五中全會｜通過《决定》：大力選拔忠誠幹部，堅決清除不忠者

10月30日上午10時，中共中央舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆五中全會精神。中央政策研究室主任唐方裕指出，五中全會最重要的成果，是審議通過了《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》。中央組織部分管日常工作的副部長黃建發在會上說，全面從嚴治黨關鍵在從嚴治吏。



《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》指出，要大力選拔任用對黨忠誠的幹部，堅決清除那些對黨不忠、陽奉陰違、以權謀私的人。



唐方裕介紹，《決定》分為三大板塊。第一板塊為第一部分，是總論，闡述持之以恆推進全面從嚴治黨的重要性緊迫性和總體要求。

第二板塊是分論，包括增強共產黨人的黨性，嚴格貫徹執行民主集中制，鍛造堪當民族復興重任的高素質幹部隊伍，建設上下貫通、執行有力的嚴密組織體系，馳而不息正風肅紀，堅定不移一體推進不敢腐不能腐不想腐，堅持制度治黨、依規治黨等7個部分。第三板塊包括完善黨和國家監督體系、落實全面從嚴治黨政治責任。

10月30日上午10時，中共中央舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆五中全會精神。中央（新華社）

黃建發介紹，《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》指出，要嚴格幹部教育培養、選拔任用、管理監督，建設一支政治過硬、本領高強、作風優良、紀律嚴明的高素質幹部隊伍。

據公開資料，《決定》從6個方面作出部署：一是堅持正確用人導向。強調堅持黨管幹部原則，落實新時代好幹部標準，大力選拔任用對黨忠誠、表裡如一、擔當盡責、實績突出、清正廉潔的幹部，堅決不用那些畏難避事、庸懶無為、作風漂浮的人，堅決清除那些對黨不忠、陽奉陰違、以權謀私的人。

二是精準科學選人用人。堅持組織選人、公正用人、以事擇人，嚴格執行幹部選拔任用原則和程序，堅決整治用人上的不正之風。三是推動幹部樹立和踐行正確政績觀。深化政績觀教育，改進推動高質量發展政績考核，健全有效防範和糾治政績觀偏差工作機制，引導幹部為人民出政績、以實幹出政績。

四是增強幹部幹事創業本領。加強幹部思想焠鍊、政治歷練、實踐鍛鍊、專業訓練，增強推動高質量發展本領、服務群眾本領、防範化解風險本領、運用法治思維和法治方式開展工作本領。

五是提高培養選拔優秀年輕幹部質量。堅持培養和管理並重，引導年輕幹部走健康成長之路。六是加強幹部管理監督。從高級幹部抓起，加強幹部全方位管理和經常性監督。

《決定》強調，要堅持嚴管厚愛結合、激勵約束並重，健全幹部擔當作為激勵和保護機制。同時，堅持黨管人才原則，深化人才發展體制機制改革，全方位培養、引進、用好人才。