華為尊界煞車踏板斷裂｜客服稱鎖單後訂金不退　車主：安全感喪失

尊界V800煞車踏板支架在測試中斷裂，引發車輛安全爭議。尊界客服今日（10月11日）回應稱，已訂車用戶若訂單已進入鎖定期，訂金無法退還；涉事制動踏板的具體升級方案將於10月底確認，11月安排升級。有已付5萬元（人民幣，下同）訂金的準車主表示，即使無法退款，也決定放棄提車。



據《新京報》貝殼財經報道，尊界客服11日介紹，尊界V800制動踏板的具體升級方案將於10月底確認，並於11月進行升級。對於已購車的消費者，交付的V800將全部安裝升級後的制動踏板。

至於已訂車用戶能否退還訂金，客服表示，若已處於鎖定期，訂金無法退款。

尊界V800。（截圖）

尊界V800。（截圖）

四川成都準車主賀先生向內媒表示，自己已支付5萬元訂金，並選配車身顏色及咖啡機，落地車價將超過120萬元。不過，看過測試影片後，他決定不再提車，即使訂金不能退還。

「不管是採用新技術，還是測試動機是什麼，這些都不重要。能把煞車踏板支架都踩斷了，這是不可接受的。作為車主，基本的安全感喪失了。」賀先生表示，尊界V800定位高端豪華，消費者願意多付錢，是出於對安全與品質的信任，認為「高端車的質量應遠超國家標準」。

三車測試時支架斷裂 尊界此前承諾免費升級

事件源於汽車平台懂車帝10月8日發布的測試影片。三輛尊界V800在封閉場地進行時速100公里至完全停止的緊急煞車測試時，煞車踏板支架均發生斷裂，斷口位置及斷裂形態幾乎一致。

懂車帝實測影片。（影片截圖）

懂車帝實測影片。（影片截圖）

尊界V800由華為鴻蒙智行（HIMA）提供全棧智能技術、江淮汽車（JAC Motors）負責整車製造，今年8月上市，最高售價101.6萬元（不包含各種配件），9月底開始規模交付。

尊界汽車於10月8日晚發表說明，稱其制動系統按高於國家及行業標準的要求完成開發與驗證，自首批車輛交付以來，用戶實際使用中未發生制動踏板支架底座斷裂故障。公司同時表示，將進一步優化相關部件設計，並為已交付用戶提供免費升級選擇。

《人民日報》11日亦就事件發文，指出儘管仍有待權威調查結論，但汽車煞車踏板不應在駕駛中出現斷裂。文章批評部分車企為搶佔市場而過度壓縮研發周期、刪減實車驗證流程，強調汽車產業追求推出新車的速度，更須守住安全與質量。