解讀五中全會｜中共如何看世界、看中國、看自己

中共五中全會發布的決議文件（《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》）有三段話，論述了「全面從嚴治黨」的重要性緊迫性，從中不僅可以看出中共的強烈危機意識，還可以看出中國如何看當今世界局勢、當下中國和自己存在的挑戰與問題。

10月30日上午10時，中共中央舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆五中全會精神。中央（新華社）

對當今世界，文件認為，世界百年未有之大變局加速演進，新一輪科技革命和產業變革加速突破，全球南方群體性崛起，國際力量對比深刻調整，單邊主義、保護主義加劇，霸權主義和強權政治威脅上升，地緣衝突和局部戰爭持續不斷，世界經濟增長動能不足，全球性挑戰接踵而來，世界進入新的動盪變革期，外部環境不確定難預料因素增多。因此「黨團結帶領人民維護國家主權、安全、發展利益任務更加艱鉅」。

對中國國內的情況，文件認為中國發展進入基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期，發展不平衡不充分問題仍然突出，人口結構、社會群體、利益格局等持續變化，數字化、網絡化、智能化快速發展，社會生產生活方式和組織形式更加多樣，各種思想和價值觀念交織碰撞，進一步全面深化改革、推動高質量發展、加強社會建設和治理、統籌發展和安全、激發和增強社會活力等遇到不少新課題。因此「黨團結帶領人民推動改革發展、維護社會和諧穩定任務更加艱鉅」。

對中共自身，文件首先認為「中共黨的隊伍發生結構性變化，改革開放後出生的黨員、幹部比例越來越大，對教育管理提出新的要求。中共黨的隊伍主流是好的。」

但隨即話鋒一轉就指出問題：思想不純、組織不純、作風不純問題尚未根本解決。部分黨員、幹部素質和能力不適應時代發展要求。少數黨員、幹部包括高級幹部黨性不強，理想信念動搖甚至缺失，群眾感情淡薄，政績觀出現偏差，形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風嚴重，鬥爭精神不足，不擔當不作為，不守紀律規矩，甚至以權謀私、腐化墮落。一些基層黨組織政治功能和組織功能不強甚至軟弱渙散，一些領域特別是新興領域黨的組織覆蓋和工作覆蓋不夠全面、有效。一些黨組織和領導幹部管黨治黨認識不到位、責任不落實、工作不得力、制度執行不嚴格，不能及時發現和有效解決突出問題，甚至任由歪風邪氣滋生蔓延。黨保持先進性和純潔性任務更加艱鉅。

決議認為「這些新情況新問題，對黨在新形勢下的執政能力、領導水平、隊伍素質、拒腐防變帶來重大挑戰」。決議再次提出了中共面臨的「四大考驗」（執政考驗、改革開放考驗、市場經濟考驗、外部環境考驗）和「四大風險」（精神懈怠危險、能力不足危險、脱離群眾危險、消極腐敗危險），並指出這些考驗與挑戰是「長期的、複雜的、嚴峻的。越是長期執政，越是承平日久，越是環境複雜，越要增強憂患意識、做到居安思危。」