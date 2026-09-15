台海有戰事︱軍售是照妖鏡　實力已不允許美國為所欲為

日本共同社9月12日引述消息人士報道，針對本月下旬舉行的中美首腦會談，中方已要求美方在會談前不得批准新的對台軍售，並表示若美方批准軍售，將取消國家主席習近平的訪美行程。



2026年9月2日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮發言。（Reuters）

報道指，特朗普希望在中期選舉前取得成果，因此高度重視這次會談。中美雙方正就此次會談進行最後協調。據相關人士透露，中方強調台灣問題是中美關係的紅線，並明確表示包括對台軍售在內的國防支持，可能會影響會談的實現。

美國總統特朗普於2026年5月13日至15日對中國進行國事訪問。雙方已同意並宣佈習近平將於9月對美國進行訪問。

日媒所指的是一筆價值約140億美元的對台軍售案。2026年1月，美國國會通過相關授權法案，這筆包含導彈、反無人機設備及防空系統等內容的軍售案獲得「跨黨派議員」的非正式批准，但總統層面的正式簽署始終懸而未決。2026年5月，美國參議院兩黨議員公開致函特朗普，敦促政府正式向國會通知這批在此前已獲預先認可的軍售項目。

習近平在5月與特朗普會面時曾表示，「台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。」習近平警告美方，「務必慎之又慎處理台灣問題。」

2026年5月14日，中國北京，中國國家主席習近平歡迎到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左），2人會晤後握手。（Reuters）

5月21日，美國海軍代理部長高雄（Hung Cao）在參議院聽證會上明確表示，美方暫停這筆軍售案，理由是確保對伊朗「史詩怒火」行動的彈藥供應。到6月底，美國國務院官員仍稱這批軍售處於待定狀態。8月份的公開軍售追蹤資料顯示，當月國會沒有收到新的對台FMS正式通知。

中國對美台軍售一直持強烈反對立場。中國認為美方向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，粗暴干涉中國內政，損害了中國主權和安全利益。

2026年5月19日，美國華盛頓，海軍代理部長高雄（Hung Cao，又譯曹洪）在國會舉行的參議院軍事委員會聽證會上發表講話。（Reuters）

此前，針對2025年12月美方批准的另一筆超111億美元對台軍售，中方已依據《反外國制裁法》對20家美國軍工企業和10名高管實施制裁，措施包括凍結境內資產、限制交易和入境等。

特朗普政府有理由擔心，如果強推這筆軍售，可能會惹惱中國，從而讓這場已經宣佈的訪問產生變數。正面臨中期選舉壓力的特朗普需要這場訪問。

特朗普在5月訪華後曾表示，與中國國家主席習近平就對台軍售問題「進行了非常詳細的討論」。特朗普訪華及結束行程後，在受訪時公開將這筆價值140億美元的待批對台軍售案稱為與中國談判的「非常好的談判籌碼」，並表示這「取決於中國」。

特朗普的「籌碼說」引發了國際社會、兩岸及地區安全分析人士大量討論。評論認為，這一發言意味着對台軍售是一個可以被交易的對象，直接動搖了美國自1982年裏根政府時期以來一直遵守的「事前不與中國大陸協商對台軍售議題」的原則。

近年美國對台軍售包括有被稱為「地表最強坦克」的M1A2T艾布拉姆斯（Abrams）坦克。（資料圖片）

在安全上嚴重依賴美國的台灣，最擔心美國把軍售當成「交易」。華盛頓亦有不少親台勢力反對把對台軍售做「交易」。

但這對特朗普構不成任何壓力。再次上任的特朗普從未對台灣做過安全上的承諾。相反他一直抱怨台灣「偷走了美國的晶片產業」，並將台灣形容為9500英里外的島嶼。

這些現象並不能證明美國已經放棄台灣。美國仍然持續交付此前批准的武器。華盛頓智庫專家葛來儀（Bonnie Glaser）分析，美方為了確保元首峰會順利舉行，未來兩周內（峰會前）不太可能公布這筆軍售，但習特會結束後軍售案預計會重新推進。

如一些評論人士所說，它真正說明的是，美國對台政策越來越不能只考慮「美國想做什麼」，還必須越來越認真地計算中國的反應。

國台辦多次指責美國干涉內政，敦促美方「立即停止」對台軍售。圖為F-16V戰機。（資料圖片）

今天美國面對中國時，已經越來越不能只考慮「我想對中國做什麼？」同時還必須考慮「中國反過來會怎麼做？」這是中美力量關係發生結構性變化最容易觀察到的表現之一。

國際政治不在於「想不想做」，最後的結果往往由實力決定。在中美關係中，中國已不再只是壓力的承受者，也擁有了反制美國的實力和籌碼。美國已越來越難迫使中國在核心利益上退讓。

台灣問題是中美關係中最敏感、最核心的問題之一，同時也是檢驗中美實力的試金石，是一面照妖鏡。特朗普在對台軍售上的行為，不只是突破常規把軍售當作可「交易」的事，而是實力已經不允許美國想怎麼做就怎麼做。