五中全會｜十八大以來處分792萬人、中管幹部963人

10月30日上午10時，中共中央舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆五中全會精神。中央政策研究室主任唐方裕指出，五中全會最重要的成果，是審議通過了《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》。中央紀委副書記、國家監委副主任張福海表示，十八大以來，全國紀檢監察機關共查處「四風」問題164.4起，批評教育和處理225.7萬人；共立案810.5萬件，處分792.2萬人，其中處分中管幹部963人。



中央紀委副書記、國家監委副主任張福海。（新華社）

張福海指出，推動反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，同時形勢仍然嚴峻複雜，剷除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱巨繁重。

五中全會通過了關於《關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》。張福海指出，《決定》相關部署主要有四個方面，包括做實黨委黨組全面監督；加強紀律監督、監察監督、派駐監督、巡視監督、統籌銜接；健全基層監督體系；以及推動黨內監督同各方面監督深度融合、高效聯動，形成監督合力。

新華社早前曾發文寫道，「進入新時代，反腐敗力度和規模之大，世所罕見、史所罕見。『打虎無禁區』，黨的十八大至黨的二十大前夕，超過500名中管幹部被立案審查調查，2023年、2024年、2025年，中央紀委國家監委分別立案審查調查中管幹部87人、92人、181人。」