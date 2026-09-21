覃偉中落馬　深圳市長的「魔咒 」

中央紀委國家監委網站消息，廣東省人大常委會黨組成員覃偉中涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。覃偉中，二十屆中央候補委員，今年5月之前還是深圳市市長。

深圳市前市長覃偉中。（國新網）

7月28日，覃偉中以市政府黨組書記、市長身份，主持召開市政府黨組會議，部署地質災害隱患排查和防汛工作。這是能查到的他最後一次公開主持的市政府會議。

8月24日，深圳市七屆人大常委會第四十九次會議表決：因工作崗位變動，接受覃偉中辭去深圳市人民政府市長職務的請求；任命李運為副市長、代理市長。

8月28日，廣東省人大常委會黨組召開會議，覃偉中以「省人大常委會黨組成員」身份出現在領導班子成員名單裡。

9月20日，李運在深圳市第七屆人民代表大會第八次會議上當選深圳市市長。

9月21日，落馬通報發佈。

從辭去市長，到被查，28天。

覃偉中作為二十屆中央候補委員，而且剛55歲，正是年富力強的時候，沒有升職，反而轉崗到二線的人大常委會機關任職，有悖常規背常，當時其實就是一個信號，而不是安全著陸。他的前任陳如桂，走的也是一模一樣的路徑。

歷史的相似遠不止於此。陳如桂2021年4月辭去深圳市長，轉任廣東省人大常委會黨組成員，2022年1月當選省人大常委會副主任，同年6月即告落馬，最終因受賄1.08億餘元被判處無期徒刑。覃偉中複製了這一「轉崗—被查」的軌跡，但速度更快。

而這絕非巧合。在紀檢系統的操作邏輯中，將涉嫌嚴重違紀違法的官員先行調離核心崗位、再實施審查，是避免打草驚蛇、確保調查順利推進的慣常手法。覃偉中從深圳市長轉任省人大常委會黨組成員，本質上就是被「調虎離山」，等待他的從來不是平穩著陸，而是早已鋪開的審查之網。

通報目前只寫了「涉嫌嚴重違紀違法」六個字。違紀具體指什麼、違法涉及哪些領域、是否與深圳任職期間有關，官方尚未披露任何細節。但從其履歷軌跡和近年來的反腐脈絡中，可以窺見兩條高度可疑的利益鏈。

深圳市前市長覃偉中（中間）。

第一條線，指向能源央企時代的權力變現。覃偉中長期執掌中石化和中石油的關鍵崗位，而這兩個系統近年來落馬的高管不計其數。從中國石化原總經理王天普，到中石油原董事長蔣潔敏，能源領域的腐敗往往呈現出「圈子化」的特徵。覃偉中在能源系統超20年，積累的項目資源和人脈關係，極有可能成為其違紀違法的第一現場。

第二條線，指向深圳主政期間的政商勾連。深圳作為中國最具經濟活力的城市之一，土地開發、城市更新、科技產業扶持等領域蘊含著巨大的利益空間。覃偉中在深圳市長任上，頻繁為科技企業「站台帶貨」，展現出一副務實能幹的形象。但正是這種「城市產品經理」式的招商引資模式，往往暗藏著權力與資本之間的灰色交易空間。

更值得注意的是，廣東能源系統近年來的反腐動作密集。廣東省能源集團原副總經理姚紀恒因受賄被公訴，原黨委副書記、紀委原書記黎凱生接受審查調查，省發展改革委原副主任、省能源局原局長吳道聞被開除公職。覃偉中在能源系統與廣東地方的交集，恰恰落在這一反腐火力密集覆蓋的區域之內。

再放大一圈看，廣東省紀委監委「南粵清風網」的黨紀政務處分通報，今年幾乎每個月都在更新：肇慶高新區、珠海市委社會工作部、東莞市鳳崗鎮、惠州市人大常委會、雲浮市政協……從廳局級到鎮街一把手，覆蓋面很廣。所以放到更大的背景裡看，這起案件並不孤立。

覃偉中並非深圳第一位落馬的市長。在他之前，陳如桂、許宗衡等前任市長均已身陷囹圄。更早的於幼軍也曾在仕途後期遭遇重大挫折。深圳市長這個位置，似乎籠罩著一層難以言說的「魔咒」。

這不是偶然。深圳的區位特殊性決定了它同時承受著來自資本、權力和外部勢力的多重壓力。作為改革開放的最前沿，深圳的經濟體量和項目密度遠超一般城市，官員手中的審批權、資源配置權含金量極高。在巨大的利益誘惑面前，如果沒有堅不可摧的紀律防線，墮落的概率遠高於一般崗位。覃偉中在這個位置上坐了五年多，從2021年4月到2026年8月。五年時間，足以讓一個官員與地方利益集團深度綁定，也足以讓紀檢部門完成一條完整的證據鏈。

從清華園走出的工學博士，到中石油的副總經理，再到廣東省副省長、深圳市市長——覃偉中的人生軌跡本可以成為一部勵志傳奇。但能源系統的人脈，深圳特區的資源，廣東政壇的地位——這些曾經讓覃偉中引以為傲的資本，如今恰恰構成了紀檢部門審查他的核心方向。相信隨著調查的深入，那些隱藏在能源項目審批、城市更新開發、科技產業扶持背後的利益輸送鏈條，終將一一浮出水面。覃偉中的落馬，再次印證了一個鐵律：在中國的反腐敗鬥爭中，沒有所謂的「安全著陸」。