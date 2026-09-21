深圳前市長覃偉中被查　廣東人大常委會黨組：要深刻汲取教訓

深圳市原市長覃偉中涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。據廣東省人大常務委員會辦公廳官方微信發文指，省人大常委會黨組書記、主任黃楚平21日主持召開省人大常委會黨組擴大會議，通報有關情況。



深圳市前市長覃偉中。（國新網）

文章指，與會者一致表示，堅決擁護黨中央決定，堅決擁護中央紀委國家監委決定。中央紀委國家監委對覃偉中涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查，充分體現了以習近平同志為核心的黨中央持之以恆推進全面從嚴治黨的堅定決心，充分彰顯了我們黨勇於自我革命、堅決打好反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰的堅強意志，釋放了一步不停歇、半步不退讓、把反腐敗鬥爭進行到底的強烈信號。要切實把思想和行動統一到黨中央決定精神上來，始終保持頭腦清醒、立場堅定，不斷增強政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，以實際行動堅定擁護「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」。

會議強調，要深刻汲取教訓，做到警鐘長鳴，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，堅定理想信念，嚴守紀律規矩，嚴格落實中央八項規定及其實施細則精神，做到黨中央提倡的堅決響應、黨中央決定的堅決執行、黨中央禁止的堅決不做，切實築牢拒腐防變的思想防線。

要始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，堅定不移推進全面從嚴治黨向縱深發展。要嚴格執行重大事項請示報告等制度，嚴格遵守廉潔自律紀律要求，讓廣大黨員、幹部受警醒、明底線、知敬畏，做到敬法畏紀、遵規守矩，建設政治堅定、服務人民、尊崇法治、發揚民主、勤勉盡責的人大工作隊伍，以高質量履職盡責的實際行動為廣東在新征程上增創新優勢、實現新突破提供有力法治保障。