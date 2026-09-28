台灣選舉觀察｜國民黨的四大危機
台灣年底地方選舉進入最後兩個月，若只看藍綠地方版圖，國民黨仍握有優勢，還談不上逆風，更遑論敗象，但選舉看到現在，國民黨原先「守成有餘」的盤面，已經冒出幾個年初未必料想得到的變數。
先看向來被歸為國民黨優勢選區的北台灣，民進黨推派的台北市長參選人沈伯洋漸從陪跑追成威脅，另長年由國民黨主政的新北市，國民黨今回推選經驗老成的李四川出馬，已被民進黨蘇巧慧追成了平手，甚至些微反超，再往中南部看，國民黨在彰化縣的黨內整合沒有完成，高機率將失手地方八年政權，新竹縣的藍白合作又在竹北破局，民眾黨主席黃國昌脫口國民黨候選人已經game over，而在東北角的宜蘭縣，國民黨的選情目前看來也不是穩局。上述這些國民黨現正執政的選區情況固然不同，不能簡單拼成一股「綠潮」回歸，但放在一起看，卻共同擠兌了國民黨幾處最敏感的地方：北部基本盤、蔣萬安的政治行情、黨內下一輪權力排序，以及鄭麗文領導黨中央的能力。
回顧2018年「韓流」替國民黨打下一大片地方江山，2022年又守住優勢，八年過去，當年的在野紅利已變成今天的守成壓力。
危機一：雙北基本盤開始鬆動
最先看到變化的，還是俗稱「雙北」的台北市與新北市。現任台北市長蔣萬安原本被普遍認為連任問題不大，當民進黨決定推出沈伯洋時，外界較多討論的也是他能把差距縮到多少，而不是能不能扳倒蔣萬安。但最近兩個月，一波被支持者稱為「洋流」的街頭人氣，把原本不熱的台北選舉整個炒至沸騰，熱氣甚至已漫出台北市。
以9月22日公布的一份受到高度討論的民調為例，甚至做到蔣萬安支持度41.7%、沈伯洋支持度40.5%，只差1.2%的結果。當然，單一民調不能拿來宣布台北變天，不同調查結果也有不小落差，但真正值得注意的不是沈伯洋是否已經追平，而是幾個月前根本沒有懸念的台北，現在竟然需要認真討論這件事。
至於新北市的兩黨競爭則是更為直接，國民黨執政這座全台人口最多的城市已超過20年，李四川接棒對上挑戰者蘇巧慧，始終沒有把差距拉開。最新一份民調甚至出現蘇巧慧支持度38.2%、李四川37.1%的結果，「五五波」仍是目前描述新北最不容易出錯的說法。
這些民調數據變化尚不足以代表雙北已經由藍轉綠，但如果國民黨只是在台南、高雄繼續輸，並不是新聞，但如果台北市從「蔣萬安穩穩連任」變成需要催票，新北市從侯友宜四年前大勝變成纏鬥，事態就不能相提並論。國民黨要擔心的，是北台灣的政治舒適區正在縮小，即使最後雙北都守住，只要勝幅明顯縮小，這個問題也不會隨著開票結束而消失。
危機二：蔣萬安從加分戰打成保衛戰
承繼上述，當雙北選情收緊，最先受到政治傷害的必然是蔣萬安。質言之，蔣萬安從來不只是一名台北市長，其年輕、形象穩定，有首善之都市長舞台，加上「蔣家第四代」這個既是資產也是包袱的身分，讓他在政壇起步初期，就在國民黨內被視為明日之星，披上一席少主可以帶領整黨中興的角色。
因此，今年這場選舉本來應該是替蔣萬安加分、暖身的，四年前，他在台北市長三搶一下的局面下，以42.29%得票率當選，經過四年執政，如果今年順利連任，而且贏得漂亮，2028年或更後面的政治想像，基本是順水推舟的事，在馬英九退位、等待少主已久的國民黨眾自動會幫他抬轎。
然而，事與願違，偏偏沈伯洋上陣半年，便把蔣萬安「大男主」的「皇族劇本」給改了。當然現在就說蔣萬安「總統路斷送」實在太早，但政治講的就是一個現實，哪怕同是勝選，大勝和險勝的政治價值完全不同。如果蔣萬安最後仍然過關，卻從原本預期的輕鬆連任打成最後兩個月全黨搶救，那他拿到的是台北市長第二任，消耗的便是一部分「明日之星」的政治資本。倘若他真的敗選，一個只做一任便丟掉台北的市長，要再往更高位置走，難度自然更高。
