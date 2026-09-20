李運當選深圳市長　銀行金融出身曾任建行副行長

據深圳媒體《深視新聞》報道，9月20日，深圳市第七屆人民代表大會第八次會議在市民中心召開，選舉深圳市政府市長。400多名市人大代表出席會議。李運當選為深圳市政府市長後進行憲法宣誓。



李運。

李運在當選後表示，大會選舉我擔任深圳市人民政府市長，我深感使命如山、重任在肩，一定恪盡職守、奮發有為，努力創造經得起實踐、人民、歷史檢驗的新業績。

一是始終堅持絕對忠誠，旗幟鮮明講政治。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。

二是始終堅持實幹擔當，凝心聚力謀發展。錨定高質量發展首要任務，堅決扛起經濟大市挑大樑的責任擔當，著力抓好強生產、擴投資、促消費、穩外貿等各項工作，加快構建現代化產業體系，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。充分激活改革、開放、創新三大動力。以綜合改革試點引領重點領域改革，打造一流營商環境。深化與港澳務實合作，服務保障好APEC會議籌辦，推動深圳國際化水平和開放能級向上躍升。大力推動科技創新和產業創新，全力打造具有全球影響力的產業科技創新中心和科學中心。

三是始終堅持人民立場，用心用情惠民生。政策向民生聚焦、財力向民生傾斜、服務向民生覆蓋，扎實辦好民生實事，努力讓人民群眾獲得感成色更足、幸福感更可持續、安全感更有保障。

四是始終堅持法治思維，依法行政作表率。自覺接受人大依法監督和政協民主監督，廣泛接受社會各界和人民群眾監督，建設人民滿意的法治政府、創新政府、廉潔政府和服務型政府。

五是始終堅持嚴於律己，清正廉潔守底線。遵守黨章黨規黨紀，履行政府系統全面從嚴治黨政治責任，涵養風清氣正的政治生態，做到公正用權、依法用權、為民用權、廉潔用權。

大會主席團常務主席、執行主席戴運龍表示，今年是「十五五」開局之年。當前，APEC會議籌備進入全面衝刺的關鍵階段。全市各級人大及其常委會和全體人大代表，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記關於堅持和完善人民代表大會制度的重要思想，全面貫徹習近平總書記對廣東、深圳系列重要講話和重要指示精神，堅定擁護「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」，認真落實省委「1310」具體部署和省委人大工作會議精神，緊緊圍繞市委工作安排，堅持好、完善好、運行好人民代表大會制度，認真履行憲法法律賦予的職責，以實幹實績推動深圳改革發展增創新優勢、實現新突破，為深圳建設好中國特色社會主義先行示範區，創建社會主義現代化強國的城市範例，奮力在新時代走在前列、新征程勇當尖兵作出新的更大貢獻。

在8月，深圳人大常委會任命李運為深圳副市長、代理市長，覃偉中「因工作崗位變動」辭去深圳市長。

公開資料顯示，今年53歲的李運自2000年起在中國農業銀行工作，直到2021年8月；2021年9月轉至中國建設銀行任副行長；2025年3月起，任廣東省人民政府副省長、黨組成員。現任深圳市委副書記，市政府黨組書記、市長。