蔡英文訪美　北京為何從「台獨」罵到「賣台」？

卸任兩年多的蔡英文，10月8日在美國史丹福大學談台灣民主韌性，強調任何威脅或脅迫，都不會動搖台灣參與國際社會的決心。隨後，內地官媒《環球時報》祭出一篇「蔡英文竄美，是徹頭徹尾的賣台」的社評回敬，從台積電赴美設廠、民進黨倚美謀獨，一路罵到蔡英文為年底地方選舉造勢等，在這看似熟悉的腳本中，今次的批判重心放在台灣半導體產業上。



就經驗理解，北京批判蔡英文訪美，完全不令人意外，從卸任後與前美國眾議院議長佩洛西會面，到赴史丹福大學談民主、科技與台灣的國際角色，在北京眼中，凡此種種都無疑都是民進黨延續「倚美謀獨」路線的政治操作。不過，相較過去習慣從主權與統獨立場出發，來自內地鷹派的抨擊點，這次更進一步將台灣產業自主權與美國戰略利益連在一起，直指蔡英文是以犧牲台灣產業利益為代價，換取美國政客的口頭背書。

環時社評批蔡英文訪美是賣台行為。圖為蔡英文赴美後會晤美國民主黨籍前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）。 （蔡英文辦公室）

這種說法固然尖銳，卻也實際觸及台灣近年一個越來越難迴避的問題，即當台灣將半導體產業與國安綁定，並藉此強化與美國的戰略合作，究竟是在增加自身的安全籌碼，還是逐漸將產業發展的主導權交到美國手中？尤其美國總統特朗普第二任期，對台灣的要求早已不只是購買武器或維持台海現狀，而是更具體的投資、產能與供應鏈調整，以台積電赴美擴大投資為例，固然有企業全球布局與客戶需求的考量，但在美國積極推動半導體製造本土化的政策下，相關決策便難脫離政治與戰略因素。

如果將北京鷹派這類說法歸結為「以產業換政治」去理解，當中固然有其政治立場，但這個問題本身也並非沒有現實基礎。台灣過去引以為傲的半導體產業優勢，原本被視為維持台海安全的重要籌碼，如今美國卻希望將更多先進製造能力移往本土，這究竟會如何影響台灣的產業競爭力，以及所謂「矽盾」的戰略價值，恐怕不是一句美台關係堅若磐石就能交代。

回頭看蔡英文在史丹福大學的演講，她所強調的民主韌性，其實延續了任內一貫的政治論述，諸如台灣從威權統治走向民主化，面對中國大陸長期施壓，仍能維持政治制度與社會運作，並在半導體及科技產業取得國際地位，這些都是她希望向美國社會傳達的台灣經驗。然而，她忽略的是，她言下的民主韌性與戰略自主有何聯繫？兩者終究不是同一回事。

例如蔡英文提到，任內台灣國防支出增加超過80%，GDP增長近40%，並持續投入不對稱作戰與關鍵基礎設施，這些數字自然可以用來說明台灣在安全與經濟上的投入，但足夠回答當美國對台灣提出越來越多要求時，台灣還有拒絕或議價的空間嗎？

10月8日，蔡英文赴史丹福大學參加 Stanford DEFCON 2026 科技與國家安全研討會。（Facebook@蔡英文）

特別是今年9月習特二會後，中美關係進入新一輪管控競爭的階段，台灣更難忽視美國對華政策調整可能帶來的影響。當華府希望穩定與北京的關係，台灣的安全利益是否仍能維持同等優先次序？成為了台灣明知卻又無可答的難題。又如果美國霸道要求台灣增加國防支出、擴大對美投資，台灣真能獲得來自華府具體且持續的保障？這些問題，顯然依舊無法從蔡英文此次訪美得到答案。

從這個角度看，北京此次以「賣台」批判蔡英文，值得注意的就不是措辭更重，而是將兩岸政治爭論進一步延伸至台灣產業利益的分配，以及台灣在中美競爭中的角色。回顧過去北京也多次批判民進黨「倚美謀獨」，其重點係放在反對台灣藉外部力量尋求政治分離，如今加入「產業自主」的論述，可謂試圖去指出另一種風險，即台灣即使未改變政治現狀，也可能在持續依賴美國的過程中，逐漸失去經濟與戰略上的自主空間。

總的來說，蔡英文在史丹福大學談的是台灣如何在壓力下維持韌性，北京追問抨擊的則是台灣是否正在為美國的戰略利益付出成本，兩種論述雖各有其政治目的，卻未必完全沒有交集，因為台灣需要對內外證明的，本來就不只是自己有能力承受外部壓力，而是確保每一次以安全為名做出的種種政經選擇，都還能保有足夠的自主空間，否則哪怕韌性再強，與是否就代表可以去揮霍代價上的承擔，本就是不可共量的兩件事。