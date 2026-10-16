五中全會前暖場：中共黨刊發文 習近平重磅講話誓言「從嚴治黨」

中共二十屆五中全會將在10月26日至29日召開，主題是「全面深化從嚴治黨」。10月14日（周四），黨刊《求是》專門發表了中共中央總書記習近平2026年1月12日在中紀委五次全會上的講話，為本次大會的主題進行輿論「暖場」。



在這篇題為「以更高標準、更實舉措推進全面從嚴治黨」的講話中，習近平重話頻出，以空前決絕的語氣，對各種腐敗逾規行為嚴厲敲打。

習近平在講話中直言「必須警惕心懷二志、言行不一的『兩面人』」。他並指出「兩面人」有形形色色的表現，共包括六種：第一種，口口聲聲講政治忠誠、「兩個維護」，對貫徹落實黨中央重大決策部署表態很快、調門很高，實際上卻陽奉陰違、我行我素，甚至有令不行、有禁不止，大搞「七個有之」；第二種，思想上搞自由主義，信奉個人至上，對新時代中國特色社會主義思想合則用、不合則棄；第三種，政治上搞投機主義，巧言令色，見風使舵，哪裏有利益就往哪裏鑽，隨時準備「跳船」；第四種，組織上搞宗派主義，立山頭、拉圈子，排斥異己，借集體之名行小團體之私；第五種，工作上搞本位主義，私心很重，眼裏只有自己的「一畝三分地」，不惜為了局部損害全局、為了眼前犧牲長遠；第六種，履責上搞好人主義，發現問題不制止、不糾正，任其蔓延氾濫，美其名曰維護團結，實則逃避擔當。

習近平說「凡此種種，都違背黨性原則，嚴重阻礙黨中央重大決策部署貫徹落實，對黨的事業、黨的形象危害極大，要敢於揭露、果斷清理。」

《求實》刊出的講話中沒有落馬的哪些官員屬於哪種「兩面人」，但從所列六種「兩面人」的表象看，大部分在過去一段時間落馬的高級官員，特別是軍隊和黨政系統的落馬高級官員，大都符合上述「兩面人」特徵。值得注意的是，習近平在講話中指一些「兩面人」「心懷二志」，口口聲聲講政治忠誠、「兩個維護」，表態很快、調門很高，實際上卻陽奉陰違、我行我素，甚至有令不行、有禁不止，大搞「七個有之」。聯繫到這些年不少落馬軍政高官，前一天在台上還拼命表態大講政治忠誠，後一天落馬後即被爆出各種令人震驚的嚴重政治問題，意有所指，不言而喻。

張又俠（左）和劉振立（右）因嚴重違紀違法，被開除中共黨籍、軍籍。（路透社）

因為中共二十一大將在2027年召開，各地方和中央在此之前都將陸續進行換屆考察和選舉任命，習近平在發言中要求在「換屆過程中務必擦亮眼睛，把真正忠誠可靠、表裏如一、擔當盡責的好乾部用起來，決不讓『兩面人』、私字當頭的人矇混過關。」

習近平在講話中肯定了中共十八大以來在反腐工作中取得的成績，同時也指出，「一些黨組織制度空轉的問題仍然存在，一些地方制度執行力層層遞減，結果導致『紙籠禁虎』。」

他在講話中說「明規矩不彰，潛規則必然盛行；潛規則大行其道，明規矩就會淪為擺設。為什麼社會上活躍着那麼多政治掮客、政治騙子？就是因為潛規則導致法規制度不起作用、產生破窗效應，有的幹部靠人脈不靠組織，有的人信關係不信法紀。長此以往，「劣幣驅逐良幣」、「章子不如條子」，必然侵蝕政治生態、滋生腐敗亂象。」

黨的最高領導人在公開刊出的講話中直言不諱指出社會上活躍着政治掮客、政治騙子，出現「劣幣驅逐良幣」、「章子不如條子」等腐敗亂像，這種情況非常罕見。由此亦可見這種情況的嚴重程度。

