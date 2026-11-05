深圳APEC還未開場　台灣問題已先上桌

2026年亞太經合組織（APEC）領袖峰會將於11月18、19日在深圳登場，距離會議還有半個月，兩岸已先為一封邀請函吵了起來。台灣外長林佳龍11月2日證實，中國大陸這次沒有循例派人遞交邀請函，而是以電子郵件寄送，台方已表達抗議，國台辦則於4日則重申，只要按照一個中國原則及APEC相關備忘錄的規定與慣例，台灣地區就可以參會。



合乎各界所預期的，在兩岸關係多年緊張的情勢下，台灣參與今屆深圳APEC，必然存在相當高的「政治性問題」，爾今這系列的開場係由一封電郵展開。國民黨立委賴士葆質疑民進黨藉一封電郵操作「抗中保台」，台灣行政院長卓榮泰則反指陸方藉差別待遇分化台灣社會，雙方各說各話，表盡了今屆深圳APEC「台灣問題」的政治意涵。尤其今年由中國大陸主辦，在兩岸關係持續緊張、北京對賴清德政府政治立場高度不滿的情勢下，台灣如何出席、由誰代表、受到何種接待，以及能否延續過往與他國政要的場邊互動，都將是值得留意的看點。

2001年，APEC峰會首次來到中國，好客的中國人為外國客人準備了中國特色的唐裝：分外套和襯衫兩件，團花織錦緞中式對襟夾外套，有紅、綠、藍、咖啡、絳紅、黑6種顏色，細緻的手工滾邊、古色古香的盤花紐，頗具東方韻味。（央視新聞）

回顧1991年兩岸加入APEC時達成的諒解安排，中華人民共和國以主權國家身分加入，台灣則以「Chinese Taipei」名義，作為地區經濟體參與，這套安排維續至今，是少數兩岸能在同一個多邊機制內活動的場域。

然而，既有規則是一回事，兩岸政治關係如何影響規則的實際運作，又是另一回事。尤其APEC今年輪到中國做東，北京自然有更多機會透過邀請程序、代表資格、會議禮賓及現場安排，體現其對一個中國原則的政治主張。國台辦回應媒體提問時，並沒有解釋為何改用電郵，反而直接重申台灣參會的政治前提，已經說明北京看待此事的角度，與台灣強調平等參與的立場有所不同。

針對本屆APEC的「台灣問題」看點，首先值得觀察的，是賴清德政府究竟會派誰前往深圳。回顧歷史參照，2001年上海舉辦APEC，是時陳水扁政府指派前台灣副領導人李元簇擔任領袖代表，遭到北京拒絕，台灣最終缺席領袖會議。時至2014年北京接手APEC，馬英九政府派出甫卸任的前台灣副領導人蕭萬長，結果不僅順利與會，還促成習近平與蕭萬長在會議期間會面。

是以，同樣是由中國大陸主辦的APEC，台方兩度派出的代表都同為高規格的「前台灣副領導人」，結果卻大相逕庭，兩岸政治關係顯然是不能忽略的因素。

2014年習近平與蕭萬長在北京會面。（中新社）

對照北京如今對賴清德的台獨定性尤其強硬，台灣尚未公布領袖代表人選，北京又將如何看待及接待這位代表，自然值得關注。2001年的代表資格風波會否重演，目前言之過早，但至少可以確定，台灣領袖代表的人選及其政治身分，不會是台灣單方面的人事安排問題。

其次，是台灣代表到了深圳之後，究竟能有多少活動空間？放眼歷屆APEC正式議程外，場邊外交向來也是台灣的重要舞台，台灣代表利用會議機會與美國、日本等經濟體領袖、官員接觸，基本不是新聞，既有實質交流，更要那道政治象徵。只不過過去峰會在第三地舉行，北京能夠表達立場，卻未必能直接左右東道主的會務安排，但今年場地換成深圳，情況自然有所不同。

作為會前預判，包括北京會否對台灣代表的會面安排、活動動線及公開曝光採取更嚴格的管理，甚至就台灣與其他經濟體的場邊接觸提出政治要求，都是值得觀察的問題。

深圳地鐵站的APEC主題裝置。（深圳發布）

至於兩岸代表的互動，也同樣耐人尋味。2014年的「習蕭會」曾是兩岸關係和緩的一大標誌性象徵，唯2016年民進黨執政後，兩岸在APEC場邊的正式高層會晤便告停擺，迄今雙方官方對話仍無恢復跡象，深圳APEC會否出現任何形式的兩岸接觸，就政治現實來說，恐怕也難以期待。

總的來說，這次陸方發送電郵邀請函引發的爭議，只是深圳APEC「台灣問題」的開端。對北京而言，既要辦好一場國際經貿盛會，也要維持其一個中國原則的政治立場，對台灣而言，則是把握參與權益之餘，也得正面中國大陸主辦峰會的政治現實。可以預期的是，觀諸今屆APEC的台灣問題，這一封邀請函只是開胃小菜而已。