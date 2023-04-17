新加坡反貪經驗啟示：中國怎樣才能根除腐敗

腐敗是人類社會的毒瘤，曾長期困擾着幾乎每一個國家和地區。古往今來，許多政權因嚴重的腐敗問題而陷入存亡危機。能否有效遏制腐敗，直接關乎一個國家或地區能否長治久安。中共元老陳雲早在中國改革開放之初便說過：「執政黨的黨風問題是有關黨的生死存亡的問題。」自2012年成為中共總書記以來，習近平把反腐作為新一屆領導層的重點工作。他曾說，「如果任憑腐敗問題愈演愈烈，最終必然亡黨亡國」，「不得罪成百上千的腐敗分子，就要得罪十三億人民」，「反腐敗鬥爭關係民心這個最大的政治，是一場輸不起也決不能輸的重大政治鬥爭」。

過去十年，中共所發起的大規模反腐行動，查處了一大批腐敗官員，在一定程度上重塑了官場風氣。根據透明國際（Transparency International）的全球年度廉潔指數排名，中國從2012年的排名第80上升到2022年的排名第65。這一方面說明過去十年中國的腐敗情況有所緩解，另一方面說明中國反腐之路依然任重道遠。

對於當下中國內地來說，怎樣才能在過去十年已有反腐成績的基礎上，更加長久有效地減少腐敗？新加坡的經驗具有參考意義。在透明國際的全球廉潔指數排名中，新加坡多年以來都位居前列，比如2022年排名全球第五，在亞洲位居第一。然而在20世紀50年代，新加坡的腐敗問題比較突出，當時人民行動黨以「掃除貪污」作為競選口號。後來經過李光耀政府的綜合施策和持續努力，新加坡漸漸成為聞名於世的廉潔國家。多年前，李光耀曾在記者採訪時說過，人民行動黨最大的成就是掌握政權四十年，並保持其活力和誠實，而不是成為衰落和貪污的政黨。

那麼，新加坡是怎樣在一黨長期執政的情況下保持廉潔？研究新加坡政治的深圳大學教授呂元禮在《新加坡為什麼能》一書中給出的回答是：「以德倡廉，使人不想貪；以薪養廉，使人不必貪；以規固廉，使人不能貪；以法保廉，使人不敢貪。」

根據呂元禮教授在書中的論述，在以德倡廉方面，自李光耀時期以來，新加坡政府便注重儒家道德教育，主張公職人員應該忠於國家、恥於貪腐，保持君子作風；在以薪養廉方面，新加坡政府認為應該誠實看待人性，正視政治所包含的養家餬口的職業面向和市場經濟時代「才有所值」的特點，給予公職人員較為豐厚的薪金，讓他們能在不必貪腐的情況下過上較為體面的生活；在以規固廉方面，新加坡政府既針對公職人員和公務行為制定實施嚴密的規定，減少腐敗機會，堵塞漏洞，又建立權力制衡制度；在以法保廉方面，新加坡政府通過強有力的反貪機構和嚴明、嚴厲的法律雙管齊下，反貪機構風聞出擊，執法嚴厲，讓公職人員不敢貪污。

李光耀深刻改變了新加坡的國運，其中包括建立一套綜合反貪體系，讓新加坡得以成為廉潔高效的國家。（視覺中國）

上述關於新加坡反貪的四個方面舉措，只有相互補充和作用時，才能達到較好的效果。否則，僅僅靠某個方面的舉措，效果終究是有限的。在以德倡廉方面，中國自古以來都非常重視道德教育，並催生出清官文化，湧現不少令人欽佩、動容的清官，比如明朝的海瑞。但放在整個歷史長河來看，清官終究只是少數，在極度清廉的海瑞身後，是腐敗透頂的大明官場。人性中是有向善的一面，但許多時候並不牢固，容易受複雜環境的影響，僅從道德層面倡導為官清廉從來都是難以持續。

在以薪養廉方面，新加坡、香港都是比較成功的典型，符合人性和社會發展的現實。人都有追求美好生活的權利，都有各種各樣的慾望和訴求，官員亦不例外，寄希望於官員都像海瑞那樣生活，既不可能，又不應該。尤其是在市場經濟高度發達，人才價值日益凸顯的當下社會，若不能讓官員收入與他們的正當開支、他們的付出和能力相匹配，既不利於吸引人才，又容易加劇官員們的貪腐衝動。但以薪養廉的作用同樣是有限的，因為人心不足蛇吞象，人的慾望是無止境的。以清朝時的中國為例，縱使雍正皇帝創立養廉銀製度，額外補貼官員的養廉銀通常遠高於官員的正常薪俸，但仍然不能有效減少貪腐，貪得無厭的風氣依舊蔓延官場。

中共反腐進入深水區。2021年1月19日，反腐題材專題片《正風反腐就在身邊》的預告片對外公布。（《正風反腐就在身邊》預告截圖）

在以規固廉和以法保廉方面，嚴密的規定、權力的制衡和監督、強有力反貪機構、嚴明嚴厲的反貪法規，都是比較重要。明朝開國皇帝朱元璋一生痛恨貪腐，治貪極為嚴厲，不僅設立自朝廷到地方的監察機構，而且對反貪的規定詳細、嚴厲，包括制定針對貪官的酷刑剝皮揎草。可縱使如此，朱元璋的反腐只能起一時之效，並未從根本上有力消除腐敗。歸根究底，一是因為他的反腐過於依賴自上而下的官僚體系，缺乏行之有效的自下而上的監督和制衡機制，二是因為他的反腐嚴重忽略人性，明朝的官員握有特權但薪俸比較低，其結果必然是官員斂財手段層出不窮。

對於當下中國內地來說，以德倡廉已經是多年以來都在重點開展的工作，下一步應該是延續和改進。以薪養廉雖不及新加坡，但中國畢竟只是發展中國家，且相對而言，內地公務員還是比較有保障的體面工作，未來的關鍵在於改進國家治理體系和治理能力，一方面裁撤冗員、提升效率，另一方面制定一套更加合理與透明的公務員薪俸體系，與人性和社會現實相匹配。中國內地的以規固廉和以法保廉，相比於古代已有明顯改進，但仍有不足，比如社會監督和民主問責的力度有限。

不論是鄧小平說的「制度好可以使壞人無法任意橫行，制度不好可以使好人無法充分做好事，甚至會走向反面」，還是習近平說的「把權力關進制度的籠子裏」，都指向了一個對當下中國內地反腐極為重要的努力方向：建立一套有效規範、約束權力的監督和制衡體系。在反腐行動開展已經超過十年的背景下，今天中國內地不妨在正視現實國情的同時，總結包括新加坡反腐在內的一切人類社會有益經驗，讓官員們不想貪、不必貪、不能貪、不敢貪，讓中國成為一個廉潔高效的國家。