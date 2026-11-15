無人在意的雙11　「買買買」的快樂不再？

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半導體巨頭英偉達創始人黃仁勳的婚外情風波刷屏社媒之際，許多人或許沒注意到，一年一度的「雙十一」購物節已經悄無聲息地落幕。

幾年前派駐上海時期，「雙十一」熱度已在逐步降溫，但阿里巴巴、京東等各大電商每年還會邀請媒體參加宣發活動，並與電視台合作舉辦造勢晚會，進一步推高買氣。11月11日當天，電商平台會爭相發佈「戰報」，公佈各自成交額數據。

如今，各大平台都達成了默契：不再高調宣傳、不再大操大辦，也不再披露具體成交額。零售數據平台星圖統計，今年雙十一期間，全網電商銷售總額達到1.78萬億元人民幣，同比增長4.8%，但增幅遠低於去年的14.2%。

值得注意的是，上述統計週期為10月7日到11月11日。長達一個多月的促銷週期，或許是令消費者新鮮感下降、反應趨於平淡的因素之一。中國朋友們不再為賺取折扣而努力湊單，往年成為網民調侃對象的雙十一優惠規則，今年甚至沒上過社媒熱搜。

京東手機競速榜出爐，單品累計銷售量TOP10中，前四名均被Apple包攬，第一名是iPhone 18 Pro Max。（網絡圖片）

不過，促銷週期拉長或許只是諸多因素中影響最輕的一個。更根本的原因是當前經濟前景不明、就業收入預期不穩、房地產貶值疊加股市波動，共同塑造了中國民眾更傾向儲蓄、「非必要不花錢」的心態。今年前三季，中國社會消費品零售總額同比僅增長1.1%，遠低於同期經濟4.6%的增幅。

在消費信心低迷的大環境下，汽車和奢侈品等高額消費品受到的衝擊尤為嚴重。根據中國汽車工業協會數據，今年首10個月，中國乘用車國內銷量同比下降25.2%。行業機構數據則顯示，愛馬仕、卡地亞、LV等全球25大奢侈品牌，下半年來在華銷量持續低迷，8月和9月更錄得兩位數的同比跌幅。

雙十一不再熱鬧，反映的不只是這個電商購物節營銷模式的變化，也表明「消費降級」已經成為商家和消費者心照不宣的共識。

2013年11月11日，在圓通公司廣州一處分揀站，工作人員加緊掃描快件。（新華社）

和疲弱內需形成鮮明對比的，是高速增長的出口。

中國海關總署本周公佈的最新數據顯示，今年前10個月，中國貨物貿易順差達到1.04萬億美元，比去年提前一個月突破1萬億美元，有望超越去年全年貿易順差1.2萬億美元的水平。

在全球人工智能（AI）投資熱潮帶動下，中國10月單月出口同比增長35.2%，高科技產品和半導體出口表現突出。

強勁的出口表現無疑凸顯出中國製造業的競爭力和韌性，但貿易順差持續擴大，也意味著中國經濟增長動力過度依賴外部市場。這一定程度上又是因為國內市場消化不了如此巨大的產能，促使不少中國企業轉向海外市場，與當地企業競爭。

這不僅令中國面對經濟結構失衡的風險，也加劇與其他國家的貿易摩擦。下周在深圳舉辦的亞太經合組織（APEC）領導人峰會上，美國和加拿大等國元首預計都將就貿易課題與中國交涉。

本周落幕的另一項活動，是為展現中國「買世界」潛力而舉辦的中國國際進口博覽會。根據官方數據，邁入第九年的進博會，按一年計意向成交額達 854.5億美元，比上屆增長 2.3%，創歷史新高。

6月22日，第四屆中國國際供應鏈促進博覽會在北京開幕。（北京日報）

中國副總理丁薛祥在進博會開幕式上致詞時重申，中國從來不刻意追求貿易順差，並指「很多產品中方是想進口，但是買不來、不讓買」，特別是一些高科技產品的正常貿易受到干擾和制約，給相關各方都帶來巨大損失。

本周英美媒體則披露，中國企業和科研機構已通過不同渠道，獲取受美國出口管制的先進晶片及相關算力。例如，AI企業月之暗面以高於市場350%的溢價，在中國租用一批搭載英偉達B300圖形處理器的服務器。被美國列入實體清單的中國西北工業大學，上個月也通過一家陝西供應商採購了兩枚英偉達H200晶片。據路透社統計，中國境內有超過30億美元的算力項目採用受管制的英偉達處理器。

不過，即使美國放寬高科技產品出口限制，也不能改變中國民眾不願消費的局面；就算中國製造業繼續擴張，也難以長期依靠海外市場為內需不足買單。中國經濟的問題，或許不只是如何讓世界買更多中國商品，或是讓中國買更多外國商品，而是如何讓中國居民的消費意願與生產能力重新匹配。

從這個角度來說，貿易順差高企只是中國供需結構的表徵，無人在意的雙十一，折射出中國經濟必須正視的挑戰，即如何讓資金有效地從供應端傳導到需求端，將企業利潤轉化為居民收入，讓民眾再度擁有花錢的底氣和動力，重拾「買買買」的快樂。

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