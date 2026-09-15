軟科世界一流學科排名　城大10學科全港第一　嶺大AI首度打入百強

最新公布的「2026軟科世界一流學科排名」（ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects），城市大學有10個學科榮登全港第一，有4科躋身全球十強；另外嶺南大學的上榜學科數目則按年急增近兩倍，人工智能學科更首次打入全球百強。



城大圖書情報科學高踞第三

城大今年合共有44個學科獲得排名，較去年新增兩個入榜學科，當中有27個學科位列全球百強，22個學科成功躋身全球五十強，其中四個學科更打入全球前十名，分別為圖書情報科學（全球第3位）、冶金工程（全球第9位）、能源科學與工程（全球第9位）及公共管理（全球第10位）。

城大共有4個學科躋身全球前十名。（城大提供）

除此之外，城大有10個學科位列全港第一，涵蓋圖書情報科學、冶金工程、公共管理、控制科學與工程、環境科學與工程、納米科學與技術、工商管理、化學、化學工程及獸醫學。而在早前公布的2026年上海軟科世界大學學術排名（ARWU）中，城大已連續第二年進佔全球百大，位列第九十五位及全港第二。

城大今年在上榜學科數量上取得新突破，合共44個學科榮登榜單，較去年新增兩個學科。（城大網頁）

嶺大上榜學科急增 5學科首次上榜

另一方面，嶺南大學今年合共有八個學科上榜，較去年三個上榜學科增近兩倍。其中表現最突出的是去年新上榜的「人工智能」學科，其排名首次躋身全球百強，位列第76至100區間。

嶺大亦有五個學科為首次上榜，包括計算機科學與工程、電機與電子工程、工商管理、經濟學，以及社會學。嶺大校長秦泗釗表示，上榜學科數量大增反映大學的學術與科研工作獲得更廣泛國際認可。他指出，計算機科學與工程及電機與電子工程首次上榜，以及「人工智能」躋身百強，學院會進一步鞏固「博雅＋科技」的發展方向。

嶺大八個學科榮列2026年軟科世界一流學科排名，包括「計算機科學與工程」、「電機與電子工程」等五個學科首次上榜。（嶺大提供）

權威學術指標評估 五大領域57個學科

「軟科世界一流學科排名」由高等教育評價機構軟科發布，是全球最具影響力的學術排名之一。排名涵蓋57個學科，廣泛涉及理學、工學、生命科學、醫學和社會科學等五大領域。

其評估機制採用國際性學術指標，為全球高等學府在各學科的表現進行嚴格評估，評審範疇主要涵蓋五大部分：世界一流教師、世界一流成果、高水平研究成果、科研影響力以及國際合作。今年的排名評核了全球逾3,000所大學，最終約96個國家或地區的2,000多所高校上榜。