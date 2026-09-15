全國政協前常委畢井泉受賄5742萬囚14年　曾因長春長生疫苗案辭職

央視報道，9月15日，山東省濟南市中級法院一審公開宣判十四屆全國政協原常委、經濟委員會原副主任畢井泉受賄案，對畢井泉以受賄罪判處有期徒刑十四年，並處罰金人民幣五百萬元；追繳在案的畢井泉受賄犯罪所得財物及孳息依法上繳國庫。



山東省濟南市中級法院一審公開宣判十四屆全國政協原常委、經濟委員會原副主任畢井泉受賄案。（央視）

經審理查明：1995年至2025年，畢井泉利用擔任國務院副秘書長，國家食品藥品監督管理總局黨組書記、局長，國家市場監督管理總局正部長級幹部，十三屆全國政協委員、經濟委員會副主任，十四屆全國政協常委、經濟委員會副主任，中國國際經濟交流中心常務副理事長、理事長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在企業經營、行政審批、工程結算等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣5742萬餘元。

法院認為，畢井泉的行為構成受賄罪，數額特別巨大，應依法懲處。鑒於畢井泉到案後如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實；受賄犯罪中有未遂情節；認罪悔罪，積極退贓，受賄贓款贓物及孳息已全部追繳，依法可以對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

畢井泉。

公開簡歷顯示，畢井泉歷任國家發展和改革委員會副主任、黨組成員兼秘書長；國務院副秘書長、機關黨組成員等職，2015年任國家食品藥品監督管理總局局長、黨組書記，2018年任國家市場監督管理總局黨組書記、副局長，同年因吉林長春長生公司問題疫苗案件引咎辭職。2020年，他任全國政協經濟委員會副主任。

2018年中旬，吉林長春長生生物科技有限公司疫苗造假一事引起廣泛關注，加上之後再有多宗疫苗事故發生，中國疫苗安全受到質疑。（資料圖片）

在2018年，當時內地最大疫苗生產商之一、位於吉林長春的長春長生生物科技有限責任公司被踢爆瘋狗症疫苗與「百日咳、白喉、破傷風三合一疫苗」造假，65萬支假疫苗流通市場，引起內地輿論震怒。