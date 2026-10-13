訂太空行像訂酒店？攜程賣510萬維珍太空船票　國產航天殺到300萬

就像今天訂一間酒店、買一張機票一樣，未來的太空旅行，也可能擁有自己的價格區間。



一張去太空的票，現在已經可以在國內旅行平台上看到了。最近，國內某高端旅行品牌上線了2027年維珍銀河（Virgin Galactic）太空旅行產品，單人售價510萬元（人民幣，下同）。

目前平台顯示已經預售了兩份，其中一位便來自知名博主——影視颶風創始人Tim。

內地博主影視颶風，已經預購了售價高達510萬元的太空旅行項目。（YouTube@Mediastorm影視颶風）

據相關報道，這場旅行僅僅是預定便需要15萬美金定金，而且如果行程取消，定金依然不退。這也是目前國內公開售價最貴的太空遊產品。上架之後，不少人來諮詢，引發了熱議。

與此同時，國產商業航天公司也正在進入這一賽道，推出面向普通消費者的太空旅行產品，甚至將價格打到300萬元一張。

過去十幾年裏，一批富豪、明星、企業家、運動員，甚至普通家庭，已經陸續坐上飛船。包括孫宇晨、凱蒂．佩裏、貝索斯的妻子桑切斯，都早已去太空上「兜了一圈」。太空旅行，正在從科幻電影裏的想象，逐漸變成一門真實存在的旅行生意。

1. 510萬元的船票

先說這張510萬元的票。

它來自維珍銀河，這家公司由英國企業家理查德．布蘭森創辦。和傳統火箭不同，維珍銀河採用「空射」方式：先由大型母機把太空飛船帶到高空，再釋放飛船，由飛船自身的火箭發動機繼續向上飛行。

乘客最終會進入亞軌道空間，在艙內體驗幾分鐘失重，然後返回地面。

目前公開的2027年產品為6天行程，遊客需要前往美國新墨西哥州，並接受飛行訓練。簽證、國際機票和保險等費用不包含在510萬元之內。真正飛行的時間並不長，但從訓練到發射，整個過程已經被包裝成一套完整的旅行體驗。

公開資料顯示，維珍銀河上一代VSSUnity飛船在2024年6月完成最後一次商業飛行後退役。目前公司正在推進新一代Delta級飛船。（維珍銀河）

維珍銀河早就開始賣這種旅行了。

2021年，公司重新開放私人宇航員銷售時，票價已經達到45萬美元一座，並計劃在商業運營初期積累約1000名客戶。當時公司披露，約700個座位已經售出。

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只是那時候，很多買票的人還不知道自己究竟要等多久。

2021年7月11日，維珍銀河創始人理查德．布蘭森親自坐上VSS Unity——一架專門用來帶旅客體驗「太空邊緣之旅」的商業載人航天飛機，完成了飛行。這是VSS Unity第一次搭載完整機組，也是維珍銀河首次真正向公眾展示私人宇航員的座艙體驗。

布蘭森飛完以後，商業太空旅行真正進入了一個新階段。

2023年，80歲的慕尼黑奧運會運動員、英國人Jon Goodwin，來自安提瓜和巴布達的Keisha Schahaff和她18歲的女兒Anastatia Mayers一起飛上了太空。

