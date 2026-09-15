數量、質量與撕裂：西方指標體系下的中國科研雙重面孔

2026年9月15日，高等教育評價專業機構軟科正式發布了2026「軟科世界一流學科排名」（GRAS）。在這份備受矚目的榜單中，美國高校繼續在27個學科中佔據榜首，上榜總次數達4119次，維繫着其全球高等教育霸主的地位。然而，最為引人注目的變化發生在海峽對岸——中國內地高校在上榜總次數上首次突破4000次大關，達到4077次，並在22個學科中拔得頭籌。清華大學更是以7個冠軍學科的成績，緊隨哈佛大學（11個）之後，成為全球學科頂尖成果的重要產出地。



這一數據並非偶然的爆發，而是過去十年中國科研力量持續攀升的縮影。長期以來，西方輿論場充斥着對中國科技繁榮的懷疑論，常將其歸咎於「行政指令驅動的紙面繁榮」或是「政府補貼堆砌的垃圾專利」。但隨着近年來全球高等教育與科研成果評估體系的深化，華盛頓與倫敦的政策制定者們正被迫重新審視這一對手。中國的高校與科研水平究竟是貨真價實，還是沉浸在指標遊戲中的幻象？

答案或許藏在近期引發西方政商界劇烈震動的另一份硬核數據報告中。

來源：軟科官方賬號

來源：軟科官方賬號

拆解底牌：從「明星企業」到「象牙塔」的創新轉向

當DeepSeek在2025年初橫空出世時，美國科技界將其驚呼為中國的「史普尼克時刻」（Sputnik Moment，又稱斯普特尼克時刻）——這個源自1957年蘇聯率先發射首顆人造衛星、迫使美國在劇烈危機感下重塑全美科技戰略的歷史典故，如今被西方用來形容中國顛覆性技術帶來的「警鐘效應」。

華盛頓的制裁清單隨之愈發密集，目光死死盯住了華為、騰訊等少數明星巨頭。然而，哈佛商學院教授喬什·勒納（Josh Lerner）團隊於美國國家經濟研究局（NBER）發布的重磅工作論文《中國的斯普特尼克時刻？》（Chinese Sputnik Moments?），卻用近1400萬件中國發明專利的解剖數據，揭示了一個被西方長期忽視的事實：這個戰略警鐘的真正震源，並不在聚光燈下的企業巨頭，而在遍佈全國的大學實驗室裏。

《華爾街日報》、《金融時報》、《經濟學人》及《彭博社》等主流媒體隨後對此展開了密集的跟進報道。輿論焦點迅速從「制裁單一企業」轉向對西方戰略誤判的反思。

勒納團隊的數據研究顯示，自20世紀90年代末至今，中國前十大專利主體在關鍵技術賽道上的份額已從10%降至約4%（同期美國長期維持在20%左右）。與西方預想的「國家資本主義集中突破」不同，中國的創新格局呈現出高度分散的生態。最令西方感到震驚的是高校的參與度——在中國國防部認定的14個關鍵技術領域中，中國高校貢獻了高達約32%的專利，而美國高校的這一比例僅為3.3%。中國高校的研發產出效率和戰略參與度，是美國的近8倍。

針對過去西方常用來貶低中國科研的「垃圾專利論」，該研究利用衡量專利新穎性與科學相關性的KPST評分方法進行文本比對，證實戰略性重要技術領域的中國專利質量與美國不相上下，具有顛覆性特徵的專利比例已從90年代初的不足2%激增至接近美國的20%。更令華盛頓戰略家尷尬的是，研究證實超過90%的關鍵技術發明人完全由中國本土教育體系培養，海歸博士佔比不足1%。

這一系列數據給傲慢的西方決策者敲響了警鐘。正如媒體在跟進評論中指出的那樣：當西方將注意力集中在切斷技術轉移路線和打壓個別企業時，中國已經在其本土大學體系中建立起了一個自我造血、龐大且具有高質量產出能力的科研工場。

