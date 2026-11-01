解讀五中全會：不同尋常的變化　二十大以來王滬寧三次擔任副組長

2026年11月1日，新華社發布剛閉幕不久的中共二十屆五中全會審議通過的《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》與習近平關於《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》的說明。這兩份資料再次表明中國領導層在新的國內外形勢下堅持「自我革命」、「刀刃向內」的決心。

從習近平關於文件的說明可知，2026年1月，中共中央決定成立二十屆五中全會文件起草組，習近平擔任組長，王滬寧、蔡奇、李希擔任副組長。二十屆五中全會的主題是全面從嚴治黨，身為中央書記處排名第一的書記蔡奇與中紀委書記李希擔任副組長，符合慣例。

比如，2016年的十八屆六中全會同樣是研究全面從嚴治黨問題，當時的副組長分別是劉雲山、王岐山，他們的職務分別是中央書記處排名第一的書記、中紀委書記。與十年前相比，同樣的會議主題，今年的文件起草組副組長名單中新增了全國政協主席王滬寧。

2022年10月27日，中共中央總書記習近平與中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，在延安革命紀念館參觀。（新華社）

在此之前，2022年二十大以來，王滬寧分別在二十屆三中全會、二十屆四中全會擔任文件起草組副組長。2024年的二十屆三中全會曾審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，文件起草組副組長除了有王滬寧、蔡奇之外，還有國務院排名第一的副總理丁薛祥。

與二十屆三中全會主題有相似之處的是2013年十八屆三中全會審議通過的《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》，當時文件起草組副組長分別是中央書記處排名第一的書記劉雲山、國務院排名第一的副總理張高麗。相比於2013年的十八屆三中全會文件起草組，主題相似的二十屆三中全會起草組的特殊之處是王滬寧擔任副組長。

2025年二十屆四中全會審議通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，文件起草組副組長分別是國務院總理李強與王滬寧、蔡奇、丁薛祥。作為對比的2015年十八屆五中全會審議通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》，文件起草組副組長是時任國務院總理李克強與國務院排名第一的副總理張高麗。與2015年十八屆五中全會相比，二十屆四中全會文件起草組副組長多了王滬寧、蔡奇。

2026年1月12日，中共中央總書記習近平在第二十屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議上發表講話。（新華社）

眾所周知，王滬寧是中國政壇具有重大影響的高層智囊，在過去多年決策層的理論體系構建中扮演獨特而重要的角色。王滬寧生於1955年，在上世紀80年代後期擔任上海復旦大學教授，是一位有影響力的青年學者和政治學家。後來他「學而優則仕」，被調入中央工作，先後以中央政策研究室副主任、主任和中央書記處書記的身份輔佐江澤民和胡錦濤，參與構建「三個代表」重要思想和科學發展觀。

2012年王滬寧在習近平上任後升任中央政治局委員，並繼續兼任中央政策研究室主任，經常陪同習近平出席國內外活動。2017年王滬寧又更上一層樓，升任政治局常委和中央書記處排名第一的書記，主管黨務和意識形態工作。2022年王滬寧繼續擔任政治局常委，並在2023年出任全國政協主席。值得注意的是，自2014年中央全面深化改革領導小組（後來升格為中央全面深化改革委員會）成立以來，王滬寧一直在其中擔任要職，參與推動中國政治秩序與國家治理的變革。

二十大之後，已經轉任全國政協主席的王滬寧，連續三次以文件起草組副組長的身份，參與二十屆三中全會、二十屆四中全會、二十屆五中全會的文件起草，既符合他一直以來的政治身份，又凸顯他在中國政治經濟文化轉型過程中的獨特角色。