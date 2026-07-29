從菲爾茲獎看中國高等教育「一頭一尾」的巨大尷尬

2026年7月23日，在費城舉行的國際數學家大會（International Congress of Mathematicians, ICM）上，國際數學聯盟（International Mathematical Union, IMU）主席念出了兩位中國籍數學家的名字——王虹（Hong Wang）與鄧煜（Yu Deng）。這是菲爾茲獎（Fields Medal）九十餘年歷史上，中國籍學者取得的里程碑式突破。

然而，在這份令中國振奮的喜訊背後，卻隱藏着中國高等教育結構性困境的冷酷鏡像：一邊是高精尖學術人才「在本土遭遇瓶頸、在海外走向巔峰」的頂端尷尬；另一邊則是高校擴招下千萬畢業生「畢業即失業」的底端陣痛。這種「一頭一尾」的雙重失衡，正深刻考量着當下中國高等教育大轉型的方向與效能。

極速擴招的「尾」與尖端失控的「頭」

中國高等教育在過去二十年中創造了人類教育史上的規模奇蹟。根據教育部數據，中國高等教育毛入學率已從2000年的12.5%飆升至2023年的60.2%，進入普及化階段。中國培養了世界上規模最大的工程師隊伍（超過1500萬人），為國家工業化與科技自立自強提供了充沛的人力紅利。然而，這種「量的飛躍」並未掩蓋「質的撕裂」。

在教育結構的「尾部」，普及化帶來的文憑貶值與結構性失衡極其顯著。2024年中國高校畢業生規模達到創紀錄的1179萬人，而國家統計局數據顯示，同年7月份全國城鎮不包含在校生的16—24歲勞動力失業率高達17.1%。

一面是千萬學子耗費家庭資源完成高等教育，卻面臨「畢業即失業」的就業寒冬；另一面，為了應對西方在高端科技（如AI人工智能、半導體）領域的戰略封鎖，國家正全面推進內部高等教育大轉型，大幅削減文科與基礎人文學科，傾斜資源於理工科（STEM）。

但從長遠辯證角度看，過度的實用主義傾斜極易導致通識教育萎縮與批判性思維缺失，弱化人文底藴是否會反噬長期的原始創新能力，已引發學術界深刻擔憂。

而在教育結構的「頭部」，高精尖人才的培育環境與留存現狀更顯尷尬。王虹與鄧煜的成長軌跡極具代表性。2007年，16歲的王虹以653分考入北京大學（PKU），卻因名額限制被調劑至地球與空間科學學院，大二通過考核轉入數學科學學院後，面對滿班的奧賽金牌得主，她長期處於「能生存下來就不錯了」的掙扎與自我懷疑中。而深圳籍的IMO（國際數學奧林匹克）金牌得主鄧煜，在北大就讀兩年後亦選擇轉學至麻省理工學院（MIT）。

數學界最高榮譽菲爾茲獎得主丘成桐於2022年4月離開哈佛，到北京的清華大學任職。（網路）

短跑選拔與功利評價的「拔苗助長」

「精於解題，拙於提問；長於短期衝刺，短於長期深耕」是教育界對中國本土尖子人才培養體系的深刻反思。為了在頭部人才爭奪中佔得先機，中國在內部選拔上甚至走入了另一種極端——早期超常教育的過載。以著名數學家丘成桐（Shing-Tung Yau）倡導的「丘成桐數學英才班」為例，北京等地的名校甚至從初中階段就開設「丘班」進行高強度選拔。

然而，這種大規模的早期抽拔不僅加劇了基礎教育階段的劇烈內卷，更存在明顯的「拔苗助長」嫌疑。丘成桐本人近期亦公開表達了困惑與抱怨：在現行體制下，進入丘成桐所在學院仍需兼顧繁重的綜合科目的高考成績，許多被拔高選拔出來的學生，其真正的數學天分、興趣與獨立思考能力其實並不匹配。這種基於「預設條件短跑」的選拔模式，極大地挫傷了非典型天才的成長。

