華為尊界煞車踏板支架斷裂惹議　新疆官媒文章批｢不說人話｣被刪

內地知名汽車垂直媒體「懂車帝」近日發佈一則百萬級電動車「尊界V800」的封閉場地制動測試影片，三輛全新未改裝的尊界V800在進行時速100公里的緊急煞車測試時，煞車踏板支架均發生斷裂，且斷裂位置與形態高度一致，瞬間引發輿論高度關注。



10月10日，新疆政府官方賬號「新疆發佈」發表文章《回應產品安全問題能不能說人話》，呼籲車企正面響應消費者對產品安全的質疑。文章隨後登上熱搜榜首，引發大批網民討論，但之後文章疑似被刪。



有片｜內地車媒測百萬級尊界V800 急煞時3輛車踏板支架均斷裂

10月10日，新疆政府官方賬號「新疆發佈」發表文章，呼籲車企正面響應消費者對產品安全的質疑。（互聯網圖片）

文章指出，三台全新的尊界V800，在「懂車帝」進行百公里緊急制動測試時，煞車踏板支架竟然接連斷裂。影片一出，市場與車主無不震驚，最關心的問題簡單直接：這煞車到底結不結實？極限情況下會不會踩斷？

文章提到，面對質量質疑，尊界的響應卻是一串編號：GB 21670-2025、GB 7258-2026、QC/T 788-2018。大眾問的是「踏板結不結實」，企業答的卻是「我完全合規」，這一問一答之間，折射出的正是企業與公眾之間日益拉開的信任鴻溝。

新疆政府官方賬號「新疆發佈」發表文章《回應產品安全問題能不能說人話》。（互聯網圖片）

文章認為，這種「答非所問」的話術在汽車圈並非孤例。官方發言看似滴水不漏，唯獨避開了公眾最核心的疑慮。回顧尊界營銷時的宣傳口號，話術極具感染力：發佈尊界S800時「屬於中國人自己的超豪華品牌」；推廣旗艦MPV「全世界最頂級」，還有「安全是最大的豪華」。

懂車帝實測影片。（影片截圖）

文章還批評，企業為什麼不想說人話？因為人話太重。說一句「我的車很安全，剎車踏板踩不斷」，是要負責的；說一句「我高於國標行標」，是可以免責的。銷售話術說人話，是為了讓你掏錢，承諾背後是交易；危機回應說官話，是為了撇清責任，承諾背後是風險。一邊是幾十萬的車價，一邊是萬一的賠償，這筆賬，企業算得比誰都清楚。

尊界V800踏板中心距轉軸較遠，但轉軸區僅有一層立板支撐。（影片截圖）

文章最後說，「公眾不買賬，往往不在事件本身，而在回應的姿態。用『極端工況』『非標準測試』來兜底，越像是在掩蓋什麼、逃避什麼。消費者要的不是免責聲明，而是有人敢拍着胸脯說一句『夠安全』。人話的分量重，重到有些企業不敢說，甚至都不會說了。可越是重，越是要說，因為那是信任的基礎。」

文章顯示「根據作者私隱設置，無法查看內容」。（互聯網圖片）

不少網民評論文章説得好。（互聯網圖片）

不少網民評論文章説得好。（互聯網圖片）

這篇文章發佈後，「新疆發佈評尊界剎車斷裂風波」詞條登上微博熱搜榜單，不少網民評論「說的很好，這個問題就是不能迴避」、「確實該批評」、「新疆真的勇」。但之後這篇文章顯示「根據作者私隱設置，無法查看內容」。