深圳APEC｜從上海北京到深圳　三次峰會與中國的三次角色躍遷

2026年11月18日至19日，亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議在深圳舉行。這是繼2001年上海、2014年北京之後，中國第三次舉辦APEC峰會。三次東道主經歷的背後，是25年間中國在複雜世界局勢中的三次角色躍遷。

APEC成立於1989年11月5日至7日，當時的澳洲、美國、日本、韓國、新西蘭、加拿大與當時的東盟六國在澳洲首都堪培拉舉行APEC首屆部長級會議。1991年11月，已經實行改革開放超過10年的中國在「區別主權國家和地區經濟體」的原則基礎上，與香港、台灣一起加入APEC。目前APEC包括5個層次的運作機制，分別為領導人非正式會議、部長級會議、高官會、委員會和工作組、秘書處，其中在全球最備受矚目的是1993年11月開始的領導人非正式會議。

時至今日，APEC已經有21個成員，成為亞太地區層級最高與最具影響力的經濟合作機制。隨着亞太崛起為全球最具經濟活力的區域，APEC的21個成員大約匯聚全球40%人口、50%貿易總量、60%GDP。每年的APEC峰會，都是亞太乃至全球經濟合作領域舉世矚目的峰會，具有風向意義。

1993年，首次APEC領導人非正式會議在美國西雅圖召開。（央視新聞）

從1993年時任中國國家主席江澤民前往美國西雅圖出席首次領導人非正式會議以來，每年中國國家主席都會出席APEC峰會，一直到胡錦濤任內與習近平任內。從那時到現在，尤其是從2001年上海APEC、2014年北京APEC到2026年深圳APEC，三個時期，三座不同的中國城市，共同構成改革開放以來中國對外開放、走向世界、國家發展的三次時代縮影。

2001年上海APEC：開始騰飛的中國走向世界的一次展示

2001年10月21日，第九次APEC峰會在上海舉行。那個時候的世界呈現兩個面向，一方面全球剛邁入21世紀，許多人對未來充滿期待，另一方面1997年亞洲金融危機的影響仍在，網絡經濟在興起過程中產生泡沫，貿易保護主義有所抬頭。在APEC上海峰會召開前的9月11日，美國紐約發生了震驚世界的恐怖襲擊事件。

2001年的中國正處於一個歷史節點。經過1978年改革開放以來的快速發展，尤其是1992年鄧小平南方談話、中共十四大提出建立社會主義市場經濟體制以來，中國通過一系列大刀闊斧的改革，讓經濟進入騰飛周期。2001年中國GDP約為9.5萬億元人民幣，在世界排名第六，排在美國、日本、德國、英國、法國之後。那個時候的中國已經與美國達成關於中國加入世界貿易組織（WTO）的協議，在APEC上海峰會召開的時候，正處於加入WTO的最後時刻。

2001年9月11日，恐怖分子劫持的民航客機撞擊美國紐約世界貿易中心。（資料圖片）

與此同時，對中國改革開放和現代化事業有重大影響的中美關係，本來經過一段時間的磨合，已經在克林頓（台灣：柯林頓 / 大陸：克林頓 / 英文：Bill Clinton）任內達成以合作為主的戰略伙伴關係，但隨着將中國視作「戰略競爭者」的小布殊（台灣：小布希 / 大陸：小布殊 / 英文：George W. Bush）當選總統，又一度面臨新的挑戰。

彼時的中國在經過改革開放以來連續多年的準備之後，十分希望通過加入WTO、融入全球化進程來發展經濟、工業、科技與教育，故將2001年舉辦APEC峰會的機會當作一次展示對外開放誠意的舞台。

從當時中國的情況來看，上海是最好的選擇。2001年的上海，不僅已經有100多年的開埠歷史與十里洋場的時代記憶，是中國最大的經濟中心城市與老牌工商業城市，而且自浦東開發開放以來，已經成為當時中國展示對外開放進程、融入世界市場的最佳窗口。

正因這樣，出於當時的現實與國家發展大局考慮，2001年中國在上海舉辦APEC峰會，與會領導人身着「新唐裝」亮相，以「新世紀、新挑戰：參與、合作，促進共同繁榮」為主題，通過了《領導人宣言：迎接新世紀的新挑戰》和《上海共識》等文件，發表了《亞太經合組織領導人反恐聲明》。尤其值得注意的是，這是自1993年APEC峰會召開以來首次發表反恐聲明，凸顯當時「9·11」恐襲事件對國際關係的影響。

