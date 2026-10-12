覃偉中到王守睿　深圳如何陷入「停不下發展，也停不下腐敗」

繼前深圳市市長覃偉中落馬後，深圳市委原常委、前海深港現代服務業合作區黨工委原書記王守睿接受調查，再次將深圳推向輿論風口。從市長到掌控前海核心區域的「一把手」，官員相繼被查，揭示出一個極具諷刺意味的現實：在深圳當前的治理框架下，「發展著」同時「腐敗著」。而這個城市之所以「停不下發展，也停不下腐敗」，根源在於其政治經濟體制落入了一套依靠行政權力強行驅動資本、再以資本績效掩蓋權力尋租的閉環模式。



「停不下發展」：政治績效與項目經濟的狂飆套牢

深圳的「停不下發展」，恐怕也是一種被制度設定與政治任務強行推動的被動狂飆。作為國家級的「特區」與「先行示範區」，深圳被賦予了極高的政治定位。這意味著深圳不能慢，甚至不能「正常運轉」，必須持續輸出驚人的 GDP 數據、標誌性項目和投資規模。這種對數據與規模的極致追求，倒逼地方官員只能不斷開闢新戰場啟動新工程。

當城市進入後工業化階段，真正的創新增長速度是放緩且不可控的。為了維持表面上的高速增長，最簡單直接的方式就是依靠政府主導的大規模基建、土地招拍掛、城市更新與重大產業園區建設。政府扮演了「超級投資人」與「項目總承包商」的角色，將發展簡化為一場場大規模的工程堆疊。

2025年8月26日，深圳經濟特區建立45週年無人機燈光秀表演在深圳市民廣場舉行。（新華社）

「停不下腐敗」：特權政策、行政飛地與資源變現

在這種「項目導向」的發展邏輯中，權力被高度集中於資源分配的極少數環節，腐敗遂成為制度性套利的必然結果。

以王守睿主政的前海為例，前海擁有一系列「先行先試」的政策特權、土地劃撥權、稅收優惠審批權以及巨額產業補貼發放權。當一個行政區域被賦予了超常規的裁量權，而缺乏透明且獨立的外部監督時，這裡就成了最容易滋生尋租行為的「制度窪地」。

另外，深圳土地資源極其緊缺，任何一塊土地的規劃變更、容積率調整或城市更新項目的批覆，背後都對應著數以億計的市場溢價。官員一手掌握著規劃變更權，一手握著項目招投標的決定權，將公共資源轉化為私口袋中的尋租工具，成本極低而收益極高。

深圳市長覃偉中。（國新網）

從覃偉中到王守睿，這些官員在體制內的考核標準往往是「搞定了多少大項目」、「拉來了多少百億級投資」。官員角色錯位為「高級項目經理」。當官員的行為模式完全市場化、商業化，掌握著幾百上千億預算的他們，在與各路資本、地產商、承包商頻繁交手時，權力邊界早已模糊，「權錢交易」幾乎成了這套高強度運轉體系的附贈品。

王守睿。（深圳特區報）

發展與腐敗共生將產生的噩夢

當發展與腐敗緊密綁定，最可怕的後果並非僅僅是幾名官員的落馬，而是整個城市的發展方向被腐敗利益所綁架和扭曲。

「偽需求」項目會擠佔公共資源：為了創造尋租空間，官員傾向於推進投資大、週期短、見效快的「大拆大建」或大型重資本項目（如大型地產項目、高端商務區），而忽視了教育、醫療、保障性住房等週期長、無利可圖的公共服務短板。

「績效合法性」掩蓋治理危機：只要 GDP 數字依然漂亮，地標建築依然拔地而起，過往的尋租與違規行為就容易被「發展成果」所遮蔽。官員心存僥倖，認為「只要能把經濟搞上去，有點小節問題也能過關」，這種思維進一步放任腐敗的蔓延。

深圳必須要打破這種「停不下發展、也停不下腐敗」的怪圈。但如果深圳的治理思維依然停留在「依靠工程型官員、審批型特權來造城衝數據」的階段，那麼抓再多的覃偉中、王守睿，也無法阻止下一個貪腐官員的誕生。深圳真正的再次改革，必須是將權力關進法治的籠子，從「行政驅動開發」轉向「制度與市場主導」，否則這座城市終將在資本與權力的雙重狂飆中，失去其最初的創新靈魂。