台灣選舉觀察｜國民黨的四大危機

台灣年底地方選舉進入最後兩個月，若只看藍綠地方版圖，國民黨仍握有優勢，還談不上逆風，更遑論敗象，但選舉看到現在，國民黨原先「守成有餘」的盤面，已經冒出幾個年初未必料想得到的變數。



先看向來被歸為國民黨優勢選區的北台灣，民進黨推派的台北市長參選人沈伯洋漸從陪跑追成威脅，另長年由國民黨主政的新北市，國民黨今回推選經驗老成的李四川出馬，已被民進黨蘇巧慧追成了平手，甚至些微反超，再往中南部看，國民黨在彰化縣的黨內整合沒有完成，高機率將失手地方八年政權，新竹縣的藍白合作又在竹北破局，民眾黨主席黃國昌脫口國民黨候選人已經game over，而在東北角的宜蘭縣，國民黨的選情目前看來也不是穩局。上述這些國民黨現正執政的選區情況固然不同，不能簡單拼成一股「綠潮」回歸，但放在一起看，卻共同擠兌了國民黨幾處最敏感的地方：北部基本盤、蔣萬安的政治行情、黨內下一輪權力排序，以及鄭麗文領導黨中央的能力。

回顧2018年「韓流」替國民黨打下一大片地方江山，2022年又守住優勢，八年過去，當年的在野紅利已變成今天的守成壓力。

危機一：雙北基本盤開始鬆動

最先看到變化的，還是俗稱「雙北」的台北市與新北市。現任台北市長蔣萬安原本被普遍認為連任問題不大，當民進黨決定推出沈伯洋時，外界較多討論的也是他能把差距縮到多少，而不是能不能扳倒蔣萬安。但最近兩個月，一波被支持者稱為「洋流」的街頭人氣，把原本不熱的台北選舉整個炒至沸騰，熱氣甚至已漫出台北市。

蔣萬安具蔣家血統背景（祖父為蔣經國、曾祖父為蔣中正），在國民黨支持者中擁有天然的「正統性」，因此被寄予厚望，認為他是未來代表國民黨收復中央失地、走向「中興」的核心領袖。（facebook@蔣萬安）

以9月22日公布的一份受到高度討論的民調為例，甚至做到蔣萬安支持度41.7%、沈伯洋支持度40.5%，只差1.2%的結果。當然，單一民調不能拿來宣布台北變天，不同調查結果也有不小落差，但真正值得注意的不是沈伯洋是否已經追平，而是幾個月前根本沒有懸念的台北，現在竟然需要認真討論這件事。

沈伯洋畢業於加州大學爾灣分校，為犯罪學與法律社會學博士，曾任台北大學犯罪學研究所副教授，現為第11屆民進黨不分區立法委員，具備法律學者與黑熊學院創辦人背景。（Facebook@沈伯洋）

至於新北市的兩黨競爭則是更為直接，國民黨執政這座全台人口最多的城市已超過20年，李四川接棒對上挑戰者蘇巧慧，始終沒有把差距拉開。最新一份民調甚至出現蘇巧慧支持度38.2%、李四川37.1%的結果，「五五波」仍是目前描述新北最不容易出錯的說法。

這些民調數據變化尚不足以代表雙北已經由藍轉綠，但如果國民黨只是在台南、高雄繼續輸，並不是新聞，但如果台北市從「蔣萬安穩穩連任」變成需要催票，新北市從侯友宜四年前大勝變成纏鬥，事態就不能相提並論。國民黨要擔心的，是北台灣的政治舒適區正在縮小，即使最後雙北都守住，只要勝幅明顯縮小，這個問題也不會隨著開票結束而消失。

危機二：蔣萬安從加分戰打成保衛戰

承繼上述，當雙北選情收緊，最先受到政治傷害的必然是蔣萬安。質言之，蔣萬安從來不只是一名台北市長，其年輕、形象穩定，有首善之都市長舞台，加上「蔣家第四代」這個既是資產也是包袱的身分，讓他在政壇起步初期，就在國民黨內被視為明日之星，披上一席少主可以帶領整黨中興的角色。

因此，今年這場選舉本來應該是替蔣萬安加分、暖身的，四年前，他在台北市長三搶一下的局面下，以42.29%得票率當選，經過四年執政，如果今年順利連任，而且贏得漂亮，2028年或更後面的政治想像，基本是順水推舟的事，在馬英九退位、等待少主已久的國民黨眾自動會幫他抬轎。

然而，事與願違，偏偏沈伯洋上陣半年，便把蔣萬安「大男主」的「皇族劇本」給改了。當然現在就說蔣萬安「總統路斷送」實在太早，但政治講的就是一個現實，哪怕同是勝選，大勝和險勝的政治價值完全不同。如果蔣萬安最後仍然過關，卻從原本預期的輕鬆連任打成最後兩個月全黨搶救，那他拿到的是台北市長第二任，消耗的便是一部分「明日之星」的政治資本。倘若他真的敗選，一個只做一任便丟掉台北的市長，要再往更高位置走，難度自然更高。

因此，沈伯洋真正打亂的，不只是蔣萬安的連任節奏，而是他原本一路往上走的政治節奏，也是國民黨梯隊接班的布局，讓這場本來應該增加蔣萬安政治資本的選舉，至少先變成了一場政治資本保衛戰。

