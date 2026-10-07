覃偉中火速落馬，中央對深圳究竟有何要求？

「特區中的特區」深圳，近年似乎陷入了反腐與官僚怠政的雙重泥潭。今年9月21日，中紀委官宣中共二十屆中央候補委員、前深圳市長覃偉中涉嫌嚴重違紀違法接受調查。從許宗衡、陳如桂到覃偉中，2005年以來的四任深圳市長中已有三任落馬；至於中下層官員，從前國土局長判刑、前副市長墜樓，到各區及政法系統高官被查（包含退休追責者），更是不計其數、血流成河。



然而，中央對深圳最為失望與關切的，其實不在於查出了多少貪官，而是這座昔日的改革橋頭堡，如今嚴重缺失了一股鋭意進取的精神氣——一種當年開埠時敢闖敢試、敢為天下先的改革骨氣。

國家主席習近平自2012年以來專程到訪深圳三次，每次人們都可以讀出一個極具份量的關鍵詞——「改革開放」。為何在一個已經是中國改革最前沿、最有創新基因的城市，最高層反而要一再登高疾呼「改革開放」？

2018年10月24日，習近平在深圳考察，他在參觀「大潮起珠江─廣東改革開放40周年展覽」時表示，「中國改革開放永不停步」。（資料圖片）

持續惡化的官場風氣

深圳官場風氣的急劇惡化，早已引發中央的高度警惕。2025年夏天，中央巡視組進駐廣東展開近90天的巡視。當時內部傳出的消息及初步結果顯示，深圳官場生態已被普遍質疑、內部意見極大，嚴重背離中央期待。

巡視期間，巡視組內部更接獲大量針對時任市長覃偉中的實名舉報與問題反饋，為這場官場風暴埋下了引爆的伏筆。

在廣東官場，覃偉中的落馬並不令人意外。內部心知肚明，擁有「背景」與「資源」的覃偉中不過是把深圳當作仕途升遷的鍍金場與跳板。在他的主導下，深圳官場吹起的不是改革之風，而是濃烈的「不出錯」、「不犯錯」的避險風氣。

令人吃驚的是，中央竟在亞太經合組織非正式首腦會議（APEC）這場重磅國際峰會即將於主會場深圳召開、距會期僅剩短短兩個月之際，毫不猶豫地將覃偉中火速拿下。如此打破常規的雷霆手腕，充分展現出北京高層絕不為保全一時官場顏面而投鼠忌器的極致決心與忍無可忍。

疫情期間，包括北京涉港機構及香港政府均希望早日放開兩地管控，但覃偉中帶領的深圳談判團隊卻強烈抵制，背後考慮的不過是害怕承擔疫情加重的政治責任；而在深圳高科技產業發展上，覃偉中雖投入大量精力與時間，但在官場內部看來，這不過是順水推舟的「錦上添花」式政績累積，大家看破而不說破。

深圳市前任市長覃偉中。（視覺中國）

「解決問題」變成「解決提出問題的人」

一位在深圳紮根多年、親歷特區從起飛到輝煌的港商，因不滿當地部門的不作為，曾對政府提起多起行政訴訟且全部勝訴。然而，勝訴並未換來依法行政，反而破了官場顏面，招致更為冰冷的怠政與逃避。眼見特區風氣每況愈下，2023年5月，他一氣之下將其對深圳政風的洞察撰文在香港媒體公之於眾。

他在文中直言痛批深圳官吏的傲慢與怠惰，指出深圳雖冠以「社會主義先行示範區」，卻急需一場徹底的「自我革命」。文章針砭時弊，批駁部分官僚尸位素餐、逢事避難，甚至不惜裝「左」掩蓋懶政，將公職視為仕途鍍金的跳板；同時揭露畸形的官商生態——官員無視合同與司法判決，恪守「水至清則無魚」的潛規則，讓秉公守法的企業處處碰壁。

文章更嚴正警告，若深圳失去昔日敢闖敢試的魄力，經濟乏善可陳、房地產泡沫堆積、前海爛尾樓頻現，終將步入美國「鏽帶」後塵，從改革示範區淪為國家包袱。而這篇文章亦被北京關注到。

如此的文章，若放在昔日具備胸懷與血性的深圳，管理者本會深入調研，或質詢追責以推動改革；然而，覃偉中拿到文章後隨即在市政府內部大發雷霆，指責文章「抹黑」深圳成就，甚至含沙射影地喊出要與此類言論作堅決「鬥爭」。說到底，他絕不容許自己在主政期間的政績被打上任何瑕疵或污點。

這種「不解決問題，專門解決提出問題的人」的病態風氣，在面對外部監督時被展現得淋漓盡致。

在這種政風引導下，深圳的創業環境大不如前。許多中小企業與創業者渴望與政府建立「親、清」的良性互動，但在高壓反腐與官員「多做多錯」的避險心理下，官場更多呈現出世態炎涼。政府領導往往只願做「錦上添花」的政績工程，對企業的實際困難「雪中送炭」則是難上加難。

與此同時，覃偉中本人也未能逃脱被圍獵的命運。深圳歷來是各種實力交織之地，不乏狡黠的江湖商人。亦如前幾位落馬的市長，覃偉中也陷入了所謂「有背景」商人的圍獵，甚至被商人拿捏着「把柄」成為其商業打手；據傳其夫人亦在商界活躍異常。原本有望接任市委書記的他，最終因多重因素被調查落馬。

國家主席習近平於2020年10月14日，在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上，曾提出「深圳是大灣區建設的重要引擎」。（資料圖片）

改革之風必須重新豎立

深圳的改革之風必須回歸初心。中央今年為深圳換上的新任黨政主官均為外界意想不到的「陌生人」，這深刻反映了北京的戰略考慮：中央絕不允許政治投機者與狡黠商人啃噬特區累積多年的發展紅利與制度優勢，必須以雷霆之勢刮骨療毒，重塑尊崇法治、勇於擔當的治理氣象。

中央最高層一次次親臨深圳，反覆強調改革開放，正是因為看到了深圳官場精神氣的流失。更重要的是，北京要藉此重申「社會主義先行示範區」的真正定位——這絕非給特區優惠政策「續命」或收割紅利，而是一次劃時代的戰略賦權，要求深圳在改革深水區再次扮演撕開體制障礙的「先行者」，為全國探路。

要扛起重任，讓深圳官場缺失已久的那種敢為天下先，敢於擔當的「改革之氣」必須重新聚攏起來。若無這種「不破不立」的精神底色，示範區只會淪為空洞的政治口號。

新任領導班子如今面臨着極為嚴峻的局面與使命：一方面，必須清理前幾年高層環境惡化留下的官僚主義毒素；另一方面，深圳官場其實不乏想當「闖王」、敢打敢拼的新一代年輕幹部，但這些年一直被病態政治內耗虛耗着，新班子需要為他們撐腰鼓勁，引導官員將精力從迎合上位與政治「鬥爭」中解脱出來，重新聚焦到制度創新與解決難題上。