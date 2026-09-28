多地公布包括市委書記等官員個人手機號碼　黨刊憂淪｢新形式主義｣

中國兩座小城本月先後公佈當地黨政「一把手」等數百名官員的個人手機號碼。中共黨刊指如此大規模公開在中國並不多見，肯定這是「有益舉措」的同時，也擔憂如果只是「一公了之」便可能淪為「新的形式主義」。



湖南省常寧市信訪工作聯席會議辦公室上星期五（9月25日）以「進一步密切聯繫群眾」為由，向「全市廣大市民朋友」發佈通告，公佈132名市級、市直部門及鄉鎮街道主要領導手機號碼，其中包括中共常寧市委書記、市長等當地主政官員的個人手機號碼。

常寧是湖南衡陽市代管的縣級市，有約75萬常住人口。上述通告提醒民眾，當地黨政領導因會議等公務活動，可能有接聽電話不便的情況，可採用短信方式溝通。

地處中國最西北邊陲的新疆維吾爾自治區阿勒泰地區哈巴河縣，9月12日也集中公開202名領導幹部的手機號碼，涵蓋縣「四套班子」領導28人、縣直部門單位領導84人、鄉鎮領導90人。

新疆政府新聞辦公室官方新媒體賬號「新疆發佈」9月17日引述哈巴河縣宣傳部長王玉麗稱，此舉「旨在讓群眾快速對接對應部門和領導，高效解決急難愁盼問題」。哈巴河縣委書記丁志春已接到九通來電和六條短信，訴求包括務工人員工資發放、農牧民佔地補償等民生問題，丁志春批示後已轉相關單位處理。

面向基層的中共黨刊《半月談》9月20日發表評論員文章稱，基層幹部公開手機號碼並非新鮮事，但如此大規模、集中式的公開仍不多見。自四川省青神縣1998年公開黨政幹部電話號碼以來，中國多地數年來都有陸陸續續進行相關嘗試。

文章肯定這項舉措搭建起民眾和官員之間的「訴求直達」通道，「是一種接地氣的基層治理創新」，但也提出警惕：「個別地方在實踐中存在『一公了之』現象：網絡熱度一過，電話打不通、沒人接，群眾反映的問題石沉大海，不僅沒能解決問題，還損害政府公信力。」

《半月談》細數，官員公開號碼後，還有一系列問題需要及時跟進：「群眾反映的問題如何納入基層治理體系？幹部有限的精力如何應對大量來電？一些複雜訴求是否會超出個人職權範圍？幹部職務調動後，聯繫號碼如何做好交接？」

文章因此提出擔憂：「如果這些後續機制跟不上，一項好的舉措也可能淪為新的形式主義。」

今年6月，曾在2022年高調帶頭公佈個人手機號碼的安徽亳州原市委書記杜延安，在安徽省人大常委會黨組成員、秘書長任上落馬。曾經的「網紅親民書記」如今人設崩塌，成了外人眼中的「作秀官員」。

同樣在6月，澎湃新聞撥打被公開過的五省10名地方領導幹部電話時，區縣黨政「一把手」的電話均無法接通，僅一名最基層的鄉黨委書記電話可以正常接聽、受理民眾訴求。

不願具名的中國學者告訴《聯合早報》，如果領導幹部「一把手」公佈手機號，「群眾很明顯會優先選擇打他的電話」，表面看很民主很親民，有良好的初衷，卻意味著相關職責部門被架空。「領導幹部的手機成了『12345』（中國各地的政務服務熱線），那問題就來了：你的本職工作還有精力去做嗎？」

這名學者呼應《半月談》文章指，公佈領導幹部個人手機號本質上就是一種新的形式主義。「這種做法違背行政規律，違背經濟社會發展的規律，它總體來說是一種美好的願望，但最後往往爛尾。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

