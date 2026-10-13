珠海航展開售　參展裝備逾3000件　2支外軍飛行表演隊參演

據《央視新聞》報道，10月13日，第十六屆中國國際航空航天博覽會新聞發布會在北京舉行，集中介紹本屆航展籌備進展和參展亮點。



相關負責人在會上介紹，目前，已有來自近50個國家和地區的超1100家企業踴躍參展，參展裝備超3000件，「首展」「首秀」展品佔比約10%，一批代表中國航空航天和國防科技最新自主創新成果的產品將集中亮相。此外，兩支外軍飛行表演隊應邀參演，將與中國空軍八一飛行表演隊聯袂演出。



10月13日，第十六屆中國國際航空航天博覽會新聞發布會在北京舉行。（南方都市報）

室內外展區超40萬平方米 首展、首秀展品佔比約10%

據「中國航展」微信公眾號發布消息，根據相關批覆，第十六屆中國國際航空航天博覽會（簡稱「第十六屆中國航展」）將於2026年12月7日至13日在中國廣東珠海舉辦。今年恰逢航展創辦30周年，相關負責人介紹，本屆航展構建的「一展多地」展區格局，室內展覽面積近15萬平方米。動態飛行表演保障區域統籌外拓，室外展覽及保障區域面積增至33.5萬平方米。

本屆航展已有來自近50個國家和地區的超1100家企業踴躍參展，參展裝備超3000件。（央視新聞）

據悉，本屆航展參展裝備超3000件，「首展」「首秀」展品佔比約10%。據中國航天科技集團有限公司新聞發言人郝長峰介紹，新展品佔比預計達70%以上，CZ-10B、海上網系回收裝置等展品均為首次亮相，將是「一重一重」火箭（重型運載和重複使用火箭）在航展上的最大規模展出。

長征十號乙一子級火箭海上網系回收成功。（央視新聞）

一批最新自主創新成果的產品將集中亮相

會上介紹，本屆航展不僅是一場世界級航空航天盛會，也是一場國際性航空航天及防務盛會，中國空軍、海軍多型新型裝備將同台亮相，新質戰鬥力建設成果成體系呈現，充分展現人民軍隊開放自信、捍衛和平的良好形象。同時，一批代表中國航空航天和國防科技最新自主創新成果的產品將集中亮相。

俄羅斯聯邦空天軍「勇士」飛行表演隊已正式簽約，阿聯酋空軍「騎士」飛行表演隊也將應邀參演。（央視新聞）

本屆航展已有來自近50個國家和地區的超1100家企業踴躍參展，參展裝備超3000件。（央視新聞）

中國人民解放軍空軍政治工作部副主任高翔介紹，本屆航展空軍堅持體系化參展思路，統籌靜態展示與飛行表演兩大板塊，突出主戰裝備迭代升級成果。參展裝備覆蓋空軍偵察、預警、防空、支援、空降、無人應用及智能裝備和彈藥；飛行表演緊貼實戰編組隊形、設置動作。此外，陸軍、海軍等兄弟部隊也會派出裝備參展。高翔稱，本屆航展首次設立人才引進展台，還設置了開放貨艙體驗、明星裝備打卡等沉浸式項目。

本屆航展已有來自近50個國家和地區的超1100家企業踴躍參展，參展裝備超3000件。（央視新聞）

本屆航展已有來自近50個國家和地區的超1100家企業踴躍參展，參展裝備超3000件。（央視新聞）

此外，在本屆航展中，高欄港展區為首開的展區，實現海軍現役裝備大規模集中亮相。中船集團擬派出含新型500噸級無人艦艇在內的多型水上裝備及陸上裝備參展，在主場館核心區域展出約150餘項展品，並在高欄港展區同步設置動態展演區，實現「室內靜態展示+室外動態展演」雙場聯動。

俄羅斯、阿聯酋飛行表演隊應邀參演

在藍天表演陣容方面，本屆航展主展區參展航空器已報名170餘架，參展航空器規模再創歷史新高。俄羅斯聯邦空天軍「勇士」飛行表演隊已正式簽約，阿聯酋空軍「騎士」飛行表演隊也將應邀參演。這是繼2016年後再次有兩支外軍飛行表演隊參加中國航展，將與中國空軍八一飛行表演隊聯袂演出。

俄羅斯聯邦空天軍「勇士」飛行表演隊已正式簽約，阿聯酋空軍「騎士」飛行表演隊也將應邀參演。（央視新聞）

俄羅斯聯邦空天軍「勇士」飛行表演隊已正式簽約，阿聯酋空軍「騎士」飛行表演隊也將應邀參演。（央視新聞）

公眾日門票將於10月19日起，通過官方指定線上平台發售，公眾可關注中國航展官網、官方微信公眾號等渠道信息。