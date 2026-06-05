「李老師不是你老師」再遇風波　美台媒體高調聲援

5月14日，X平台（原推特）知名中文政治博主「李老師不是你老師」（以下簡稱「李老師」）發布了一張馬斯克小兒子身穿中國風馬甲現身北京人民大會堂的照片。馬斯克隨後在該貼文下罕見地用中文簡體字回覆道：「我的兒子正在學普通話。」



5月14日，X平台（原推特）知名中文政治博主「李老師不是你老師」（以下簡稱「李老師」）發布了一張馬斯克小兒子身穿中國風馬甲現身北京人民大會堂的照片。馬斯克隨後在該貼文下罕見地用中文簡體字回覆道：「我的兒子正在學普通話。」

這場由馬斯克中文回覆引發的輿論漣漪迅速擴大。6月3日，「李老師」突然在X上發文控訴，稱正是因為馬斯克的這句中文互動，中國大陸的百度百科詞條隨即進行更新，將其定性為「反華漢奸」。他隨即將此次詞條更新定性為中國政府的官方行為，並藉此抨擊中共「一黨獨裁」、污名化異見人士。隨後，台灣《自由時報》迅速引用「李老師」的發文，跨海聲援並附和其反共言論。

就在「李老師」發文控訴的前一天（6月2日），《紐約時報》資深記者袁莉在其專欄發表文章為其高調發聲。袁莉的文章以「李老師」為核心主角，用細膩的筆觸重點描寫其在長期遭受騷擾、威脅和所謂「跨國打壓」的困境下，如何堅持通過社交平台傳播中國民間訊息與異見聲音。

袁莉顯然對其持完全支持和肯定的態度，將其塑造成以非暴力方式抗衡威權、捍衛言論自由的標誌性人物，讚揚他在巨大政治壓力下拒絕屈服、持續為中國民眾發聲的勇氣。在文章末尾，袁莉還頗具深意地提到了馬斯克的中文回覆事件，並附上了一張由「李老師」利用AI製作的惡搞照片——畫面中馬斯克正向習近平展示手機，屏幕上正是「李老師」那隻標誌性的調皮貓咪頭像。

從表面上看，《紐約時報》記者袁莉與台灣《自由時報》的介入似乎是一場純粹的「正義聲援」。但作為《紐約時報》的資深華裔專欄作家，袁莉一向立場鮮明，是批判中國體制的強硬旗手。此次發文力挺「李老師」，旨在繼續借用「跨國鎮壓」這一論調來指責中國政府。

《自由時報》則是台灣本土派「綠營」的核心媒體之一，其雖不是民進黨直接出資經營的官方機關報，但由於其長期的編輯方針、兩岸論述與泛綠陣營高度契合，在台灣政治討論中一向被視為民進黨的「黨報」。作為台獨輿論陣地的重要綠媒，其為海外反共網絡大V發聲，再次驗證了「敵人的敵人就是朋友」這句話。

截至2026年5月，「李老師不是你老師」在社交媒體X上有超過220萬粉絲，其網名的由來是因為他家鄉的方言中「你」和「李」發音相近。1992年5月出生，是中國安徽省阜陽人。（網絡截圖）

「李老師」作為個體政治博主，其自身能動用的資源相對於《紐約時報》和《自由時報》等傳統媒體而言本不可同日而語，為何卻能獲得這兩方不約而同的強力加持？

從「李老師」這兩年特別是近期的發文軌跡和內容流變中，或許能找到清晰的答案。利用AI對該帳號自註冊以來的貼文進行梳理，可以發現關於台灣當局及美西方議題的數據和態度發生了微妙而顯著的變化。

自2022年底「白紙運動」後，「李老師」發布的台灣相關內容開始逐年增多。尤其在2024年賴清德上台之後，「李老師」在社交平台X上的確加大了對台灣相關政治動態、兩岸關係和賴清德總統公開活動的關注與轉發力度。不過，這背後的邏輯與性質，與他平時發布中國大陸民間的維權爆料有着顯著區別。

他已從接收大陸維權訊息的「信訪局」，變身為發布台灣政治內容的「新聞聚合器」。該賬號主要通過篩選台灣主流媒體和公開訊息，將台灣政治、賴清德活動與北京當局的強烈反應、網絡審查等訊息結合起來，呈現出一種兩岸政治話語的鮮明對比。

來源：社交媒體X AI統計。

在涉美發帖上，該帳號也呈現出類似的軌跡。儘管直接讚美美國的口號式貼文並不多見，表面上多為「中性」地搬運美國政要言論、晶片制裁等政策，但其本質上依然是頻繁通過明顯的「對比法」來「抑中挺美」，持續為西方媒體提供批評中國的「彈藥」。

來源：社交媒體X AI數據統計。

至此，「李老師」所關注的角度與內容開始出現明顯的質變，顯然已成為西方意識形態的堅定支持者與傳播媒介；其影響力也由單一的「中國爆料」，演變為海外華人、台灣社會乃至國際媒體都高度關注的反華政治KOL（意見領袖）。

他不再滿足於做一個客觀的訊息中轉站，而是將帳號打造成了服務於特定政治敘事的意識形態工具。這種利益與價值訴求的高度重合，正是他能與美、台媒體形成輿論共振、相互借力放大影響力的根本原因。

回顧兩年前，「李老師」（本名李穎，長期旅居意大利）在2022年「白紙運動」期間，將自己的X賬號變成了中國境內抗議訊息的關鍵集散中心，從而迅速積累了大量支持者。然而，緣起「白紙」，李老師如今運營帳號的初衷，顯然早已經不再是一張白紙。