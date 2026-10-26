十年來首次聚焦全面從嚴治黨　五中全會需要勇敢邁出反腐新步伐

10月26日至29日中共二十屆五中全會在北京召開，主題是審議《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》稿。以二十屆五中全會作為主要內容的9月21日中共中央政治局會議指出，全黨必須「深刻認識持之以恆推進全面從嚴治黨的重要性緊迫性」，「把黨的建設面臨的突出問題整治好、解決好」。



二十屆五中全會主題是全面從嚴治黨，其中的一個關鍵部分是反腐。可以這樣說，二十屆五中全會的主題不限於反腐，但在當前政治環境下，反腐依舊是重中之重。這是2016年中共十八屆六中全會以來首次有中全會將全面從嚴治黨作為主題。這意味着在反腐行動已經進行十多年後，今天中國領導層仍在不斷強化包括反腐在內的全面從嚴治黨工作。這樣的事實一方面說明中國領導層具有不容低估的反腐決心與「自我革命」意志，另一方面說明中國官場反腐形勢依舊嚴峻複雜，需要及早走出一條反腐新路。

2026年10月15日，中共黨媒《求是》刊發了2026年1月12日習近平在二十屆中紀委五次全會上講話的主要部分，標題是《以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨》，從中可以看出二十屆五中全會的政策風向。習近平在講話中認為「現在，我們到了基本實現社會主義現代化的關鍵時期，前進道路上必將面對風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」，要求全黨「切實把黨中央重大決策部署貫徹落實好」。

2015年6月11日，前中共中央政治局常委周永康被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。（VCG）

習近平在講話中指出：「當前，腐敗問題仍然易發多發。事實再次表明，黨中央關於『反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，剷除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱鉅繁重』的判斷是完全正確的，反腐敗鬥爭永遠在路上、永遠是進行時，必須以愚公移山、精衛填海的精神一抓到底；再次警示我們，腐敗是我們黨面臨的最大風險、最大威脅、最大挑戰，是黨和國家事業發展進程中的攔路虎、絆腳石，如果任其滋生蔓延，勢必破壞經濟發展環境，誘發各種風險隱患，動搖黨的執政根基。」他明確表示：「不管是誰、不管職位多高、不管貢獻多大，只要搞腐敗，就決不姑息！」

既然這樣，當二十屆五中全會把全面從嚴治黨作為主題，意味着反腐工作將有新動向。

如果回顧2012年中共十八大以來的中國政治演進，反腐絕對是其中一個關鍵構成。十八大之後，面對當時官場嚴峻的腐敗形勢，中國領導層發起了一場大規模反腐行動，大批昔日身居高位的官員落馬，官場生態、政治秩序隨之發生較大變化。

在十年前，面對當時反腐行動的力度，尤其是周永康案、令計劃案、郭伯雄案、徐才厚案的公布，相信不少人會以為反腐行動已經達到高潮，今後反腐行動將進入常態化的平靜期。然而出乎不少人意料的是，反腐行動非但已經堅持十多年，成為持久戰，而且保持高壓態勢，尤其是近年來軍隊反腐力度，創下新的歷史紀錄。

2025年10月，國防部就涉軍問題發布消息：中共中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東被開除黨籍。（資料圖片）

2022年6月，一場中宣部舉行的「中國這十年」新聞發布會的數據顯示，2012年十八大以來，截至2022年4月底，「全國紀檢監察機關共立案審查調查438.8萬件、470.9萬人」。然而這只是開始。根據中紀委公布的全國紀檢監察機關監督檢查、審查調查情況可知，2022年立案59.6萬件、處分59.2萬人，2023年立案62.6萬件、處分61萬人，2024年立案87.7萬件、處分88.9萬人，2025年立案101.2萬件、處分98.3萬人，每一年都比前一年多。2022年至2025年，四年累計立案311.1萬件與處分307.4萬人，數量已經達到2012年至2022年的70%。

從去年到今年，反腐行動的力度甚至超過以往。二十屆政治局三位委員馬興瑞、張又俠、何衛東被查，創下過去數十年的歷史紀錄。自2012年十八大以來落馬的政治局委員及以上級別高官中，周永康、徐才厚、郭伯雄被查時候均已卸任，只有2017年落馬的孫政才是在任上被查。在馬興瑞、張又俠、何衛東三人中，張又俠、何衛東是現任中央軍委副主席，他們與一大批軍隊將領被查，說明軍隊反腐達到空前力度。

不久前，《僅靠官員反官員行不通 中國需要儘早走出一條反腐新路》一文寫道：「中國反腐行動雖有藉助媒體、社會監督、群眾舉報的力量，但以官員反官員為主。官員反官員存在兩個短板，一是反腐機構的人員、精力、預算是有限的，而官員群體的規模十分龐大，僅靠反腐機構來反腐，容易造成反腐機構疲於奔命、左支右絀；二是反腐機構是官員群體的一部分，難以擺脱整個官場複雜關係與利益的影響。」

該文認為：「像新加坡那樣以民主政治為基礎的國家和地區，反腐行動具有兩個難以替代的優勢，一是整個政治體系的權力結構已經形成互相監督的閉環，人民能通過十分有力的制度化渠道來監督、約束政府，能成為反腐的最大後盾，能對權力機構形成剛性約束，二是民主政治所帶來的開放環境與充分的社會監督，有利於把全社會的人民群眾力量都調動起來，讓官員行為時刻被檢視，一旦有腐敗行為，容易在第一時間被發現，從而大幅減輕反腐機構的工作量和顯著提高反腐效率，事半功倍……為了讓國家長治久安和良政善治，中國需要早日建立與超強國家能力相適應的民主機制。」

習近平在2026年1月12日的中紀委會議上曾說「把權力關進制度籠子」，「標本兼治、一體推進不敢腐不能腐不想腐的中國特色反腐敗之路」。現在看來，在反腐行動已進行十多年，面對依舊嚴峻複雜的反腐形勢，中國領導層無疑是希望通過二十屆五中全會總結經驗、重新出發。從現實來看，中國越來越需要趁現在有利條件早日探索出反腐治本之策，打破「官員反官員」的路徑依賴，有序引入民主監督力量。從這個意義上來說，為了中國長治久安，二十屆五中全會需要勇敢邁出新的反腐步伐。