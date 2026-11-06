中期選舉重創AI股：黃仁勳跌出全球十大　馬斯克身家蒸發6247億

美國中期選舉結果顯示，民主黨贏得參眾兩院及部分州長選舉，有AI巨頭憂慮發展受限，而美股的晶片股則在周四（11月5日）受創。英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳身家單日蒸發151億美元（約1,183億港元），跌出彭博全球十大富豪榜，從第九位跌至第十三位。



據福布斯（Forbes）指，受到選舉結果影響，市場對AI人工智能支出增長的擔憂加劇，英偉達在選舉翌日（周三）下跌約1.5%使黃仁勳損失約32億美元，而至周四股價更暴跌逾9%，單日蒸發151億美元。

與此同時，SpaceX股價亦暴跌約9%，行政總裁馬斯克（Elon Musk）的身家單日縮水9.2%，蒸發797億美元（約6,246億港元），但仍以7,850億美元（約6.2萬億港元）總資產穩居全球首富。

英偉達（Nvidia，或NVDA，又名輝達）的標誌。（Reuters）

同樣大舉押注AI數據中心建設的甲骨文（Oracle）股價亦下跌6.9%，其聯合創辦人埃里森（Larry Ellison）身家下跌約6%或101億美元（約790億港元），至1,580億美元（約1.23萬億港元）。

市場預期由民主黨控制的參眾兩院將設法限制數據中心建設，同時民眾對數據中心的建設亦有所牴觸。據英國廣播公司（BBC）表示，AI數據中心的興建成為本次中期選舉其中一個具影響力的議題，公眾針對人工智能的基礎設施建設熱潮所產生的抵觸情緒，可能在一定程度上影響了選舉結果。

皮尤研究中心（Pew Research Center）指，半數美國人認為，AI數據中心對環境、家庭能源開支及生活質素「弊大於利」，與1月份相比，民眾對其好感度已大幅下降。