習近平在講話中指出腐敗是中共「面臨的最大風險、最大威脅、最大挑戰，是黨和國家事業發展進程中的攔路虎、絆腳石，如果任其滋生蔓延，勢必破壞經濟發展環境，誘發各種風險隱患，動搖黨的執政根基。」因此「反腐敗是一場輸不起也決不能輸的重大鬥爭，一刻不能停、半步不能退」。

已落馬的前政治局委員、新疆自治區書記馬興瑞（資料圖片）

他引用中國古詩「沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春」說「病樹」該拔就拔、該伐就伐。要求中紀委必須「宜將剩勇追窮寇」，保持戰略定力和戰鬥韌性，繼續起底清理，徹底正本清源。不管面對多大阻力、付出多大代價，都要把反腐敗鬥爭進行到底！不管是誰、不管職位多高、不管貢獻多大，只要搞腐敗，就決不姑息！

數據顯示，中共十八大至十九大期間（2012年10月—2017年10月），共查處副部級以上高官合計 156 名，其中正國級 1 名，副國級 5 名，正部級 20 名，副部級 130 名；十九大至二十大期間（2017年11月—2022年10月），共查處副部級以上高官合計 109 名，其中副國級1名，正部級12名，副部級96名。二十大（2022年11月）後迄今已公布查處的官員中，副國級高官已經有6名，正部級高官32名，副部級高官166名。還不包括一些尚未公開公布的人數。

這些職級與數量，一方面說明了腐敗仍然非常嚴重，中共中央關於「反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，剷除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱鉅繁重」的判斷是完全正確，確實需要繼續從嚴治黨，一方面也說明，中共這些年確實做到了不管是誰、不管職位多高、不管貢獻多大，只要搞腐敗，就決不姑息。

重慶市前市長黃奇帆被官宣落馬。（影片截圖）

習近平在講話中要求「必須保持高壓態勢不動搖。堅持有腐必反、有貪必肅、除惡務盡，讓腐敗分子沒有藏身之地。」他指出，要聚焦反腐的極大領域，包括：權力集中、資金密集、資源富集領域，緊盯政商勾連、權力為資本提供保護、資本向政治領域滲透等問題，加大對「一把手」、年輕幹部等貪腐問題查處力度，着力清除不收斂不收手、肆意妄為的貪腐者，堅決查處明知故犯、一犯再犯的行賄人，深挖細查預期收益、約定代持、政商「旋轉門」等新型腐敗和隱性腐敗，深入推進群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治，加大跨境腐敗治理和追逃追贓力度。

習近平指出的這些領域正是這些年腐敗高發的領域。尤其一些地方或部門，經常是連續數任前赴後繼腐敗，有些地方或部門則是呈現大面積塌方式腐敗。他因此要求「發生重大腐敗案件的地方和部門要認真肅清流毒，堅決徹底地把污染源清除乾淨。」

針對隨經濟與科技發展出現的腐敗新動向、新特點，創新手段方式等，習近平要求必須不斷提高反腐敗穿透力，進一步及時發現、準確識別、有效治理各類腐敗問題。要深化風腐同查同治，透過「風」的表象，揭開「腐」的本質，深挖不作為亂作為背後的以商養官、以官護商、官商一體，徹查違規吃喝背後的請託辦事、利益輸送，嚴懲結交政治掮客、政治騙子等行為。要強化科技賦能，注重運用大數據等手段提高監督執紀執法效能。

可能是時間上巧合，但非常引人關注的是，就在習近平在中紀委的這篇講話在《求實》上刊出前不久，深圳市前市長覃偉中、被稱為「不倒翁」的原重慶市市委副書記、市長黃奇帆在退休十幾年後先後被查，為創新手段方式進行穿透性反腐做出了最好註腳。