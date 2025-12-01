社交媒體X可查賬號地址　「李老師」真實身份再遭質疑

近日，社交媒體平台X（原Twitter）更新升級，推出一項「關於此賬號」（About This Account）的新功能，該功能允許用戶點擊任意X用戶的資料頁，查看諸如賬號註冊國家、當前使用者所在地，以及用戶名更改次數等訊息。

功能上線後，用戶發現許多網紅意見領袖的賬戶都是在自己關注國家以外的地方創建和註冊的。比如，不少高互動率、帶有「MAGA」色彩、宣稱「愛國美國人」的賬號，其註冊地竟位於美國海外，包括東歐、泰國、尼日利亞與孟加拉國。許多加拿大政黨、企業和媒體實體的賬戶都設在加拿大境外。一些用戶注意到，聯邦自由黨和新民主黨以及卑詩省新民主黨的賬戶所在地被列為美國（其所在地後來已更改為加拿大）。

X平台這項新功能印證了許多研究人員和觀察人士的早期觀點，一些外國行為者（無論是機器人還是人類）正在偽裝成本國人，進行政治引戰。克萊姆森大學媒體取證中心的虛假訊息專家達倫•林維爾（Darren Linvill）表示：「有些賬號是由網絡水軍運營的，有些賬號是由國家運營的，還有一些賬號只是想通過冒充美國人來賺錢。」

因這項新功能暴露出部分政治性賬號「人設與定位不符」，不僅歐美國家政治賬號被曝光，很多中文鍵政圈的博主也接連被踢爆。根據「真相傳媒」X賬號（@TruthMedia123）指出，多名使用者分享實測畫面指出，有些長期以「旅居美國華人」「在歐洲工作的華語用戶」等身份活動的賬號，在新功能啟用後，定位卻顯示在中國，由於人設與定位差異明顯，引發網友質疑賬號真實性，也讓部分賬號瞬間成為討論焦點，使外界更關注匿名賬號在政治話題中的角色。

依靠發布「白紙運動」訊息而爆火的中文政治博主「李老師不是你老師」，因其賬號經營者是旅居意大利的中國異議人士李穎，而他經營的兩個賬號「李老師不是你老師」、「Lee1ng」卻均顯示位於東亞及太平洋地區，再次引發了網友對該賬號是「大外宣」身份的猜想。

此前，曾有多名反共博主曝光「李老師不是你老師」是中共大外宣賬號、釣魚賬號。包括「方舟子」和「老燈」等人，早已從不同角度指出其賬號可能由團隊運營或與中國官方存在關聯，甚至有爆料稱其出賣網友訊息。

X平台新推出的「關於此賬號」 功能顯示其賬號活動區域為東亞，但未顯示VPN 標識，引發了「方舟子」等人的進一步質疑，認為該賬號可能由中國官方掌控。黃未原等其他人士也指出其定位與自述不符，並暗示可能導致投稿網友被中國警方約談。雖然「李老師」本人試圖通過模糊概念回應，但其賬號可能已修改隱私設置，有意隱藏真實登錄國家。

網絡截圖。

隨着全球社交媒體平台逐漸成為國家競爭、敘事爭奪以及訊息心理戰的主要戰場，平台治理機制的任何調整都可能影響輿論格局。X（原 Twitter）近期推出的功能——「關於此賬號」（About this account），使平台生態朝着「透明化」方向進一步邁進。這一功能看似是為了幫助用戶辨識賬號可信度，但其本質上對各國在X上展開的輿論戰產生深遠影響。

未來，隨着更多透明化與AI輔助鑑別的功能上線，國際輿論戰將從「匿名混戰」轉向「身份可追溯、敘事可對比、組織可識別」的新階段。