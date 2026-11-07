美國AI遭致命政治重擊 中國迎來難得反超窗口

美國中期選舉初步結果出爐，地震除了在政治層面發生，在資本市場也特別猛烈。11月5日，美國股市經歷了一次以AI硬件產業鏈為中心的集中拋售。納斯達克綜合指數下跌5.52%，納斯達克100指數下跌6.36%，標普500指數下跌 4.35%，道瓊斯工業指數下跌3.44%。費城半導體指數單日跌幅更是超過12%。個股層面，英偉達（輝達，NVIDIA））下跌9.26%，AMD 下跌17.3%，台積電下跌11%，特斯拉下跌10.77%。美股科技七巨頭合計蒸發約1萬億美元市值。



11月3日舉行的美國中期選舉，佐治亞州（Georgia）由民主黨前亞特蘭大市長博頓斯（Keisha Lance Bottoms）當選州長，支持者在集會上慶祝。（Reuters）

巨震誘因不在企業盈利，而在華盛頓政治鐘擺的劇烈回擺。隨着中期選舉後民主黨全面掌控國會兩院，華盛頓對AI的態度發生了根本性轉向。與共和黨尤其是特朗普政府強調「去監管、國家競爭力優先、能源全面放開以保障算力」的激進路線截然不同，民主黨更加關注AI的安全對齊、算法倫理、能源擠佔以及勞工權益。近期由民主黨核心議員力推的嚴厲監管草案，更是給產業界澆了一盆冷水。

美國中期選舉：圖為2026年11月3日，共和黨的選情持續失利，德州州長阿博特的支持者顯得一臉憂心。（Reuters）

由參議員桑德斯與眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）提出的《人工智能數據中心暫停法案》，要求在國會通過全面監管立法之前，暫停全美AI數據中心的新建與擴建；解除暫停的條件包括聯邦政府對AI產品實施審查批准、不得推高居民電費、不得加劇環境損害、社區對本地項目擁有否決權、政府不得提供補貼、項目須創造符合勞工標準的崗位，以及禁止向未實施同等監管的國家出口AI硬件。

眾議員安薩里提出，新一屆國會首要議程應是暫停先進AI開發、實施監管並禁止超級人工智能。新當選的德克薩斯州州長伊諾霍薩則承諾，在州議會通過保護性立法之前，暫停審批新建數據中心。高盛測算，此類暫停可能影響美國約45% 的數據中心規劃擴張容量，德州約佔25%。市場間另有更嚴厲的說法，涉及拆分違規企業、追究負責人刑事責任。

這種從鼓勵狂飆到刑事威懾的急剎車，引發了矽谷與華爾街恐慌。傳聞在某場名流雲集的歌劇晚宴間隙，黃仁勳與多位科技巨頭高管已無心欣賞台上的演出，而是神色凝重地聚在包廂走廊研判監管寒潮對產業鏈的致命衝擊。支撐美股過去兩年高歌猛進的「AI敘事」，在政治重擊下開始動搖，這無疑給美國接下來的AI生態帶來了巨大不確定性。Syz Group首席投資官Monchau表示，投資者開始擔心 AI 資本開支已經見頂。矽谷民主黨策略師庫珀・特博對《華盛頓郵報》的表述最為直接：這類企業最大的失誤，是忽視了鐘擺總會擺回，「未來幾年，他們的日子恐怕不會好過」。

黃仁勳發表講話（快科技提供）

AI是中美競爭最激烈的領域，雙方這幾年都在ALL IN AI。中美之間AI的差距並不大，不同的對比口徑認為大概在幾個月到兩年之間。谷歌前CEO施密特10 月的判斷是，中美 AI 差距已從一兩年前的1至2年，縮小至約6個月。斯坦福大學《2026 年AI指數報告》給出的量化是2.7%。2025 年以來兩國模型已多次交替登頂。中國科學技術訊息研究所《全球人工智能創新指數2026》顯示，美國在該領域的得分為78.44分、中國60.49分，分差由2023年的22.02分收窄至17.95分；中國代表性大模型的算力效率平均高出美國30.4%，頭部模型token均價約為美國同類產品的四分之一。

儘管中美發展AI的路徑不同，中國有自己的AI發展規劃，不以美國為參照系。但美國當前因政治分裂與監管回擺而陷入的內耗與停滯，客觀上仍為中國創造了一個難得機會。只要中國在晶片底層突破、算法創新和全產業鏈應用上持續發力，完全有可能在此期間完成對美國在部分維度的並跑與反超。

AI是人類第四次工業革命的基石引擎。它不僅是算力與代碼的比拼，更是未來三十年重構全球生產力範式、國防安全、高端製造乃至話語權分配的戰略制高點。人工智能是第四次工業革命的通用技術底座，同時改寫產業分工、科研效率與國家能力。通用目的技術的規律是生態鎖定與贏家通吃，對中美來說，誰能領先一步，後續是滾滾而來的產業複利；誰如果落後一步，後續恐怕將是無窮無盡的追趕成本，而且還可能在大國競爭中陷入全面被動。

有意見認為，「在中美AI的巔峰對決中，決定勝負的指標正從『參數高度』轉向『民生厚度』。」(Getty)

所以，如果中國能抓住美國政治震盪的歷史機遇贏得主動，將徹底扭轉多年來在核心底層軟件與算力體系上被動受制於人的局面，奠定面向下一個科技周期的競爭優勢。中國因此也應當而且必須在AI上繼續投入，爭取在至少未來兩年美國的政治與產業擺盪期實現超越——至少也要進一步拉近差距。

當然，加大投入AI不是說光搞AI，傳統產業也要注意同步發展。在投入發展AI的同時，也要注意對AI人工替代造成的影響，對其它產業造成的擠出效應，和對貧富結構性分化造成的影響。中國有14億人，就業是第一大挑戰。這幾年中國經濟遇到的困難和挑戰已經說明，光靠AI，靠K型向上的一支，解決不了經濟問題，相反還會導致傳統產業衰退、失業加劇、消費不足、社會的信心不足。如果獨尊AI而放任傳統產業失血衰退，問題還會更趨嚴重。

所以在投入發展AI的時候，也要注意對傳統產業的保護和對就業的關注。民主黨和部分美國選民對AI的反對態度也不是完全沒有道理，AI的若干負面效應，在美國可以通過政治回擺糾偏。中國是單一制中央集權政府，由共產黨一黨執政，政治做不到這一點，所以必須更加注意，更要有政治層面的警醒與自覺。