「奧數就像是在可以預知的條件下進行短跑比賽；而真正的數學研究，是在現實生活中不可預知的條件下進行的一場馬拉松。」—— 丘成桐（Shing-Tung Yau）

更為致命的是本土學術評價機制對「深耕者」的擠壓。在學術評價層面，不少高校現行預聘聘任制度採取三年中期考核、五年聘期評估規則，科研資源分配長期容易向短期顯性論文成果傾斜。不少青年教師反映，行政事務、各類申報工作擠佔科研與教學時間，職稱、課題與期刊論文硬性掛鈎帶來持續的發表壓力，一定程度催生功利化發表現象。

作為參照，法國高等科學研究所（IHES）這類專注基礎研究的小型頂尖機構，不設置短期量化考核，給予研究者長期穩定資助。該機構創立六十餘年，歷史上僅有12位數學常任教授，其中8位斬獲菲爾茲獎，依靠寬鬆環境支撐深度基礎探索。如何完善長周期評價機制、給深耕基礎研究的學者創造更友好的環境，成為國內高等教育改革持續探討的重要議題。

正如2018年從北大再次流失至MIT的著名數學家許晨陽（Chenyang Xu）離國時所言：「國內學術環境對年輕人不夠習慣（友好）。」 本土系統習慣於用固化的標準篩選人才，王虹在北大時因非競賽出身而成績中下，若按國內現行的保研、直博及人才計劃篩選機制，她大概率會在前期被系統性淘汰。當學術環境充斥着功利考核與生存焦慮時，本土土壤便難以滋養出追求純粹科學真理的盲目自信。

7月23日，在美國費城舉行的2026年國際數學家大會開幕式上，中國數學家鄧煜獲得菲爾茲獎。（新華社）

中國如何破局「開放借鑑」與「土壤重構」

王虹與鄧煜雖然保留了中國國籍，但不可否認的是，其學術歸屬目前高度嵌入於歐美的學術網絡中。王虹現任法國高等科學研究所（IHES）終身教授及紐約大學（NYU）教授，鄧煜任芝加哥大學（University of Chicago）教授。他們的合作者、學術會議、學生培養及引用網絡均在西方體系內循環。那面「中國國籍」的旗幟雖然亮眼，卻依然插在異國的學術土壤之上。

西方（特別是美國）在頂級高精尖人才培養上，依然保持着巨大的環境優勢。西方學術教育界權威如前哈佛大學校長 Lawrence Summers（勞倫斯·薩默斯）曾指出：「頂尖科學探索的本質在於學術自由與無畏的質疑精神，大學的責任是營造一個免於恐懼的批評性思考空間。」法蘭西學院與IHES的經驗也證明，給予學者絕對的包容與自由，才是誕生重大原創成果的基石。

面對這一差距，中國高等教育絕不能走向封閉與悲觀，這取決於必須在辯證思考中重構自身生態。

中國教育部門需要反向辯證看待「出國深造」與「學術循環」。保持開放的國際交流是科學發展的生命線。鼓勵頂尖人才赴美歐借力頂級學術資源並非壞事，關鍵在於中國高等教育機構能否建立起具備國際吸引力的「反向磁場」，打破「一流人才本土淘汰/出國、頂尖成果海外產出」的單向流失。

改造「頭」的土壤，實現從「短跑選拔」向「長跑滋養」的轉型是必須要面對的。徹底變革青年學者的評價機制，摒棄「唯論文、唯帽子、唯項目」的短視考核。在基礎學科領域建立「無干擾特區」，取消短期量化評估，提供長周期的資金支持與容錯空間，讓更多像王虹這樣「非典型」的沉靜思考者能夠生存並脱穎而出。

