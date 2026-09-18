中國需要超越貪官「能吏」 與庸官懶政的二元對立

9月15日，被不少業內人士視為中國醫藥改革功臣、能吏的畢井泉因受賄罪被一審法院判處有期徒刑十四年。畢井泉曾任國家食品藥品監督管理總局局長，被認為有力推動中國醫藥行業發展，2024年被創立60年的國際藥物訊息協會（DIA）授予「終身成就獎」，成為首個獲此殊榮的中國人。然而十分遺憾的是，這樣一位昔日備受矚目的能吏竟是一位貪官，他非法收受財物共計摺合人民幣5742萬餘元。



畢井泉的醫藥改革成績與他的腐敗問題都十分突出，他是一位典型的貪官「能吏」，即有能力、有作為、有貢獻的貪官。像他一樣的人並非個例，比如原鐵道部部長劉志軍便是其中一個知名案例，他既被許多人認為對中國高鐵事業跨越式發展有突出貢獻，又是一位被一審法院認為「數額特別巨大，情節特別嚴重」的貪污犯。

除此之外，今年因長鑫科技上市創下歷史記錄而引發關注的兩任合肥主官孫金龍、吳存榮中的吳存榮同樣是一個有代表性的例子。與被網上不少人稱讚的孫金龍不同，曾任合肥市長、市委書記的吳存榮雖然有力推動合肥的跨越式發展，但因為「直接或通過他人非法收受財物共計摺合人民幣1.27億餘元」，被判處無期徒刑。

2017年3月5日，時任國家食品藥品監督管理總局局長畢井泉接受採訪。 （新華社）

畢井泉、劉志軍、吳存榮，作為中國官員群體中貪官「能吏」的代表，他們有能力、有作為，都曾在各自任內被不少人認為有着突出貢獻，但因為在腐敗問題上犯了大錯，最終遭到法律的懲處。他們的結局說明中國反腐具有功過不能相抵的面向。

與貪官「能吏」形成反差的是，中國官場有不少官員存在懶政怠政、不作為的問題。2015年國務院的政府工作報告指出：「有的為官不為，在其位不謀其政，該辦的事不辦……對為官不為、懶政怠政的要公開曝光、堅決追究責任。」這是「為官不為」問題被首次寫入國務院的政府工作報告，既說明決策層希望解決「為官不為」問題的態度，又說明「為官不為」問題開始變得突出。

關於這點，2015年最高人民檢察院主辦的《檢察日報》在一篇文章中寫道：「為官不為現象當然不是時至今日才突然冒出來的。只不過，隨着改革步入攻堅克難、爬坡過坎的關鍵時期，隨着高壓反腐的一路高歌猛進，為官不為的積弊和危害也逐漸凸顯出來。」

2007年3月6日上午，北京，時任鐵道部部長劉志軍參加全國人大會議。（VCG）

近些年以來，以「為官不為」為代表的庸官懶政問題成為妨礙中國社會持續健康發展的突出問題，甚至造成不少人產生錯誤認知，比如民間有一種聲音片面認為「我們寧願要有本事的貪官，也不要不幹事的清官。」2014年，人民網在一篇文章中一方面指出「貪官『能吏』不值得同情，更不值得懷念」，另一方面表示「貪官『能吏』讓群眾念念不忘也表現出了群眾對幹部能幹事的極大渴望和對清官『能吏』的期盼」。誠如斯言，對於許多民眾來說，貪官「能吏」固然可惡，但至少能幹實事，而那些不作為的官員即便清廉，但中看不中用，實乃尸位素餐。

從中國長治久安來看，無論貪官「能吏」還是懶政的庸官，都不符合國家所需和人民所願。習近平曾說：「要踐行新時期好乾部標準，不做政治麻木、辦事糊塗的昏官，不做飽食終日、無所用心的懶官，不做推諉扯皮、不思進取的庸官，不做以權謀私、蜕化變質的貪官。」中國需要的是超越貪官「能吏」 與庸官懶政的二元對立，需要通過改革激勵機制和監督機制來培養、選拔源源不斷的既廉潔奉公、又能力突出的官員。

鄧小平曾在南方談話中表示：「中國的事情能不能辦好，社會主義和改革開放能不能堅持，經濟能不能快一點發展起來，國家能不能長治久安，從一定意義上說，關鍵在人。」正因這樣，中國要全面總結經驗，在下大力氣探索反腐治本之策的同時大力選拔能力突出、鋭意進取、勇於擔當的官員。