台海諜戰劇《交鋒》央視開播　背後的兩岸諜影與信號

中國國家安全部主導創作的當代台海諜戰劇《交鋒》，正在官方的中央電視台熱播。中共建國後級別最高的被策反解放軍軍官、少將劉連昆間諜案，以及被中國官媒稱為「東風-31導彈之父」的郭萬鈞洩密大案，成為劇中素材。



中國國家安全部主導創作的當代台海諜戰劇《交鋒》，正在官方的中央電視台熱播。（劇照）

40集國安題材電視劇《交鋒》上星期天（9月6日）晚開播。中共北京市委機關報《北京日報》旗下時政賬號「長安街知事」稱，這是中國少有的、正面聚焦1990年代以來台海隱蔽戰線較量的作品，「錨定這個時代的台海危機，本身就是（中國）國產劇的一次突破」。

《交鋒》的劇情從1994年開始講起。在時任台灣總統李登輝尋求訪問美國的背景下，兩岸局勢緊張加劇。一名外形和口音形似李登輝的人物以模糊形象多次登場，告訴台灣國防部軍事情報局官員「要的是大陸的飛彈（導彈）方案」。

劇中的軍情局隨後加快在中國大陸佈置情報網絡，派遣新人潛伏；一名軍情局官員也前往海外拉攏出差的大陸導彈專家，以高額回報等人性弱點引誘他入局。雙方圍繞中國大陸導彈信息和軍演計劃的諜戰交鋒，由此拉開。

長安街知事稱：「熟悉的情節，不禁讓人想起新中國成立以來公開披露的涉案級別最高的涉台間諜案——1999年破獲的劉連昆重大間諜案。」

北京市政府台灣事務辦公室官方微信公眾號「京彩台灣」，2018年轉載的一篇官媒文章稱，劉連昆原是解放軍總後勤部軍械部部長，為正軍級、少將軍銜。他在1990年因為經濟問題受到留黨察看兩年處分，撤職但保留副軍級待遇，由少將軍銜降為大校軍銜。此後，他開始與台灣軍情局接觸。

劉連昆原是解放軍總後勤部軍械部部長，為正軍級、少將軍銜。（互聯網）

這篇文章稱，1992年，台灣軍情局第六處副處長龐大為與劉連昆在廣州會面。劉連昆提供了15份機密情報，涉及中國大陸進口俄制蘇-27戰鬥機、S-300防空導彈，以及解放軍首批應急作戰部隊等多個敏感信息。

據美國之音報道，龐大為後來在他撰寫的《情報札記》一書中透露，劉連昆願意為台灣做間諜，與1989年的「六四」事件和對北京當局的不滿有關。

北京市台辦的上述轉載文章指出，從1992年到1999年，在劉連昆提供的情報中，最敏感、重要的兩份分別是1993年的中共中央軍委會議，以及1996年台海軍事演習的相關情報。前者包含瞭解放軍在21世紀的軍事戰略重點，後者則讓台灣掌握當時演習的主要內容和行動底線。

據《聯合報》報道，1996年3月，台灣舉行首次總統直選，中國大陸在台灣海峽進行軍事演習與導彈試射。李登輝為穩定社會及民眾情緒，在造勢活動中公開講出「免驚（別怕），那是空包彈啦！」這番話導致北京方面有所警覺，劉連昆隨後在1999年被捕，遭中共軍事法庭以間諜罪處決。

1996年3月，台灣舉行首次總統直選，中國大陸在台灣海峽進行軍事演習與導彈試射。李登輝為穩定社會及民眾情緒，在造勢活動中公開講出：「免驚（別怕），那是空包彈啦！」（台灣華視新聞視頻截圖）

過去多年來，外界普遍認為劉連昆的身份暴露和李登輝的「大嘴巴」言論有關。不過，台灣前國安局情報員楊六生2023年接受國史館訪問時稱，劉連昆被抓其實是軍情局內鬥所致，但軍情局內部主管不能透露內情，只好把責任推給李登輝。

另一方面，《交鋒》中台灣策反中國大陸導彈專家的劇情，則被認為取材自郭萬鈞案。

《交鋒》中台灣策反中國大陸導彈專家的劇情，被認為取材自郭萬鈞案。（騰訊視頻截圖）

北京市台辦的文章回憶，1999年，東風-31遠程戰略導彈在中國國慶50週年閱兵式上首次公開亮相，但並沒有讓其他國家感到意外。背後原因是，導彈的機密技術資料已經洩密，飛行彈道特點、信號特徵等關鍵數據都被出賣。

洩密與郭萬鈞和商人沃維漢有關。沃維漢在1987年被中國公派前往德國留學，期間成為台灣軍情局間諜，後來經常往返中國與歐洲經商。郭萬鈞則是一名導彈技術專家，參與了東風-31導彈的設計。

1990年代初，沃維漢利用金錢收買和遠房親戚關係，從郭萬鈞處獲取大量有關東風-31遠程戰略導彈的絕密情報。因為沃維漢是「外行」，郭萬鈞還專門給他「授課」，對情報進行科普講解。如此往復，郭萬鈞先後通過沃維漢提供了七項絕密情報。兩人在2005年被捕，後在2008年被執行死刑。

除了上述兩樁標誌性洩密案外，據長安街知事的文章介紹，《交鋒》同時還融合了1990年代中國東南沿海多起港口竊密、商貿掩護滲透案件的真實細節，將軍工洩密、口岸偷運、身份偽裝等案情特徵，轉化為劇中情節脈絡。

台海諜戰劇《交鋒》在北京大學舉辦分享會。

文章稱：「作為少數詳細呈現上世紀90年代末以來兩岸關係演變的影視劇，《交鋒》沒有回避那段敏感而關鍵的歷史，而是以史實為基底，全景還原了兩岸隱蔽戰線交鋒最白熱化的階段。」中國大陸過去的諜戰片，多以國共內戰、抗日戰爭或中共建國初期為背景。

中國國家廣播電視總局指出，《交鋒》的創作根基緊扣「真實」二字，在創作過程中梳理大量國安真實案件，力求在人物處境、案件邏輯、時代細節等方面都經得起推敲。

廣電總局稱，在情報博弈的敘事下，《交鋒》是一次國家安全「全民化」教育的落地，具備極強的社會警示教育價值：「讓觀眾在追劇過程中直觀瞭解間諜滲透的常用手段，瞭解其活動的隱蔽性與危害性，真正認識到維護國家安全是與每個人息息相關的。」

中國全國台灣研究會常務理事、研究員張黎宏，星期二（9月8日）在《環球時報》撰文稱，兩岸隱蔽戰線的較量是長期複雜的鬥爭。「當前，民進黨當局仍持續進行台獨分裂滲透活動，外部反華勢力也依託台灣對大陸開展情報竊密、思想滲透等破壞活動，隱蔽戰線的反分裂、反間諜、反滲透任務始終繁重。最終實現祖國完全統一，兩岸隱蔽戰線的較量才會真正結束。」

中國國安部星期三（9月9日）也發表題為《潮起<交鋒>，共候一輪圓月》的評論員文章稱：「交鋒之盼，是兩岸早日團圓、祖國早日統一。從交鋒到交流再到交融，利劍只為懲戒宵小，溫情留給骨肉同胞。」

當諜戰劇由國安部門參與創作，並被官方賦予「全民國安教育」的功能，《交鋒》無疑不再只是停留在螢幕上的諜戰故事，也成為官方對當下兩岸關係的政治表達。個中意味，則留給外界各自解讀。