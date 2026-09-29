中美管控競爭　北京下一步能決定美台關係邊界嗎？

習近平訪美一趟，中美談出貿易、投資和人工智能的後續安排，但同樣作為熱點的台灣問題並沒有出現在雙方公布的成果裡，這讓台灣暫時免於立即回答被美國交易了什麼，但接踵而來的另一個問題，業隨會談結束而衍生，即台灣不免要問，往後美國與台灣往來，是否得要先看北京願不願意將它視為中美關係中的「正常事」？



對此，北京已基本先給出了官方答案，按《新華社》公布的習特會內容，習近平希望美國「堅持反對台獨的正確立場，慎重處理台灣問題」，並將此與中美戰略合作連在一起。這不可謂一般的立場重申，北京擺明說的是，中美要談穩定，美國便得在台灣問題上有所表示，意即包含對台軍售、美台官員接觸，日後都可以拿來檢驗美國是否足夠「慎重」。

2026年9月25日，美國總統特朗普、第一夫人梅拉尼婭、中國國家主席習近平及夫人彭麗媛在華盛頓國家檔案館博物館入口處合影。 （路透社)

為弭平外界雜音，台灣陸委會副主委沈有忠9月29日發言強調，中美與台美是「兩組獨立的雙邊關係」，表現出台灣依舊想要作為在大三角理論當中，至少在角色與行為上，可以與另兩角等量齊觀的一個行為者的信心。

沈有忠的「兩組獨立的雙邊關係」論調，其實正好碰到中美台三邊問題所在，當中兩組關係當然互相牽動，美國不可能談中美關係時完全不想台灣，但牽動是一回事，把美台關係的進退交由北京審核，又是另一回事。若特朗普與習近平每準備見一次面，台灣便要揣測軍售是否暫停、官員是否不宜往來，那麼北京要的那條美台關係邊界，即使沒有白紙黑字，也在發生作用。

沈有忠認為，北京正替今年5月提出的「建設性戰略穩定」填入條件，包括要求中美共同「反台獨」與「反軍國主義」。前者指向台灣，後者按台灣官方解讀，還涉及日本、菲律賓及美國在第一島鏈的角色。這套說法不好挑剔之處，在於先談誰都不想反對的「穩定」，隨後才談由誰來界定破壞穩定的行為。台灣若被歸入麻煩來源，美國同台灣合作，便容易被說成華府沒有守住中美之間的分寸。

台灣陸委會副主委沈有忠。（Yahoo TV《齊有此理》節目）

不過，北京提出了要求，不等於美國已經照單全收，如見白宮會後公布的成果清單沒有「反對台獨」，還寫明美國在印太的前沿軍事部署持續發揮作用，而北京公布的成果，也沒有把涉台表述列作兩國共識。沈有忠因而添嘴說道美方已明確拒絕北京的要求，但外界無從核對閉門會談的每一句話，充其量只能說在公開文件，至少沒有出現北京所要的。

但這有沒有寫上文件，真的能代表什麼嗎？就以台灣等待批准的140億美元軍售案仍未有結果為例，台灣軍方迄今依舊只能多次重申美國對台政策沒有改變，強調雙方繼續談軍售，但立場可以澄清，不表示批准日期能夠掌握。用另一種思維來解讀的話，亦可謂北京未取得一份停止軍售的協議，也不妨礙現勢觀察到的軍售繼續停在原地。同理，台灣自然也不能只因習特會後文件沒有提台灣，就把相關延宕當作無事發生。

2026年9月24日，美國總統特朗普（Donald Trump，中）在華盛頓白宮為到訪的中國國家主席習近平（右）舉行歡迎儀式並發表講話。（Reuters）

有台灣學者形容，習特會後進入了「敘事戰」，北京談大國平起平坐，談「反台獨」，也談二戰時中美並肩作戰。這些話未必立刻改變美國政策，卻可能改變其他國家聽台灣問題的方式，例如台海一有緊張，先問的不是北京做了什麼，而是台灣或美國是否又做了什麼去刺激北京？簡言之，北京在敘事戰中，正在搶進維持現狀者的角色，因為北京知道，誰被認作維持現狀的一方，對於往後處理危機時的空間存有差別。

是以，習特會後，台灣要問的未必是特朗普有沒有在密室裡「賣台」，比較實在的問法當是：當中美繼續談戰略穩定，美台已經在做的事能否照常續做？對台軍售還能否按所謂防衛需求順利審批？官員能否正常往來？美國能否按自己的判斷維持區域部署？縱然北京這次沒能把「反對台獨」寫成雙方成果，但它仍會繼續爭取讓華府在每一次對台決定前，先想到中美關係。沈有忠所謂「中美與台美是兩組獨立的雙邊關係」的澄清論調，終究得靠這些決定來證明。