因此，沈伯洋真正打亂的，不只是蔣萬安的連任節奏，而是他原本一路往上走的政治節奏，也是國民黨梯隊接班的布局，讓這場本來應該增加蔣萬安政治資本的選舉，至少先變成了一場政治資本保衛戰。
危機三：「四顆太陽」開始重新排位
順著蔣萬安一旦受傷，牽動的自然便是國民黨內「太陽」的數量與亮度。近一兩年談國民黨的未來，總繞不開幾個名字：盧秀燕、韓國瑜、蔣萬安，以及掌握黨機器的鄭麗文。四人條件不同，盧秀燕有地方執政資歷，韓國瑜有自己的支持群眾，蔣萬安代表世代接班，鄭麗文則握有黨主席位置。所謂「四顆太陽」，講穿了就是國民黨下一個政治周期誰站在哪裡。再根據過往經驗，地方選舉正是各方重新分配籌碼的時候。
試想，蔣萬安如果大勝，當然繼續留在牌桌中央，如果苦戰過關，位置還在，就是籌碼少了，但如果蔣萬安連任出現意外，等同牌桌座位得重新排序。尤其現階段蔣萬安開始要陷入「緊急危難」之際，另外三顆太陽是觀望？是出手相救？都足以成就一番解讀。
於是接下來值得看的，不只是蔣萬安怎麼選，也包括另外幾人是否救、怎麼救，眼下的韓國瑜已被李四川點名會在需要時站台，鄭麗文也持續投入地方輔選，雙北選情如果真的告急，黨內太陽大概誰也躲不掉。
就現實論現實，蔣萬安如果真的在這一役折損，另外幾人的相對位置自然上升，政治本來就是此消彼長，也牽動2028年國民黨內權力銜接、由誰登頂的問題。
危機四：鄭麗文叫得動國民黨嗎？
相比前三個問題，國民黨主席鄭麗文所面對到的考驗可謂最沒有迴旋空間，也就是選舉勝者為王的邏輯，就今次地方選舉，以彰化縣的選情最為典型。國民黨提名魏平政後，地方整合一直沒有真正完成，待魏平政9月6日成立競選總部，國民黨現任縣長王惠美依然缺席，鄭麗文只能在台上喊「家和萬事興」。此前，王惠美已然缺席多場黨內造勢，也不諱言跟鄭麗文很久沒有見面溝通，甚至出現公開與民進黨曖昧互動的情事，這些行徑都讓國民黨在組織彰化縣的動員呈現顛頗之勢。
試想，一個政黨如果真的已經家和萬事興，通常不需要黨主席特別跑去提醒大家家和萬事興，更麻煩的是，鄭麗文其實早就知道問題在哪。她7月便公開把彰化、嘉義市列為艱困區，也承認新竹、宜蘭「選情有狀況」。也就是說，這些洞不是最後兩個月突然冒出來，而是黨中央早已看到，現在只是推進到驗收階段。
新竹縣則是另一種麻煩，藍白原本談地方合作，到了竹北市長提名卻直接翻桌，國民黨、民眾黨各推人選，民眾黨更宣布新竹縣各級選舉不再受兩黨地方合作協議拘束。
持平而論，這些地方問題未必都能怪到鄭麗文頭上，國民黨長期依賴地方派系、政治家族和基層組織發展，本來就不是中央黨部一道命令下去，地方便全部照單全收，但黨主席存在的價值不也正在這裡？若地方自己能談好的事情，本來就不需要黨中央，真正需要黨中央主導的，多是無法共識的時候。當候選人不服、地方派系不動、盟友翻臉，鄭麗文能不能把人重新按回同一張桌子，這才是她作為黨主席的權威所在。做得到，年底勝選自然可以記功，若做不到，地方各自輸掉幾場，相關的帳最後還是會回到黨中央。
是以，上述種種便譜成了國民黨現階段能見的四大危機，而且還環環相扣。當一向優勢的北台灣地方版圖出現鬆動，最先傷到蔣萬安，而蔣萬安受傷，又必然牽動黨內下一階段權力排序。同時，地方接連出現提名、派系與藍白整合問題，最後考驗的是鄭麗文有沒有能力駕馭這個黨？
這並不是說國民黨年底敗局已定，恰恰相反，目前國民黨仍握有不少地方執政優勢，台北、新北也遠沒有到可以宣布結果的程度，但如果年底雙北守住，彰化、新竹、宜蘭也大致過關，現在所謂的「四大危機」，回頭看或許只是選戰途中的一場虛驚。但虛驚何來的問題，國民黨必須要有自覺也必須得要回答，在結構上，八年地方執政下來，國民黨現在同時碰到基本盤、接班人、權力排序與黨中央權威四個問題，過去這個問題只是隱晦存在，還不顯見，但民進黨意外在近兩個月勢起的衝擊下，便把這個一直處在暗礁內的四個問題透過一場選舉撞在一起。因此，儘管年底的這場選戰限制在地方層級，但對國民黨來說，卻是牽一髮動全身的一役。