參加2001年上海APEC會議的各經濟體領導人。（資料圖片）

可以說，當時中國從國家發展大局出發，在「9·11」事件發生後第一時間譴責恐怖主義，及時與新上任的小布殊政府建立互信關係，通過APEC上海峰會來傳遞主動融入全球體系、反對恐怖襲擊的立場。內地媒體《財經》認為，對中國而言，APEC上海峰會「是對接全球經濟體系的一場關鍵熱身」，「以此為起點，中國在APEC框架內主動對標國際規則，將提交單邊行動計劃、兌現關稅減讓承諾等轉化為具體行動，為全面接入多邊貿易體制積蓄勢能」。那一年的2001年12月11日，中國正式加入世界貿易組織，一個準備已久的大國開始大踏步往前發展。

2014年北京APEC：崛起的中國開始設置議題與推動合作

2014年11月11日，第二十二次APEC峰會在北京舉行。此時距離2001年上海APEC峰會已經過去13年，無論是世界形勢還是中國形勢，都已發生比較大的變化。

在此過程中，全球格局最大的一個變化是中國崛起。在改革開放以來經濟快速發展基礎上，中國加入WTO之後，GDP、對外貿易迅猛增長。到了2010年中國已經超越法國、英國、德國、日本，崛起為全球第二大經濟體。若以工業體量來說，2010年中國首次超過美國，成為全球第一大工業國。2014年GDP約為63.6萬億元人民幣，是2001年的6倍多。相比於中國的經濟騰飛，昔日引領世界的西方發達國家在2008年金融危機、2009年歐洲主權債務危機之後開始面臨困境。主張中美兩國通過共同主導全球事務的G2說法開始產生。中國一直以來都不認同G2說法，但G2說法開始產生的背後，還是說明中國綜合國力、影響力的大幅上升。

2008年金融危機在美國率先爆發，隨後波及世界。（Getty）

2014年的世界與中國都面臨不同於2001年的形勢。2014年中國政府工作報告指出：「世界經濟復甦仍存在不穩定不確定因素，一些國家宏觀政策調整帶來變數，新興經濟體又面臨新的困難和挑戰。全球經濟格局深度調整，國際競爭更趨激烈。」與此同時，中國正式提出「經濟發展進入新常態」，認為中國經濟「正從高速增長轉向中高速增長，經濟發展方式正從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長」。

所以當2014年中國再次舉辦APEC峰會時候，北京是非常好的選擇。北京既是歷史文化名城、傳統中國多個王朝的都城，又是大國首都，是國家戰略與政策的策源地。廣東省委黨刊《南方》雜誌在一篇文章中寫道：「選擇北京，傳遞的信號已經不僅是要融入世界市場，而是成為國際經貿規則的建設者，開始提出中國方案、中國倡議。」

果不其然，2014年北京APEC峰會主題不再侷限於2001年的「參與、合作」，而是升級為「共建面向未來的亞太夥伴關係」，通過了《APEC推動實現亞太自由貿易區路線圖》、《亞太經合組織互聯互通藍圖》、《APEC經濟創新發展、改革與增長共識》。這意味着中國不再只是對接、適應既有國際規則，而是隨着國家的崛起與參與全球治理的需要，開始主動設置議題與推動合作。

2014年11月11日，習近平與參加2014年亞太經合組織領導人非正式會議的各成員經濟體領導人，前往植樹。（新華社）

2026年深圳APEC：中國以改革開放實踐為世界提供經驗與答案

當2026年中國第三次舉辦APEC峰會時候，世界形勢與中國形勢又不一樣了。2016年特朗普（台灣：川普 / 大陸：特朗普 / 英文：Donald Trump）當選，既意味着民粹主義、貿易保護主義對世界的衝擊迅速增加，又讓本就處於競合狀態的中美關係開始面臨多年少有的挑戰。2020年特朗普連任失敗，但特朗普造成的影響仍在。2020年初大規模爆發的新冠肺炎疫情與2022年開始的俄烏戰爭、2023年發生的以哈衝突，都在衝擊世界政經秩序。2024年特朗普捲土重來，他發起關稅戰，與伊朗發生衝突，讓世界形勢變得複雜。

