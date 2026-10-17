尊界煞車測試影片下架、｢竹知了｣玩梗被舉報　華為為何怕批評？

三輛汽車的煞車踏板支架接連斷裂，原本應引發的是一場汽車安全討論。但隨着爭議持續發酵，中國網民爭論的焦點卻逐漸從汽車轉向企業本身：華為究竟能不能被批評？



尊界V800發布會。（影片截圖）

風波的源頭，是汽車資訊平台懂車帝10月8日上傳的測評影片。測評人員先後對三輛由華為參與打造的尊界V800進行時速100公里緊急制動測試，結果三輛車的煞車踏板支架均斷裂。

由於煞車系統關乎行車安全，測試結果迅速引發公眾對尊界產品質量的質疑。

懂車帝實測影片截圖。（懂車實測）

懂車帝實測影片截圖。（懂車實測）

尊界隨後發表聲明，稱懂車帝進行的是「非標準的極端測試」，用戶實際使用中未出現類似情況，但仍承諾優化相關部件，為已交付車輛提供「免費升級」。懂車帝則反駁說，測試屬於正常制動場景，並非極端工況。

尊界星期二（10月13日）進一步公佈第三方檢測結果，稱送檢的制動踏板符合行業標準，即使承受3000牛頓縱向力也未出現損壞。

10月13日，尊界發布第三方檢測結果。（微博）

但部分網民追問，送檢樣品是否與此前斷裂的車輛屬於同一批次，檢測條件又能否反映實際緊急制動情況。出具報告的中國汽車工程研究院也強調，報告結論僅對企業送檢的樣品負責。

技術爭議尚未釐清，相關測評影片卻陸續在多個社交平台無法觀看；新疆政府新媒體賬號「新疆發佈」10月10日發佈的文章也被隱藏。這篇文章不點名引述華為高管余承東的言論，質疑華為「安全問題能不能說人話」。

影片和文章接連消失，引發網民猜測懂車帝與「新疆發佈」是否已「被公關」，即被華為公關部門施壓。但目前沒有證據表明相關內容是應華為要求下架，不能排除發佈者自行刪除或隱藏的可能性。

新疆政府官方帳號「新疆發布」曾發文點名批評。（微信公眾號）

隨着事件發酵，輿論討論也逐漸偏離煞車踏板為何斷裂，演變成支持或反對華為的立場之爭。

一邊是華為支持者，認為外界抓住個別產品爭議大做文章，抹黑中國民族品牌，打擊中國科技崛起的信心；另一邊則質疑華為處理負面輿論的方式，認為企業越強大，越應該容得下批評。

尊界V800進行規避突發情況測試。（尊界汽車）

這場站隊之爭的源頭，或許不只出在尊界汽車本身，也與華為在中國社會頂着的特殊光環有關。

華為如何成為民族企業？

美國政府2019年將華為列入出口管制實體清單後，不斷收緊對華為的晶片等關鍵技術出口限制，重創其智能手機業務。

但經過數年的沉寂與技術攻關，華為在2023年憑藉Mate 60系列手機強勢回歸高端市場。更重要的是，Mate 60 Pro搭載了採用中國國產七納米製程的晶片，被視為華為突破美國技術封鎖的重要里程碑。

半導體研究機構TechInsights在2023年拆解華為Mate 60 Pro手機後發現，該機搭載的麒麟9000S晶片採用中國國產七納米製程製造。（彭博社檔案照片）

這一次技術突破，讓華為在不少中國民眾眼中，不再只是一家普通民營科技企業，更成為中國科技自主創新和突破美國封鎖的象徵。

也正因如此，圍繞華為的爭議，往往不僅局限於產品質量和性能本身，而是會上升至民族自信乃至國家科技發展的層面。對部分支持者而言，維護華為不只是在支持一家企業，更是在維護中國科技突圍的成果。

