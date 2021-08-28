秦城監獄裏的大佬｜劉志軍：貪污犯、工作狂與「中國高鐵之父」

中國原鐵道部部長劉志軍是一個很有爭議的人物。不少人並沒有因為其被判刑入獄，而否定他對中國高鐵建設的突出貢獻。

2013年7月8日，北京市第二中級人民法院對原鐵道部部長劉志軍受賄、濫用職權案作出一審宣判，判處劉志軍死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。經秦城監獄建議，2015年12月北京市高級人民法院同意將劉志軍刑期減為無期徒刑。



劉志軍是一個複雜的人物，圖為 2013年6月9日劉志軍在北京出庭受審。（路透社）

2011年2月劉志軍被查時，一度引起內地媒體和社會的廣泛關注，劉志軍與山西女商人丁書苗的關係傳得沸沸揚揚。只有小學文化的丁書苗與劉志軍關係緊密，神通廣大，即使是一些中國大型國有企業要獲得鐵道部的工程招標，也必須經過丁書苗做中介。據報道，單單是鐵路項目中介費，丁書苗就獲益24億元人民幣，另外通過安排煤炭運輸獲得非法收入6億元。

劉志軍沒有直接從丁書苗那裏獲得金錢收益，但也獲得間接好處。據公訴機關指控，丁羽心（丁書苗）於2008年至2010年間，按照劉志軍的授意，先後兩次以花錢辦事的方式給予劉志軍錢款共計4,900萬元。劉志軍認為這筆錢不屬於受賄，但不被檢方認可，加上其他受賄錢財，劉志軍涉案金額為人民幣6,460.54萬元。

據內地《証券市場周刊》報道，在很多人眼中，劉志軍既有魄力也是實幹家。據中國工程院院士、中鐵隧道集團副總工程師王夢恕闡述，劉志軍「膽子大，有魄力，勇於承擔責任」，不論個人品性，劉志軍是名符其實的工作狂。

其同事表示，「他有時候半夜翻材料發現問題，就把相關部門負責人叫過去開會，馬上研究解決思路，拿出方案，定出時間。」劉志軍處理問題雷厲風行，十分強勢。正是在劉志軍的強勢推動下，中國高鐵從無到有，實現跨越式發展。

劉志軍這種拼命三郎的工作態度獲得同事的認可。一位經常與劉志軍一起工作的同人表示，「在列車所有的創紀錄實驗中，為了測試安全性，劉部長幾乎每次都在駕駛室內親自指揮。作為一個部長，能夠用自己的生命，去檢驗高鐵的安全性，的確讓人感動。」這就是劉志軍的「膽子大，有魄力，勇於承擔責任」，他總是身先士卒，面對風險時衝在最前面。

另外，洋貨國產化是劉志軍對中國高鐵發展的另一大突出貢獻。其麾下的南車、北車等龍頭企業將世界各家高鐵強國的技術盡數吸收、熔為一爐，以數年之功，就趕超了他們四五十年的發展歷史。這為中國高鐵的自主化發展打下了堅實的技術基礎，其功績怎麼強調都不為過。也正因此，劉志軍被不少人稱為「中國高鐵之父」。2003年3月至2011年2月，劉志軍擔任8年中國鐵道部部長，他改變了中國鐵路的命運。