要不斷重塑「尾」的生態，平衡理工大轉型與通識人文建設。在推進工科轉型突破西方技術封鎖的同時，必須妥善處理高等教育擴招後的結構性失業問題。強化職業教育與產業需求的深度匹配，同時保留人文社科對學生獨立人格與批判性思維的薰陶，避免將高等教育異化為單純的「技術工人流水線」。

中國90後數學家王虹登頂菲爾茲獎。（每日經濟新聞）

中國高等教育的根源困境與重構

「能生存下來就不錯了」不僅是王虹當年的個人掙扎，更是中國高等教育整體面臨深層體制性失調的沉重警鐘。近期網絡上流傳着一段針對青年學者心境的幽默調侃：

丘成桐：「你倆，回國任教吧。清華北大隨你們挑。」

王虹：「丘老，我怕回去天天填表開會，數學反倒成了副業。」

鄧煜：「我師兄回國半年，寫了八份申報書，頭髮掉一半。我頭髮本來就不多。」

這段對話雖為網友編造的戲謔段子，卻無比精準地擊中了中國高校行政化盛行的軟肋——在行政事務、填表開會、項目申報和各類非業務學習上耗費的時間精力，中國高校顯然遠多於西方頂尖學府。若不直面並徹底扭轉這種系統性缺陷，中國高等教育將難以走向真正成熟。

這種對中國高等教育現狀的深切憂慮，集中體現在以下五大亟待破局的根源性問題：

一是行政捆綁侵蝕學術空間。網絡上對「填表開會、寫申報書」的無奈調侃，折射出內地學者極其現實的生存困境。相比西方高校扁平與服務型的架構，中國高度行政化與官僚化的管理體系，將青年學者的黃金精力蠶食於無休止的表格匯報與課題申報中。「主業搞行政、副業做研究」的怪現狀，正無聲絞殺着最寶貴的學術創造力。

二是身份標籤扼殺多元生態。長期以來，「985」、「211」及「雙一流」等行政化身份劃分造就了嚴峻的資源壟斷與層級固化，迫使所有大學盲目追求「高大全」與統一指標，極力擠壓了應用型高校與特色學院的空間。中國迫切需要破除行政級別與身份壁壘，建立分類評價、精準配置的多元大學體系，讓研究型、應用型與高職院校各展所長，擺脱千校一面的同質化競爭。

三是「唯論文」導向誘發學術功利化。高校教師長期陷於在頂級期刊發表論文的極度焦慮中。這種將職稱晉升、課題申請與論文發表硬性掛鈎的考核，不僅擠佔了教學心血，更誘發了論文灌水、抄襲甚至偽造數據等學術不端。充斥着「為考核而發表、為項目寫申報」的學術泡沫，絕不可能孵化出改變世界的重大原始創新。

四是教學脱離實踐陷於應試泥潭。從基礎教育延伸至高等教育，學生被困於考研、套公式的「刷題」慣性中，嚴重匱乏實踐經驗與複雜問題解決能力。象牙塔本應是思維交鋒與實踐創新的鍊金場，如今卻淪為延長版考場，培養出的學生難以適應劇烈的產業與科技變革。

五是管理功利心態導致政策翻擺偏執。管理層在應對就業壓力與西方技術封鎖時，常陷入急躁情緒——從盲目擴招到突然偏執傾斜資源培養特定人才、大刀闊斧削減人文社科，這種缺少定力的「頭痛醫頭」，對教育生態構成了不可逆的破壞。培養拔尖人才需要穩定、包容且符合教育規律的長久滋養，而非運動式的策略擺動。

菲爾茲獎每四年頒發一次，每次獲獎者不超過四位，以獎勵當年未滿40歲、在數學領域做出傑出貢獻的學者。（網絡圖片）

若不徹底重構大學體系、優化簡化行政事務以還學術自由、破除唯論文取向、回歸實踐教學並保持戰略定力，中國高等教育就無法為「提問者」與「思考者」提供免於恐懼、自由發芽的土壤。

菲爾茲獎的輝煌將永遠只是飄零海外的個案，無法演變為本土土壤上的蔚然成風。