不久前剛閉幕的中共二十屆五中全會通過的《中共中央關於持之以恒推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》表示：「世界百年未有之大變局加速演進，新一輪科技革命和產業變革加速突破，全球南方群體性崛起，國際力量對比深刻調整，單邊主義、保護主義加劇，霸權主義和強權政治威脅上升，地緣衝突和局部戰爭持續不斷，世界經濟增長動能不足，全球性挑戰接踵而來，世界進入新的動盪變革期。」

從2014年到現在，中國同樣發生了很大變化。2015年，為了抓住新一輪科技革命和產業變革機遇，國務院正式提出「中國製造2025」規劃。經過10年的努力，儘管中國正在面臨內需不振、經濟增速放緩、青年失業、發展不平衡、許多人對未來缺乏信心的現實問題，但中國的工業、科技進步非常明顯，與美國共同在人工智能領域引領世界發展潮流，昔日那個遍地山寨產品的中國早已成為過去。

2016年10月13日，在深圳大族激光公司生產車間，工作人員拿着用激光切割而成的「中國製造2025」字樣與時任中國總理李克強合影留念。 （新華社）

2025年《紐約時報》（The New York Times）在《中國遠遠落後於美國的時代已經終結》一文中表示：「十來年的功夫，中國已完成從『山寨之國』到世界級產品巨擘的蜕變，有些甚至超過了西方的產品……中國正加速推進機器人規模化部署，並制定了大規模生產人形機器人的計劃；2023年，中國安裝的工業機器人數量超過了其他國家之和。」

2025年中國GDP約為140.1萬億元人民幣，是2014年的兩倍多。2026年中國的GDP會有進一步增長。中國加入WTO以來的快速騰飛，既讓中國成為全球化的受益者，又讓中國堅定支持全球化與自由貿易。在這樣的背景下，中國選擇深圳來舉辦APEC峰會具有不同尋常的意義。改革開放是改變中國國運乃至世界格局的關鍵一招，而深圳又是中國實行改革開放以來最成功的經濟特區與「全國外貿第一城」。

經過40多年的發展，深圳從改革開放前的小漁村一躍成為具有全球影響力的產業科技創新高地，深圳的研發投入強度達6.67%，位居中國城市第一。深圳的專利合作條約（PCT）國際專利申請量，連續多年位居中國城市第一。深圳聚集了一大批像華為、騰訊、比亞迪、大疆這樣的創新科技企業。

2020年10月14日，深圳經濟特區建立40周年慶祝大會在深圳市舉行。這是習近平與大家合影留念。（新華社）

在以人工智能為代表的新一輪科技革命和產業變革加速突破的背景下，面對逆全球化、貿易保護主義、民粹主義的暗流湧動，中國選擇通過改革開放、創新探索改變命運並且現已被國家作為「中國特色社會主義先行示範區」的深圳來舉辦APEC峰會，無疑是希望以十分有說服力的深圳作為案例來表達「建設亞太共同體，促進共同繁榮」的會議主題與聚焦「開放、創新、合作」的三大優先領域，為世界分享中國現代化經驗。

關於深圳舉辦APEC峰會，內地媒體《時代周報》寫道：「當世界在『該怎麼辦』面前困惑，深圳提供的不止是一個會場，更是一張用四十多年實踐寫就的『答卷』：讓開放成為制度，讓創新成為基因，讓合作共贏成為共同的追求。這些實踐的價值，不在於輸出可以照搬的城市模板，而在於證明開放和創新能夠打開新的增長空間。」

25年來，從上海、北京到深圳，三個不同時期的世界與中國，通過APEC峰會，中國已經成功從既有規則的適應者、執行者，變為設置議題、推動合作，再變為以中國現代化經驗為世界發展貢獻答案。在這背後，是改革開放以來中國國運的歷史性變化，是中國經濟、工業、科技與影響力的飛躍。這既是世界應該從中國總結的發展經驗，又是中國下一步怎麼發展、怎麼解決各種現實問題所應借鑑的智慧。