危機三：「四顆太陽」開始重新排位

順著蔣萬安一旦受傷，牽動的自然便是國民黨內「太陽」的數量與亮度。近一兩年談國民黨的未來，總繞不開幾個名字：盧秀燕、韓國瑜、蔣萬安，以及掌握黨機器的鄭麗文。四人條件不同，盧秀燕有地方執政資歷，韓國瑜有自己的支持群眾，蔣萬安代表世代接班，鄭麗文則握有黨主席位置。所謂「四顆太陽」，講穿了就是國民黨下一個政治周期誰站在哪裡。再根據過往經驗，地方選舉正是各方重新分配籌碼的時候。

國民黨籍台中市長盧秀燕兩任屆滿，將於選後卸任，目前被視為具羽翼實力又最持盈保泰的國民黨內有利挑戰大位的人選之一。

試想，蔣萬安如果大勝，當然繼續留在牌桌中央，如果苦戰過關，位置還在，就是籌碼少了，但如果蔣萬安連任出現意外，等同牌桌座位得重新排序。尤其現階段蔣萬安開始要陷入「緊急危難」之際，另外三顆太陽是觀望？是出手相救？都足以成就一番解讀。

於是接下來值得看的，不只是蔣萬安怎麼選，也包括另外幾人是否救、怎麼救，眼下的韓國瑜已被李四川點名會在需要時站台，鄭麗文也持續投入地方輔選，雙北選情如果真的告急，黨內太陽大概誰也躲不掉。

2026年6月，台灣立法院長韓國瑜率跨黨派立法委員訪問美國。（韓國瑜Facebook）

就現實論現實，蔣萬安如果真的在這一役折損，另外幾人的相對位置自然上升，政治本來就是此消彼長，也牽動2028年國民黨內權力銜接、由誰登頂的問題。

危機四：鄭麗文叫得動國民黨嗎？

相比前三個問題，國民黨主席鄭麗文所面對到的考驗可謂最沒有迴旋空間，也就是選舉勝者為王的邏輯，就今次地方選舉，以彰化縣的選情最為典型。國民黨提名魏平政後，地方整合一直沒有真正完成，待魏平政9月6日成立競選總部，國民黨現任縣長王惠美依然缺席，鄭麗文只能在台上喊「家和萬事興」。此前，王惠美已然缺席多場黨內造勢，也不諱言跟鄭麗文很久沒有見面溝通，甚至出現公開與民進黨曖昧互動的情事，這些行徑都讓國民黨在組織彰化縣的動員呈現顛頗之勢。

試想，一個政黨如果真的已經家和萬事興，通常不需要黨主席特別跑去提醒大家家和萬事興，更麻煩的是，鄭麗文其實早就知道問題在哪。她7月便公開把彰化、嘉義市列為艱困區，也承認新竹、宜蘭「選情有狀況」。也就是說，這些洞不是最後兩個月突然冒出來，而是黨中央早已看到，現在只是推進到驗收階段。

新竹縣則是另一種麻煩，藍白原本談地方合作，到了竹北市長提名卻直接翻桌，國民黨、民眾黨各推人選，民眾黨更宣布新竹縣各級選舉不再受兩黨地方合作協議拘束。

國民黨主席鄭麗文高呼，希望黨內團結一致，除了贏得年底地方大選，未來更要立法院單獨過半、2028年邁向執政。（國民黨）

持平而論，這些地方問題未必都能怪到鄭麗文頭上，國民黨長期依賴地方派系、政治家族和基層組織發展，本來就不是中央黨部一道命令下去，地方便全部照單全收，但黨主席存在的價值不也正在這裡？若地方自己能談好的事情，本來就不需要黨中央，真正需要黨中央主導的，多是無法共識的時候。當候選人不服、地方派系不動、盟友翻臉，鄭麗文能不能把人重新按回同一張桌子，這才是她作為黨主席的權威所在。做得到，年底勝選自然可以記功，若做不到，地方各自輸掉幾場，相關的帳最後還是會回到黨中央。

是以，上述種種便譜成了國民黨現階段能見的四大危機，而且還環環相扣。當一向優勢的北台灣地方版圖出現鬆動，最先傷到蔣萬安，而蔣萬安受傷，又必然牽動黨內下一階段權力排序。同時，地方接連出現提名、派系與藍白整合問題，最後考驗的是鄭麗文有沒有能力駕馭這個黨？

國民黨主席鄭麗文。（Facebook@鄭麗文）

這並不是說國民黨年底敗局已定，恰恰相反，目前國民黨仍握有不少地方執政優勢，台北、新北也遠沒有到可以宣布結果的程度，但如果年底雙北守住，彰化、新竹、宜蘭也大致過關，現在所謂的「四大危機」，回頭看或許只是選戰途中的一場虛驚。但虛驚何來的問題，國民黨必須要有自覺也必須得要回答，在結構上，八年地方執政下來，國民黨現在同時碰到基本盤、接班人、權力排序與黨中央權威四個問題，過去這個問題只是隱晦存在，還不顯見，但民進黨意外在近兩個月勢起的衝擊下，便把這個一直處在暗礁內的四個問題透過一場選舉撞在一起。因此，儘管年底的這場選戰限制在地方層級，但對國民黨來說，卻是牽一髮動全身的一役。