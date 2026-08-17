河北一景區誕巨幅《清明上河圖》牆繪　長80米耗時40天完成｜有片

近日，河北秦皇島一網民發布影片稱，在盧龍縣左右山谷景區，6人耗時40天創作完成了一幅《清明上河圖》的牆繪彩畫。該團隊負責人王雲峰介紹，這幅墻繪高2.4米，長約80米，參與人員均從事繪畫相關工作，其中還有民間藝人。影片引起熱議，網民紛紛點讚，「了不起的功夫，清明上河圖再現牆面」「民間藝術，美術生的理想創作方式」。



《清明上河圖》墻繪位於河北秦皇島盧龍縣左右山谷景區。（極目新聞）

6人耗時40天完成 用了投影、VR等技術

內媒《極目新聞》報道，影片顯示，6名男子站在一面牆前，展示他們創作的《清明上河圖》牆繪。該牆繪採用黃色主基調打底，細節刻畫得栩栩如生。團隊成員「周泊通」發文稱，這幅畫歷時40天圓滿竣工。網民紛紛在評論區留言點讚，「了不起的功夫，清明上河圖再現牆面」「民間藝術，美術生的理想創作方式」「藝術佳作，完工後要好好保護」「一個新的景點誕生了」。

《清明上河圖》墻繪位於河北秦皇島盧龍縣左右山谷景區。（極目新聞）

該牆繪的主創團隊為秦皇島雲境文化傳播有限公司。負責人王雲峰介紹，該《清明上河圖》牆繪系商業創作，高2.4米，長約80米，6名參與人員均從事繪畫相關工作，其中還有民間藝人。這幅牆繪用丙烯顏料上色，最後塗抹透明的罩光保護漆。在創作過程中，團隊還使用了投影、VR技術等進行輔助作業。

主創：可以讓更多遊客了解《清明上河圖》

周泊通表示，他畢業於某高校的平面設計專業，在創作《清明上河圖》牆繪的過程中，成員每天從凌晨5時忙到晚上7時，忙了40天基本沒有休息。「很多人只是聽說過清明上河圖，我們創作牆繪作品，可以讓更多遊客了解。」周泊通稱，雖然創作過程有些辛苦，但很有成就感和價值。

該《清明上河圖》牆繪高2.4米，長約80米，由6名團隊成員耗時40天創作完成。（極目新聞）

該《清明上河圖》牆繪高2.4米，長約80米，由6名團隊成員耗時40天創作完成。（極目新聞）

左右山谷景區一名工作人員介紹，牆繪工程位於該景區東門花海附近的牆壁，靠近主舞台的位置，購票入園的遊客可免費參觀拍照。目前，該工程處於收尾階段。