中美登月戰｜美專家評中國技術路線更穩妥！批美方押注私企冒大險

中美都在加緊推進載人登月計劃，但兩國選擇了不同的技術路線。在美國登月項目屢遭延期、商業着陸器面臨技術難題之際，有美國專家認為，中國堅持先完成演練的做法更加穩妥，而美國試圖依靠商業航天企業加快登月進程，可能面臨巨大風險。



長征十號與夢舟飛船首次飛行試驗任務成功。（人民日報）

「望宇」登月服2024年公布，在當局發布的短片中，它輕量化、小型化，航天員穿上後能靈活活動。（網上圖片）

美國行星學會首席太空政策專家凱西·德賴爾（Casey Dreier）近日對媒體表示，中國計劃在載人登月前，先完整開展一次無人登月任務演練，雖然會增加2030年前實現載人登月的時間壓力，但有助於降低風險。

「你肯定不希望載着太空人飛到月球半路，才發現硬件出了重大問題。」德賴爾說。

在正式載人登月前，中方計劃儘可能以無人方式驗證完整任務流程，包括月球軌道交會對接、着陸器降落月面、起飛並再次對接。

對於中國月球探測工程登月階段任務，中國載人航天工程副總設計師兼月球探測工程總設計師王翔介紹，在規劃時有兩條原則：一是凡是在月球軌道要做的事情，儘可能利用空間站，在近地軌道先做驗證；二是凡是載人要做的事情，儘可能用無人的狀態先飛一次。

王翔說，用長征十號的近地版火箭，先發射夢舟飛船的近地版，在近地軌道執行空間站任務，把火箭的基本技術和飛船的再入返回的關鍵環節，都先做了驗證。隨後採用長征十號登月版火箭，發射夢舟飛船的登月飛船，執行登月任務。這是從火箭的驗證，先近地、後月球。

中國此前已完成攬月着陸器着陸起飛綜合驗證、夢舟飛船逃逸試驗等多項關鍵測試。

長征十號低空演示驗證與夢舟飛船最大動壓逃逸飛行試驗成功實施。（新華社）

「夢舟」和「攬月」需在月球軌道上交會對接。

相比之下，美國國家航空航天局（NASA）10月23日公佈的最新方案顯示，2027年的「阿耳忒彌斯3號」任務將安排太空人在近地軌道與SpaceX、藍色起源公司的着陸器測試設備對接，計劃2028年實施載人登月。

德賴爾認為，美國的方案是一場風險更高的押注，因為NASA正依靠私營企業完成過去只有政府主導項目才實現過的任務。

他表示，阿波羅登月艙按今天幣值計算耗資約290億美元，而NASA向兩家商業航天企業支付的相關合同金額合計約70億美元。

更複雜的是，兩家企業的方案都涉及短時間內多次火箭發射，NASA還必須適應兩套不同的着陸器系統。

「阿耳忒彌斯計劃」已多次延期。圖為美國民眾觀看火箭發射。（網上圖片）

事實上，美國登月計劃的推進並不順利。今年2月，NASA宣佈調整任務安排，取消原定由「阿耳忒彌斯3號」執行的載人登月任務，改為近地軌道測試。

今年3月，NASA監察長辦公室發佈報告，指出SpaceX和藍色起源的着陸器研發均面臨延期、技術困難及系統整合問題，可能影響登月時間表。

報告還揭露了一個更令人擔憂的問題：如果太空人因嚴重事故被困太空或月球表面，NASA目前並不具備營救能力。

另一項爭議涉及着陸器安全。監察機構指出，NASA與SpaceX對其着陸器是否滿足人工控制要求存在分歧，而人工控制能力是保障太空人安全的重要環節。

儘管問題不斷，NASA仍希望在2028年實現載人登月，並讓SpaceX與藍色起源同時推進研發，以降低對單一供應商的依賴。

德賴爾承認，中國方案的時間安排相當緊張，但在他看來，提前發現技術問題正是這些測試的意義所在。至於美國押注的商業着陸器能否按期完成任務，目前仍是未知數。

本文獲得《觀察者網》授權刊載。

