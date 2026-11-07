廈門鼓浪嶼老牌酒店結業　人口流失24%　昔日度假聖地何去何從？

讓一座島嶼值得反覆到訪的，從來不只是風景，還有風景背後的生活。就在不久前，經營19年的李家莊酒店宣佈結束營業。對於熟悉鼓浪嶼的人來說，這個消息多少有些令人惋惜。



藏在百年莊園裏的李家莊，曾是島上頗具代表性的精品酒店之一。有人連續兩年專程入住，有人第三次登島，仍然把這裏當作熟悉的老地方。

藏在百年莊園裏的李家莊，曾是島上頗具代表性的精品酒店之一。（李家莊酒店官網）

李家莊的離開，也讓人想起島上這些年發生的變化。

曾經排着長隊的網紅店，已經很難再現當年的熱鬧；一些開了多年的社區小店，隨着店主或街坊離開，漸漸關上了門。遊客依舊從碼頭登島，熟悉的街巷也仍然擠滿拍照的人，但島上的生意似乎沒有從前那麼好做了。

十多年前，鼓浪嶼曾是國內精品旅行的熱門目的地。人們願意為一棟老房子、一間有特色的酒店，專程安排一趟旅行。這座曾經走在國內精品旅行前面的海島，究竟發生了什麼？

十多年前，鼓浪嶼曾是國內精品旅行的熱門目的地。（李家莊酒店官網）

老牌酒店李家莊 走向落幕

李家莊是鼓浪嶼第一批開業的設計酒店之一。

它所在的建築建於1930年，是島上的重點保護歷史風貌建築，原主人是曾經的南洋木材大王李清泉。

李家莊創始人林聰海租下這棟別墅後，沒有把它簡單改造成一間提供住宿的旅館，而是花費多年時間修繕，在儘可能保留原有建築風貌的基礎上，將其打造成一間具有獨特氣質的花園酒店。

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這家酒店的出現，恰好對應了鼓浪嶼旅遊發展中一個相當重要的階段。

早些年，鼓浪嶼的旅行方式與今天有很大不同。遊客來到這裏，往往願意多住一晚，甚至把整個假期留給這座小島。吸引他們的除了日光岩、菽莊花園等傳統景點，還有老別墅、庭院、鋼琴聲，以及在其他城市很難複製的度假氛圍。

住進一棟老別墅，早上在院子裏吃早餐，下午沿着小路散步，晚上回到房間聽窗外的風聲。對當時的遊客而言，這些細節構成了鼓浪嶼旅行最重要的吸引力。

李家莊正是其中的精品佼佼者。

有人今年四月帶着全家來住宿，他記得別墅裏的南洋風情、閩南紅磚和木質地板，也記得坐在二樓陽台上品茶、畫畫的閒適時光。

住進一棟老別墅，早上在院子裏吃早餐，下午沿着小路散步，晚上回到房間聽窗外的風聲。對當時的遊客而言，這些細節構成了鼓浪嶼旅行最重要的吸引力。（外灘提供）

也有人三次帶家人登島都住在這裏，對酒店和服務人員都印象深刻，形容「彷彿回到熟悉的老家」。

因此，當它宣佈在十一黃金周前結束營業，島上不少人感到意外。對於這些回頭客來說，李家莊留下的，是一種難以被其他住宿體驗替代的熟悉感。

除了李家莊，新四海旗下還陸續發展出多個不同領域的品牌，包括閩南海鮮餐廳上嶼水產、茶品牌二三叢、甜湯品牌厚生林、閩南菜餐廳林四喜，以及以傳統餅藝為基礎的林秉記等。

很多遊客住在李家莊，白天去二三叢喝喝茶，去厚生林品嚐甜湯，都留下了深刻的印象。這也是這座島嶼生長出來的精品商業的模樣。

熟悉的店鋪 正在慢慢消失

李家莊的離開，其實是最近十年來鼓浪嶼業態鉅變的縮影。如果你在十年前去過鼓浪嶼，大概很難忘記那些曾經擠滿遊客的店鋪。

張三瘋奶茶、趙小姐的店，都是那個時期鼓浪嶼旅行記憶的一部分。遊客排隊買一杯奶茶，拎着伴手禮穿過龍頭路，再找一家咖啡館坐下來，一逛便是一整天。

如今，島上的商業面貌已經有了很大變化。

島上的商業面貌已經有了很大變化。（外灘提供）

曾經熟悉的品牌和門店陸續調整，不再是當年遊客記憶裏的樣子。街上依然有餐飲、伴手禮和文創商店，但相似的商品和裝修風格越來越多，真正讓人願意專程停下來的店，反而不容易找。

小店的處境更直接。旅遊街區的租金和日常維護成本並不低。對商家而言，旺季的生意要足以覆蓋淡季的支出，才有可能長期做下去。

但遊客走得快，消費也未必會留在島上。對那些沒有品牌知名度、主要依靠熟客和日常客流的小店來說，經營壓力更大。

不僅如此，今天鼓浪嶼的面貌，也與過去十多年的申遺歷程密切相關。2008年，鼓浪嶼正式啟動世界文化遺產申報工作。2017年7月8日，鼓浪嶼以「歷史國際社區」為名，正式列入《世界遺產名錄》。

