29天兩連發！朱雀二號改進型火箭成功發射 ｢一箭十星｣順利入軌
撰文：許祺安
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10月14日晚，朱雀二號改進型遙四運載火箭在東風商業航天創新試驗區發射升空，採用一箭十星「拼車」方式將10顆衛星順利送入預定軌道，飛行試驗任務獲得成功。
此次任務是朱雀二號系列運載火箭的第10次飛行，另外距離朱雀二號改進型遙七運載火箭此前發射僅29天。
綜合新華社、《快科技》、《第一財經》報道，14日晚間7時40分，朱雀二號改進型遙四運載火箭在東風商業航天創新試驗區發射升空，採用一箭十星「拼車」的方式將國星宇航星時代-39星、44、45、46、47、48、49、50星、藍塔智能光傳-03、04星順利送入預定軌道，飛行試驗任務獲得成功。
此次任務是朱雀二號系列運載火箭的第10次飛行，距離9月15日朱雀二號改進型遙七任務僅29天。此次發射採用多「拼車」方式，10顆衛星將圍繞太空算力、高速激光通信等領域開展技術試驗與驗證。
藍箭航天市場營銷部總經理馬海靜表示，拼車發射可以充分利用火箭運載能力和整流罩空間，提高單次運力利用效率，客戶不必等待專屬整箭任務，降低綜合發射成本。
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