知名愛國大V「君莫愁」10月10日發文稱，自己堅定支持華為，並不是因為華為產品完美無缺，而是因為它在美國多年的技術封鎖下堅持發展。

文章寫道，單憑這一經歷，華為就值得中國人「包容、偏愛、力挺到底」；支持華為不只是在支持一台手機或一個品牌，而是在支持「中國產業打破壟斷、打破自卑、打破封鎖的民族底氣」。

懂車帝實測影片。（影片截圖）

在這類論述下，華為的成敗早已不只是企業自身的得失，而是關係到中國科技產業能否突破外部限制。當華為產品受到質疑時，其支持者可能更關注批評者的動機，擔心批評者利用個別產品爭議限制科技發展。

但問題也隨之而來：當企業被賦予如此濃厚的民族色彩，消費者對產品的正常批評，是否也容易被視為對中國科技發展的否定？真正需要討論的產品問題，又是否會因此被忽略？

華為難逃公關危機

事實上，華為越來越難被批評的印象，不僅源於部分支持者對品牌的維護，也與華為過去處理負面輿論的方式有關。今年8月，一場圍繞傳統玩具「竹知了」的網絡爭議，就曾讓華為陷入過度維權的質疑。

當時，一些網民借傳統玩具「竹知了」發出的聲音，調侃余承東及鴻蒙智行的宣傳話術。華為方面隨後向平台投訴相關影片，導致大量影片被下架，甚至有網民反映，連單純展示玩具製作過程的影片也受到牽連。

形似知了的竹製玩具「竹知了」，被部分中國網民用來調侃華為高管的宣傳話術，逐漸演變成網絡迷因。部分影片隨後遭華為投訴下架。（抖音截圖）

鴻蒙智行解釋，投訴針對的是惡意剪輯、仿冒高管聲音及侮辱誹謗等內容，而非普通玩梗。鴻蒙公佈的數據顯示，截至8月4日共投訴171條相關內容，其中144條被平台下架。

企業維護商譽、反駁不實信息，本無可厚非。但問題是，當一些網民只是借玩具聲音調侃企業高管就被投訴，還是難免讓外界質疑，華為是否對網絡批評和調侃過於敏感，甚至容不下不同聲音。

這也解釋了為何此次尊界測評影片從多個平台消失後，部分網民質疑華為再次動用公關力量壓制批評聲音。儘管沒有證據支持這種推測，但過去華為的公關危機，已影響部分公眾對企業的信任。

從這個角度看，圍繞華為的輿論對立，也反映公眾對這家企業有着不同的期待。一邊看重它在美國技術封鎖下堅持突圍的經歷，認為它值得更多理解和支持；另一邊則強調，市場影響力越大的企業，越應該接受消費者和公眾的監督。

這兩種看法其實並不矛盾。認可華為在技術自主方面取得的成績，不代表就要對產品問題視而不見；要求華為接受監督，也不等於否定它過去的努力。

尤其此次尊界風波涉及行車安全，更應該回到測試條件、產品質量和客觀證據上，由專業機構釐清爭議，而不是每當華為受到質疑時，就將產品問題上升到民族和國家層面。

華為創始人任正非2019年的一番話，或許值得重新回味。

任正非資料圖（人民日報）

當時，美國剛將華為列入實體清單，中國網絡上掀起支持華為、抵制美國品牌的聲浪。任正非卻強調，華為只是一家商業公司，消費者喜歡華為產品就用，不喜歡就不用，不該把使用華為產品與政治掛鈎。

七年過去了，華為的市場影響力不斷擴大，也承載着更多中國民眾對科技自主的期待。但任正非當年的提醒仍適用：無論華為被賦予多大的民族意義，它終究還是一家商業企業，仍須以產品質量和服務接受市場檢驗。

至於尊界的煞車踏板究竟是否安全，不會因為有人力挺華為就變得安全，也不能因為有人質疑就認定存在問題。與其爭相站隊，不如讓經得起檢驗的事實和證據給出答案。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