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這場持續近十年的準備，帶來的變化遠不止老建築的修繕。為了更好地保存島上的歷史風貌，許多影響街區面貌的設施被拆除，公共環境和基礎設施也陸續得到改善。

這些變化延伸到了遊客和居民的日常生活。現在遊客上島需要提前安排船票，遊客航線與居民航線有所區分，節假日還會根據客流情況進行管理。

這些調整有其合理性，卻也在改變人們熟悉的旅行方式。對於遊客來說，上島多了一些計劃成本；對於商家來說，經營空間、客流組織和日常運營也有了新的要求。與此同時，遊客們如今面對的旅行選擇，已經遠比過去豐富。

島上的年輕人 逐漸離開

在商業街和景點之外，島上居民的生活也在發生變化。越來越多的年輕人，正在尋找新的生活空間。

本地年輕博主「比奇堡的吃貨魚」，一直在社交媒體記錄自己的島民生活。

她出生於2000年前後，在鼓浪嶼生活了二十多年，18歲時又回到島上。她的鏡頭裏，很少有遊客熟悉的打卡景點，更多是每天經過的巷子、街坊經營的小店，以及只有住在島上才會留意到的生活細節。

本地年輕博主「比奇堡的吃貨魚」，一直在社交媒體記錄自己的島民生活。（抖音＠比奇堡的吃貨魚）

她小時候在島上讀幼兒園、上音樂學校，放學時提着一把小提琴慢悠悠地走過街巷。那時候，老房子的窗口經常傳出練琴聲，熟悉的鄰居和店鋪散落在上學路上。

如今，她依然住在島上，每天步行上班。

早上從內厝澳社區出發，走到龍頭社區的工作地點，大約需要二十分鐘。路上會經過三角梅、老別墅和熟悉的街角，偶爾停下來逗逗貓。天氣好的時候，陽光落在巷子裏，異木棉也會在季節到來時開花。

在她記錄的日常裏，鼓浪嶼仍然有一種與島外不同的生活節奏。

島上沒有汽車，大件家電需要依靠人力板車運輸，每輛板車都有自己的車牌。天氣晴朗時，居民習慣把衣服拿到陽光下晾曬。島上的貓比狗常見，社區裏還有一些以家庭為單位經營的小賣部、小吃店和果汁店。

島上沒有汽車，大件家電需要依靠人力板車運輸，每輛板車都有自己的車牌。（抖音＠比奇堡的吃貨魚）

這些店鋪通常早上開始營業，晚上七八點就關門。對於遊客來說，它們可能並不起眼，卻構成了島民每天真實的生活。

但在最近幾期視頻裏，她開始頻繁提到另一件事：熟悉的店鋪正在變少。

曾經常去的社區麻辣燙換了位置，推着小車賣角龍的阿嬤似乎還是老樣子，但一些曾經熟悉的小店已經關門，門口掛起了招租告示。

她也回憶起小時候，島上走幾步就能碰見張三瘋奶茶店。如今再看，曾經熱鬧的店鋪和街巷，已經有了不同的面貌。

這種變化並不只發生在商業街。她拍攝過一條記錄島民收入來源的視頻。從畫面裏可以看到，島民的工作主要分佈在社區小店、旅遊服務和物流等領域。有人經營小賣部，有人開小吃店，也有人從事酒店、民宿、導遊和快遞相關工作。

但鼓浪嶼沒有寫字樓，能夠提供給年輕人的工作機會相對有限。對於想要獲得更多職業選擇的人來說，去島外工作，往往是更現實的選擇。

對於想要獲得更多職業選擇的人來說，去島外工作往往是更現實的選擇。（Unsplash@Woo Winter）

她自己也開始思考，自己究竟還能在這裏生活多久，未來是不是也需要去島外尋找新的工作機會。

2010年第六次全國人口普查時，鼓浪嶼街道常住人口為14242人。而到了2020年第七次人口普查，這一數字已經降至10792人，十年間減少了3450人，降幅超過24%。

與此同時，60歲及以上人口占比達到25.5%，島上的人口老齡化也日益明顯。年輕人陸續遷出，留下的居民逐漸老去。

不過，鼓浪嶼的故事也不只有離開。從島上生長起來的一些品牌，已經開始走向更廣闊的市場。

以新四海為起點，林聰海及其團隊陸續發展出上嶼水產、二三叢、厚生林、林秉記等不同品牌。它們從鼓浪嶼的飲食、茶文化和地方物產中尋找靈感，如今也逐漸走出這座小島，在廈門以及其他城市開設門店。

厚生林、上嶼水產等品牌已經在廈門拓展經營，林秉記也在廈門開設了多家門店，並進一步進入深圳市場，在深圳灣區開出首店。杭州天目裏等新的商業空間裏，也能看到這些從閩南風土中生長出來的品牌。

從一間島上的小店，到在不同城市擁有自己的空間，這些品牌把鼓浪嶼的味道和記憶帶到了更遠的地方。

某種程度上，它們也讓人看到，鼓浪嶼曾經孕育出的商業創造力並沒有消失，只是開始以另一種方式延伸。

一座島嶼可以因為風景而被人記住，但要讓人願意一再回來，還需要那些真實而具體的生活，繼續在這裏發生。