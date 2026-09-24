習近平訪美｜習特二會談的是關係　台灣擔心的是一筆買賣

美國總統特朗普美東時間9月23日傍晚親赴機場迎接國家主席習近平，在美國外交禮儀中並不常見，兩人繼今年5月北京會談後，預計於美東時間9月24日在白宮再度會面。對台灣而言，接機場面醒目於中美關係，但與己有關的問題，依舊是大結構中美關係下的美台關係是否出現意外轉折？台灣深刻明白，特朗普自然希望從中國取得經貿成果，但與此同時，華府又會如何處理北京要求停止對台軍售的壓力？這是台北今回不安凝視「習特二會」的主要痛點。



綜觀台灣對這場「習特二會」的判斷，其實沒有輿論表面的焦慮那麼一致，較多學者預期，中美都需要一場可以向國內交代的會晤，議題範圍將包含關稅、農產品採購、稀土與科技管制等，這些才是上位議題，較可能談出具體結果的項目。原因無他，一方面美國將於11月3日舉行期中選舉，特朗普尤其需要能夠展示的經貿成績，北京方面則期望維持對話，避免競爭失控，如見台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳便將今次會晤視為「管控分歧」的一站，認為台灣議題出現重大新宣示或交易的可能性很低。

然而，台灣議題縱然不成為主菜，這與台灣社會對美台軍售是否受阻的疑慮並不矛盾。《路透社》引述知情人士報道，北京預料將以1982年中美《八一七公報》為據，要求華府停止對台軍售，甚至可能要求停止交付台灣已訂購的武器。但這畢竟還是會前所傳的北京訴求，並非美方已接受的條件，但在台灣輿論的發酵已成，台灣朝野的回應多是被動援引美國對台的「六項保證」，去強調軍售不應先與北京協商為主。

可以說，在明知中美都有所求，也都有所克制的當下，台灣自視在中美關係下的位置，有兩點明白，首先是台灣議題大概率不是本場會面的重點，但會否或多大程度殃及美台軍售並不好說。因此，綜觀台灣媒體與輿論角度，關心的就不只是峰會公報會否出現一句不利於台灣的話，而是將重心放在軍售何時批准、既有訂單能否交付的事情上。

換言之，對比中美談的是關係，而台灣擔心的是美台之間的買賣，孰大孰小無須爭論，況且對北京而言，大至中美關係、台灣問題，乃至美台軍售議題，皆是屬於國家核心利益、不容談判，因此台灣只有枕戈待旦的份。

對於還躺在白宮、等待特朗普批准的140億美元對台軍售案，民進黨政府採取的回應，已然偏向審慎，台灣陸委會副主委沈有忠官式稱，台灣持續與美方密切溝通，研判中美或可在經貿方面取得進展，兩岸及地緣政治議題則可能仍是各說各話；而民進黨立法院黨團進一步主張，解讀《八一七公報》不能略去北京和平解決台灣問題的前提，以及美國對台「六項保證」，用以安撫內部民情。當然，在北京對台軍事威脅升高的情況下，並不能單憑一則外媒報道北京對公報的解釋，就輕易推論美國會去停止對台軍售，但這類的話語以及政治上的對價性，讓美台軍售從來都是一個重要標的，試想，中外媒體知道、台灣輿論知道，特朗普能夠不知道嗎？

美國對台「六項保證」（Six Assurances）是美國列根政府於1982年7月在簽署中美《八一七公報》前後，透過口頭與非公開電報向台灣做出的六項關鍵承諾。這項政策旨在平衡中美關係的同時，確保台灣的安全與自主不受北京干預。。（Getty Images）

對於這種中美大談的是關係，台灣在意的是一筆買賣會否成早期祭品的處境，台媒報道反映的台灣內部憂慮，並沒有多大的「進步」，依舊迴盪在中美是否可能「共管台灣」的事上。但對於「習特二會」，在台灣內部亦有新的觀察點，如學者提醒台灣社會，不宜只計算習特會提了幾次台灣，或預設台灣必然「被賣」，真正要觀察的是中美交易的邊界，是否延伸到台灣的安全利益。

總的來說，特朗普親自為習近平接機，可以顯示美國重視與中國維持關係，卻這並無法單獨證明美國對台政策即將轉向，但哪怕美台關係在一次的會談中沒有被公開「交易」，也不足以消除台灣對軍售遲遲延宕造成的不安，凌遲猶在。對台灣來說，「習特二會」的主要看點依舊在於看美方如何表述台海立場、140億美元軍售案何時作出決定，以及已購武器的交付是否受到影響。對比「習特二會」的場面由中美兩位領導人安排，論的是大國關係發展，而台灣所要承受的變化、以及還能在意的，卻始終是在特朗普一念之間、「可割可棄」的買賣上，無疑坐實了自己的相對渺小與在地緣政治裡的脆弱性。