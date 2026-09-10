上海體育局：尊重劉翔選擇自主擇業　將持續優化運動員退役政策

9月10日，上海市體育局回應劉翔退役安置工作事宜，經與劉翔深入溝通，他最終選擇自主擇業，體育局已發放自主擇業經濟補償金並辦結人事手續。面對社會質疑，體育局承諾將吸納各界建議，持續優化退役運動員轉型支持體系與權益保障。



上海市體育局在通報中，盛讚劉翔是國家優秀田徑運動員，也是鐫刻上海歷史的功勳運動員，為體育事業作出突出貢獻。

2004雅典奧運：劉翔（男子110米跨欄）（Getty Images）

體育局稱，經與劉翔深入溝通，曾提供包括田徑中心負責人、技術總監、體育類高校等組織安置方向，劉翔最終選擇自主擇業，局方予以充分尊重。

9月1日，劉翔遞交自願選擇自主擇業申請表，並簽署有關協議；9月7日，人事關係手續基本辦理完結，並按規定給予自主擇業經濟補償金。對於劉翔將2015年4月以來全部工資收入捐贈用於西藏吉隆泥石流救災的善舉深表敬意。

劉翔。（Getty Images）

上海市體育局稱，該市運動員安置工作依據國家及本市事業單位人事管理、退役運動員安置相關政策實施。組織安置、自主擇業是政策規定的兩條安置途徑，過去10年間，上海市已安置近千名退役運動員，其中包括10餘位獲得奧運冠軍、世界冠軍的運動員。

上海市體育局將認真吸納各方面意見建議，持續優化本市退役運動員安置政策，健全運動員轉型發展支持體系，切實維護好退役運動員合法權益。