APEC｜今年前10個月深圳迎125萬APEC成員經濟體來賓　同比增三成

亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳舉行。從海空口岸運轉到市容環境佈置，深圳已全面進入「APEC時間」。今年前10個月，經深圳機場口岸入出境的海外來賓155.9萬人次，同比增長27.7%；其中，APEC成員經濟體來賓125萬人次，同比增長29.6%，創歷史同期新高。與此同時，國際主流媒體及周邊國家亦高度關注這場盛事。



APEC會議將於今年11月在深圳舉行。（深圳發布）

APEC成員經濟體「飛」深圳 來賓125萬人次

綜合央視新聞和《深圳特區報》報道，11月2日中午，來自韓國、墨西哥、馬來西亞等APEC成員經濟體的國際航班相繼到達，機場入境大廳迎來客流高峰。

11月2日，來自韓國、墨西哥、馬來西亞等APEC成員經濟體的國際航班相繼到達，機場入境大廳迎來客流高峰。（央視新聞）

今年以來，來自APEC經濟體的出入境人次亦已突破62萬。（央視新聞）

數據顯示，受惠於持續釋放的免簽政策紅利及國際航線網絡的不斷拓展，深圳口岸外籍客流呈現爆發式增長。據深圳機場邊檢站統計，今年前10個月，經深圳機場口岸入出境的海外來賓155.9萬人次，同比增長27.7%；其中，APEC成員經濟體來賓125萬人次，同比增長29.6%，創歷史同期新高。

目前，深圳機場通達APEC成員經濟體重點城市的客運航線已超30條，每週往返航班逾700班。

深圳寶安機場

深圳機場推行旅客入境「先期機檢」，旅客落地後約15分鐘即可完成清關手續。一名抵埗的越南旅客表示，從步出機艙至完成入境僅耗時數分鐘，效率驚人；來自墨西哥的醫療業務代表則直言，計劃在深圳待6天，對深圳機場的服務與機場APEC的氛圍留下深刻印象。

除空港外，深圳已在海、陸、空及鐵路四類合共8個口岸統一設立APEC專用通道，確保境外賓客抵埗後，在支付結算、交通換乘及通訊網絡等生活環節享受無縫銜接。

美國《旅行與旅遊世界》指出，中國延長APEC商務旅行卡持卡人停留期至90天的舉措，提升了亞太地區商務人員的往來便利度。（互聯網圖片）

外媒高度關注深圳盛會 聚焦中美對話、AI治理

深圳APEC會議的籌備進展與政策信號，連引發全球媒體報道與深入解讀。外媒普遍認為，在全球經濟面臨不確定性之際，深圳峰會為推動區域自由貿易與多邊合作提供了重要契機。

美國《旅行與旅遊世界》指出，中國自11月1日起延長APEC商務旅行卡持卡人停留期至90天的舉措，提升了亞太地區商務人員的往來便利度。報道分析，這項政策惠及跨國企業高管、供應鏈採購商及展會參展商，為亞太區域深化商業合作提供便利。此外，美通社與雅虎財經等海外財經平台，亦對大會東道主城市主題曲《在奇蹟之城遇見你》予以報道，認為影片以青年創業者與外籍人士視角切入，展現出「奇蹟之城」深圳包容開放的國際形象。

美通社與雅虎財經等媒體，亦對大會東道主城市主題曲《在奇蹟之城遇見你》予以報道。（互聯網圖片）

《韓國時報》發表評論強調，在全球高關稅壁壘與技術競爭升溫的背景下，即將舉行的深圳APEC會議承擔着重振區域經濟活力的責任。文章指出，峰會以「建設亞太共同體，促進共同繁榮」為主題，議題涵蓋亞太自貿區、互聯互通、人工智能及數字經濟。亞太21個經濟體在資源、製造與市場端高度互補，各方唯有透過政策透明化與多元化採購，確保半導體、算力及潔淨能源等供應鏈穩定，能為區域內中小企業開拓市場空間。

《韓國時報》發表評論強調，在全球高關稅壁壘與技術競爭升溫的背景下，即將舉行的深圳APEC會議承擔着重振區域經濟活力的責任。（互聯網圖片）

美國《外交學者》雜誌網站分析認為，APEC峰會為中美高層接觸與科技對話搭建了關鍵平台。被譽為「東方矽谷」的深圳擁有全中國最密集的人工智能與機械人產業聚落，本屆APEC工商領導人峰會將吸引約1000名全球商界領袖出席，並將人工智能納入核心議程。報道預期，中美兩國有望藉此平台，就協力廠商市場的AI落地標準、數據跨境治理及安全評估展開建設性對話，探索可持續的良性競爭模式。

與此同時，周邊國家媒體亦關注到粵港澳大灣區基建互聯對區域經貿的推動作用。日本廣播協會（NHK）特別報道，深港之間全球單體建築面積最大的陸路口岸——新皇崗口岸於會前正式投用，實施24小時運作及「一地兩檢」一站式通關模式，將旅客過關時間大幅縮減至5分鐘，每日最高可疏導20萬人次，為峰會跨境人流提供強大支撐。

越南國家通訊社旗下VietnamPlus網站則引述香港中華總商會會長蔡冠深觀點指出，在APEC合作框架下，香港可充分發揮國際金融中心與離岸融資優勢，攜手深圳與東盟夥伴在綠色金融、數字轉型及基建融資領域實現更深層次的互利共贏。