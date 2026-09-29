中美管控競爭 北京下一步能決定美台關係邊界嗎？
習近平訪美一趟，中美談出貿易、投資和人工智能的後續安排，但同樣作為熱點的台灣問題並沒有出現在雙方公布的成果裡，這讓台灣暫時免於立即回答被美國交易了什麼，但接踵而來的另一個問題，業隨會談結束而衍生，即台灣不免要問，往後美國與台灣往來，是否得要先看北京願不願意將它視為中美關係中的「正常事」？
對此，北京已基本先給出了官方答案，按《新華社》公布的習特會內容，習近平希望美國「堅持反對台獨的正確立場，慎重處理台灣問題」，並將此與中美戰略合作連在一起。這不可謂一般的立場重申，北京擺明說的是，中美要談穩定，美國便得在台灣問題上有所表示，意即包含對台軍售、美台官員接觸，日後都可以拿來檢驗美國是否足夠「慎重」。
為弭平外界雜音，台灣陸委會副主委沈有忠9月29日發言強調，中美與台美是「兩組獨立的雙邊關係」，表現出台灣依舊想要作為在大三角理論當中，至少在角色與行為上，可以與另兩角等量齊觀的一個行為者的信心。
沈有忠的「兩組獨立的雙邊關係」論調，其實正好碰到中美台三邊問題所在，當中兩組關係當然互相牽動，美國不可能談中美關係時完全不想台灣，但牽動是一回事，把美台關係的進退交由北京審核，又是另一回事。若特朗普與習近平每準備見一次面，台灣便要揣測軍售是否暫停、官員是否不宜往來，那麼北京要的那條美台關係邊界，即使沒有白紙黑字，也在發生作用。
沈有忠認為，北京正替今年5月提出的「建設性戰略穩定」填入條件，包括要求中美共同「反台獨」與「反軍國主義」。前者指向台灣，後者按台灣官方解讀，還涉及日本、菲律賓及美國在第一島鏈的角色。這套說法不好挑剔之處，在於先談誰都不想反對的「穩定」，隨後才談由誰來界定破壞穩定的行為。台灣若被歸入麻煩來源，美國同台灣合作，便容易被說成華府沒有守住中美之間的分寸。
不過，北京提出了要求，不等於美國已經照單全收，如見白宮會後公布的成果清單沒有「反對台獨」，還寫明美國在印太的前沿軍事部署持續發揮作用，而北京公布的成果，也沒有把涉台表述列作兩國共識。沈有忠因而添嘴說道美方已明確拒絕北京的要求，但外界無從核對閉門會談的每一句話，充其量只能說在公開文件，至少沒有出現北京所要的。
但這有沒有寫上文件，真的能代表什麼嗎？就以台灣等待批准的140億美元軍售案仍未有結果為例，台灣軍方迄今依舊只能多次重申美國對台政策沒有改變，強調雙方繼續談軍售，但立場可以澄清，不表示批准日期能夠掌握。用另一種思維來解讀的話，亦可謂北京未取得一份停止軍售的協議，也不妨礙現勢觀察到的軍售繼續停在原地。同理，台灣自然也不能只因習特會後文件沒有提台灣，就把相關延宕當作無事發生。
有台灣學者形容，習特會後進入了「敘事戰」，北京談大國平起平坐，談「反台獨」，也談二戰時中美並肩作戰。這些話未必立刻改變美國政策，卻可能改變其他國家聽台灣問題的方式，例如台海一有緊張，先問的不是北京做了什麼，而是台灣或美國是否又做了什麼去刺激北京？簡言之，北京在敘事戰中，正在搶進維持現狀者的角色，因為北京知道，誰被認作維持現狀的一方，對於往後處理危機時的空間存有差別。
是以，習特會後，台灣要問的未必是特朗普有沒有在密室裡「賣台」，比較實在的問法當是：當中美繼續談戰略穩定，美台已經在做的事能否照常續做？對台軍售還能否按所謂防衛需求順利審批？官員能否正常往來？美國能否按自己的判斷維持區域部署？縱然北京這次沒能把「反對台獨」寫成雙方成果，但它仍會繼續爭取讓華府在每一次對台決定前，先想到中美關係。沈有忠所謂「中美與台美是兩組獨立的雙邊關係」的澄清論調，終究得靠這些決定來證明。