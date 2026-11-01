綁定日台——｢李老師｣首次公開露面　從｢網絡博主｣轉向｢輿論焦點｣

10月31日，活躍在X平台的知名中文博主「李老師不是你老師」（以下簡稱「李老師」）出席了《紐約時報》記者袁莉在日本東京舉辦的「不明白節」，完成了從幕後走向台前的「首秀」。其近期系列密集的發帖表明，李老師正通過切換涉台、涉日敘事角度，在「客觀記錄」滿足受眾訊息需求的同時，逐漸調整個人定位，將自身置於海外「民主」陣營。

主要活躍於X平台的李老師，自賬號出圈以來，一直持續保持着極高的更新頻率，從各類社會熱點、政經動態到兩岸關係，每天產出大量的圖文和視頻內容。這種高強度的資訊集納使其在特定群體中建立了一定的影響力，並在形式上充當了部分海內外輿論互動的窗口。這種持續的內容輸出，為李老師個人IP的快速擴張奠定了關注基礎。

然而，若將李老師現在的內容軌跡與早期進行對照，其敘事重心的變化亦引起了觀察人士的注意。一個最初以記錄具體事件、展現微觀個體為主的賬號，在話語選擇和訊息取捨上逐漸呈現出鮮明的傾向性；如果不是基於特定的視野拓展或團隊化支撐，其議程設置的精準度與覆蓋廣度顯然難以維持。這種前後路徑的微妙差異，自然成為關注討論的焦點。

不管哪個方向類目，自媒體運營的底層邏輯都與規模化發展、團隊分工的介入以及融資機制的探索密不可分。從早期賬號發布個人PayPal收款鏈接，向大家募捐集資，到發布廣告賺取廣告費，再到發行「Li幣」、成立「雪花基金會」乃至推進多元化項目，李老師不斷的在嘗試從個人記錄轉型到機構化。如今看來，李老師背後的資金鍊條與運作模式大概已經發生了結構性變化。外界分析認為，李老師這等頭部賬號在追求自身影響力和利益最大化的過程中，其選題與立場不可避免地會受到運營環境與資金結構的定向塑造。

社交媒體X平台名為「李老師不是你老師」（中國內地稱其本名李穎）知名博主首次在東京舉辦的不明白節上露面，女主持人稱這是「李老師」首次公開露面。圖右人物為「李老師」（網絡截圖）

李老師這一賬號的演變軌跡，折射出近年來諸多海外中文頭部自媒體的轉型共性：在完成前期的關注度積累後，逐步邁向機構化運作與專業化分工，並深度捲入特定地緣政治與社會議題的討論。其在議題設置上的趨同性與敘事框架的類型化，體現了當下網絡輿論場中「意見領袖」藉由持續的議程設置來固化平台價值與受眾黏性的普遍法則。

置於更宏觀的地緣政治與跨國傳播語境下審視，該賬號已悄然脱離了早期的「突發訊息中轉站」屬性，演變為多方輿論博弈鏈條上的關鍵節點。這種傳播角色的位移，集中體現在話語框架、信源偏向與發布節奏三個層面。

其話語體系呈現出明顯的視角傾斜。在涉台等高度敏感的議題中，該賬號所採納的敘事邏輯逐漸同化於特定區域的政治語境。相較於早期行文中偶見的「台灣地區」或「台當局」等審慎表述，當前內容已全面轉入台灣本地的官方話語體系——在不加註釋或引號的情況下，直接沿用「總統」、「國安會秘書長」、「陸委會主委」及「立委」等稱謂。以10月初張婉瑩涉嫌在美監控賴清德之子一案為例，其相關推送直接採用「台灣總統賴清德」的表述，在概念建構上默認了其國家主體性；「台灣」與「中國」的頻繁並列出現，亦使原本的「兩岸關係」敘事悄然轉變為「台灣對中國」的對立框架。

在信源採集方面，該賬號在國際經貿與涉日議題上顯現出對特定外媒的高度依賴。在其日常發布的海外動態中，以《日本經濟新聞》、共同社為代表的日媒報道被引用的頻次極為突出，覆蓋範疇從中日經貿數據到產業動向，均保持着高密度的轉述頻率。諸如在單日內集中轉引多篇日媒關於中國宏觀經濟、房地產投資回落及外資供應鏈調整的稿件，展現出該平台在外圍信源抓取上的高度聚焦，而非隨機的偶發性關注。

這位頗受爭議的「李老師」也受到異見人士的爭議。（網絡截圖）

更為關鍵的是其與外部媒體之間的同頻共振效應。其內容發布時間與境外主流媒體的議題造勢往往形成精確的時間差配合。無論是針對兩岸官方互動、涉外司法案件的跟進，還是日媒針對中國經濟景氣度與區域政策的獨家分析，該賬號均能在原報道發酵的第一時間予以轉載和二次加工，從而形成了「外媒定調出稿、自媒體即時擴音、社群二次發酵」的閉環傳播機制。通過這種環環相扣的節奏共振，賬號在海內外輿論場中的槓桿效應被進一步放大，持續塑造着特定受眾群體的認知傾向。

此前，有報道指出，李老師被美國人權組織看重提名，不僅出席人權組織活動，還與民運和勞工維權人士同台活動交流。此次主辦不明白節的《紐約時報》記者袁莉也是在李老師出現這些轉變之後，開始在《紐約時報》專欄和「不明白播客」中為其站台發聲。

如今，李老師從一個「歷史記錄者」「正義之士」變成了人權「話事人」，他想擠上「中國人權」的牌桌，赴台參加「全球數位人權峰會」，為此他在賬號的每一條動態裏，表明了自己的態度和立場。

從前，「李老師不是你老師」記錄的是中國，內地人的中國，現在，他記錄的是帶上日台濾鏡的中國。他還在報，還在發，還在漲粉，但是賬號背後的一切都變了！