美國哈佛大學。（Unsplash＠Emily Karakis）

劇烈的撕裂：全球科研領導力與榜單悖論

然而，將中國高校簡單定性為「全面超越」或「紙面繁榮」都顯得過於粗暴。香港01曾發表題為《劇烈的撕裂：中國科研領導全球 vs 西方主宰大學排行？》的文章，精準地切中了當前中國高等教育面臨的時代張力。

一方面，在理工科（STEM）等硬核應用科學領域，中國高校展現出了近乎恐怖的產能與產業結合度。這種結合直接體現在了軟科（GRAS）這種偏重學術論文發表、高被引學者及國際獎項等客觀指標的排名上。清華、浙大、上海交大等高校憑藉龐大的工程人才基數和國家戰略資源的傾斜，在材料、新能源、計算機科學等領域實現了「大規模兵團作戰」式的突破。

但另一方面，如果將視野切換至《泰晤士高等教育》（THE）或QS等綜合性大學排行榜，或者深入到基礎科學的最頂層，另一種冷峻的現實便暴露無遺。在另一篇深度分析《從菲爾茲獎看中國高等教育「一頭一尾」的巨大尷尬》的文章中指出，中國高等教育呈現出極端的「一頭一尾」特徵：在「腰部」的工程應用、技術轉化以及大規模工程人才培養上，中國展現出全球無與倫比的組織效率；但在「最前端」的純粹基礎理論突破（如菲爾茲獎、諾貝爾科學獎所代表的原生創新），以及「最後端」賦予學生終身受益的人文素養與自由探索環境上，與西方頂尖學府之間依然存在顯著鴻溝。

這種撕裂感揭示了中國科研體制的本質：它是一套極其高效的「追趕與工程應用優化體系」。中國的大學本質上是國家產業政策和戰略需求的強力延伸，它們擅長在既定賽道上進行高密度的技術攻堅與專利佈局（這也解釋了為何其專利數量與高校參與度如此畸高），但在無功利導向的自由探索、顛覆性理論範式重構方面，仍受到體制內KPI考核、職稱評定等功利化因素的束縛。

因此，西方對中國科研水平的評估必須建立在雙重維度上：既不能用傳統的傲慢否定其在戰略工程與應用科學領域的「貨真價實」，也不能忽視其在基礎理論和思想原創性上的客觀短板。

2026年4月24日，美國白宮發文指控中國以行業規模行動（industrial-scale campaigns）竊取美國的人工智能技術。中國駐美大使館表示，反對「美國對中國企業的無理打壓」。大使館發言人劉鵬宇強調：「中國一貫致力於通過合作與良性競爭推動科技進步，中國高度重視知識產權保護。」圖為白宮的貼文。（X@WhiteHouse）

生態系統的競賽

2024年，中國研發總投入按購買力平價（PPP）計算已達到約1.03萬億美元，首次在總量上超越美國的1.01萬億美元。與此同時，自2025年以來，美國國立衛生研究院（NIH）和國家科學基金會（NSF）等基礎研究頂樑柱卻正遭遇數億美元的資金凍結與預算削減。

勒納教授在報告中發出了極具遠見的警告：科研投入與大學體系的消長，其後果不會即刻顯現，而是在數十年後重塑全球地緣政治的格局。

中國高等教育與科研水平是否貨真價實？答案是肯定的——但它是一種帶有鮮明中國特色的「應用與工程型硬核崛起」。它可能暫時培養不出大量的菲爾茲獎得主，但它能夠源源不斷地向戰略產業輸送數以百萬計的高素質工程師，並在大學實驗室裏產出支撐全產業鏈升級的突破性專利。

華盛頓如果繼續沉迷於通過制裁幾家中國巨頭來維持科技霸權，將註定遭遇戰略失敗。中美科技競爭的終局，不在於一兩家企業的出海受阻，而在於兩種截然不同的高等教育與科研生態系統的耐力比拼。中國大學在軟科榜單上的攻城略地與NBER報告中的數據突破，只是這場漫長博弈的序幕。