前者早早就訂了票，而後面這對母女的席位則來自一場慈善抽獎。到了今年，維珍銀河把重心轉向了新一代飛船。重新開始銷售的新一批船票，價格已經上漲到75萬美元一張。

攜程上架了2027年維珍銀河太空旅行船票，售價人民幣510萬。（攜程）

原計劃銷售50個席位，最終提前售罄並出現超額認購，預計帶來超過5000萬美元的未來航天旅行收入。公司還表示，今年秋季將繼續推出更高價格的新一批席位。

如果說在過去，一張飛船票似乎是科幻電影中的場景。那麼在現在，它已經有了明確的價格、客戶和銷售渠道。

2. 想上太空的都有誰？

目前已經公開確認購買維珍銀河船票的人中，影視颶風創始人Tim應該是中國公眾最熟悉的一位。

他曾多次公開表達過對太空探索的興趣，甚至說希望以後能「長眠於火星」。

不過，作為一名科技視頻博主，Tim購買太空船票這件事更像是一種個人品牌敘事的延伸，帶有明顯的內容屬性和傳播價值。

在國內，另一位備受關注的太空旅行者是孫宇晨。2021年，他以2800萬美元拍下藍色起源New Shepard首次載人飛行的第一個座位。

華人企業家孫宇晨，曾以2800萬美元拍下藍色起源New Shepard首次載人飛行的第一個座位。（X@Sunyuchentron）

雖然因為行程原因未能參加首飛，但這一席位最終被保留，並在2025年完成飛行。

藉此機會，他還給自己貼上了一系列標籤，包括 「有史以來最年輕的華人商業宇航員」「首位登上太空的福布斯封面幣圈企業家」，堪稱將商業太空飛行轉化為個人品牌與資本複利的最成功範例。

Tim和孫宇晨的經歷也體現了商業太空旅行早期乘客的共同特點：他們往往並不只是遊客，更是企業家、投資者或公眾人物。

對於他們來說，進入太空既是一種個人體驗，也是一場高度曝光的公共事件。

類似的情況也發生在海外。日本首富前澤友作曾購買SpaceX繞月旅行席位，並公開招募藝術家同行；美國富豪、明星、企業家也長期關注這一領域。

日本首富前澤友作曾購買SpaceX繞月旅行席位，並公開招募藝術家同行。（FB@Yusaku Maezawa）

賈斯汀．比伯就曾被傳預定過維珍銀河的早期船票，當時售價還是25萬美元一張。

就在去年，歌手凱蒂．佩裏（Katy Perry）和當時還是貝索斯未婚妻的勞倫．桑切斯（Lauren Sánchez），還有其他幾位女士，一起組成六人小隊，上了趟太空。

這件事在海外引發了大量關注。凱蒂．佩裏從太空艙出來之後，還在失重狀態下唱起了歌。

歌手Katy perry和當時還是貝索斯未婚妻的Lauren Sánchez，還有其他幾位女士，一起組成六人小隊，上了趟太空。（Instagram@Katyperry）

從賈斯汀．比伯、凱蒂．佩裏，到貝索斯本人和藍色起源的名人乘客，商業太空旅行最早吸引的，始終是一批願意為極致體驗和公眾影響力付費的人。

3. 中國公司入局 太空旅行也打價格戰

如果把這幾年商業太空飛行的發展放在一起看，會發現它已經慢慢分成了幾條路線。維珍銀河最接近傳統印象裏的「太空旅行」。坐上飛機一樣的太空飛船，進入亞軌道空間，漂浮幾分鐘，再回來。

藍色起源則是火箭加太空艙。New Shepard從地面垂直發射，把乘客送過卡門線，再讓太空艙返回。這兩家公司提供的體驗都不算長，卻已經足夠讓乘客真正看到地球的弧線。

SpaceX則是另一回事。2021年，SpaceX把4名普通人送上地球軌道，繞地球飛行了3天。這是第一次完全由平民組成的軌道飛行任務。

後來，SpaceX又把私人載人航天推得更遠。2024年，任務成員進入高橢圓軌道，並完成商業載人航天史上的首次艙外活動。

如果說維珍銀河是在出售「看一眼太空」，SpaceX已經開始嘗試出售更長時間的軌道體驗。

與此同時，還有Axiom Space這樣的公司，把私人乘客送往國際空間站。

Axiom Space致力於將旅客送入國際空間站。（Instagram@Axiom Space）

與此同時，國內商業航天公司也正在加速進入這一賽道。相比海外公司動輒數十萬美元甚至更高的價格，國內企業希望通過更低門檻打開市場。

目前已有國產太空旅行產品嘗試將價格降低到300萬元一張，直接進入價格競爭。未來，隨着火箭技術、商業航天基礎設施和運營能力不斷成熟，太空旅行或許不會再只是少數超級富豪的專屬體驗，而會逐漸形成更多層次的消費市場。

從510萬元的高價船票，到300萬元的國產方案，商業太空旅行正在從一次昂貴的個人冒險，變成一門真正等待擴張的旅行生意。