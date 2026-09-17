「台獨頑固分子」終身追責　沈伯洋只能是沈伯洋

面對民進黨台北市長參選人沈伯洋日前訪日期間穿上防彈背心，自稱由於自己目前仍處於被中國大陸通緝的狀態，在個人人身安全維護上必須格外謹慎，以避免發生任何意外的說法，國台辦16日再度說出重話，國台辦發言人朱鳳蓮一面譏諷是「荒誕鬧劇、譁眾取寵」，一面重申對清單在列的「台獨頑固分子」絕不姑息，將採取一切必要措施「依法懲治、終身追責」。至於媒體追問，這套司法打擊延伸海外的實際邊界在哪裡，朱鳳蓮並沒有回答。



回顧北京對沈伯洋的「關照」，已可謂斑斑可考，沈伯洋早於2024年10月即被列入「台獨頑固分子」清單，時至去年6月，制裁範圍又延伸至沈伯洋父親及相關企業，如今沈伯洋投身台北市長選舉，北京對他的政治定性當然不會隨著政治身分角色轉換而改變，16日的記者會反而再次強調清單在列與終身追責。

沈伯洋畢業於加州大學爾灣分校，為犯罪學與法律社會學博士，曾任台北大學犯罪學研究所副教授，現為第11屆民進黨不分區立法委員，具備法律學者與黑熊學院創辦人背景。（Facebook@沈伯洋）

事實上，中國大陸對外制裁也不是從來沒有轉圜餘地，現任美國國務卿魯比奧在還擔任參議員期間，2020年曾兩度遭北京制裁，但在特朗普重返白宮、魯比奧出任國務卿後，中美高層交往並沒有因為先前的制裁而被卡死。如見北京縱然沒有正式宣布撤銷制裁，卻把制裁描述為針對他「擔任聯邦參議員期間」的涉華言行，輔以官方中文譯名也從「盧比奧」改成「魯比奧」。雖然調整譯名是否係解套方法，北京從未承認，但實際交往已經為中美找到出口。

2020年8月10日，中國外交部宣佈對11名美國人士實施制裁的英文官方聲明，其中就包括當時還是聯邦參議員的魯比奧。（外交部官網）

只是，前車的魯比奧可以轉身，並不代表沈伯洋也可以拿到同一套劇本，兩者表面上都是被北京制裁的政治人物，背後卻是兩種完全不同層級的政治利益，更是兩種不同性質的政治定性。中國對魯比奧的制裁，是北京處理中美競爭的一項外交工具，爾當昔日受制裁的參議員成為美國國務卿，若一紙舊制裁反過來妨礙中美高層接觸，北京自然有動機找到技術出口，但「台獨頑固分子」斷然不是同一回事。

綜觀北京近年的對台論述裡，「台獨」早已不只是兩岸之間被北京反對的一種政治主張，而被逐步納入國家安全、反分裂乃至刑事追責的框架。北京於2022年公布「台獨頑固分子」名單、2024年出台懲治台獨頑固分子司法文件，再到對沈伯洋及其家屬、關聯企業採取措施，這條線一路走下來，北京處理的已不只是某個人在某個時間點說了什麼，而是這個人被認定是什麼，這個差別雖然細膩卻很重要。

2024年6月21日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部與國台辦連袂發布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自發布之日起施行。（網絡圖片）

先以魯比奧為例，其受到制裁，可以被重新限定為「擔任參議員期間」的涉華言行，但「台獨頑固分子」一旦被北京點名，即是一個持續存在的政治身分。是以，職務可以卸下，選舉可以輸贏，但按照北京自己建立的邏輯，這個身分不會因此自然消失，否則也不需要「終身追責」四個字。

這也解釋了為什麼北京近年對「台獨頑固分子」的處理越來越不像一般制裁，舉凡禁止入境、限制關聯機構合作只是第一層，後面還有刑事追責、司法文件，以及反覆強調的「一切必要措施」。可以說，這些網面所要建立的，就不是一張隨政治風向進退的外交制裁名單，而是一套「台獨有罪、追責不因時間而消失」的政法律制度，這與中美關係的底層邏輯本來就不同。

2023年4月7日，國台辦宣布制裁「台獨頑固分子」、台駐美代表蕭美琴，這是蕭美琴第二度列入制裁名單。第一次是2022年8月時任美國眾議院議長佩洛西訪台後，而此次是蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）4月5日在加州舉行會晤。（截圖自國台辦官網）

總的來說，中美再怎麼競爭，處理的仍是兩個國家之間如何競爭、談判與共存，而在北京的政治框架裡，台灣問題從來是中國內政問題，不是外交問題，是攸關主權、領土與國家統一的問題。因此，台獨不是一個可以在外交需要下討價還價的外部歧見，而被界定為必須反對和懲治的分裂行為。是以，魯比奧的故事證明，北京的制裁可以服從更大的中美關係，但掛在沈伯洋身上的「台獨頑固分子」標籤，反而證成是北京用來界定兩岸關係底線的一部分，當中美大局需要轉身時，「盧比奧」可以成為「魯比奧」，但到了北京自己定義的「台獨頑固分子」時，沈伯洋就只能是沈伯洋。