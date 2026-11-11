雙11熱潮明顯消退　民眾「沒甚麼感覺」　傳統促銷模式不再受青睞

11月11日是內地「雙十一購物狂歡節」，然而隨著消費型態逐漸改變，雙11熱潮已明顯消退。過去僅限一天的折扣戰如今延長為整整一個月，電商直播帶貨的方式也開始走向精緻化，傳統的叫賣促銷模式已不再受到消費者青睞。



每年雙十一狂歡節期間，內地總是瀰漫著花錢不手軟的消費氛圍，但今年的雙十一卻顯得有些冷清。有內地民眾表示，對雙十一確實沒什麼感覺，因為各種各樣的優惠活動實在太多了，基本上都是隨時有需要的時候再買。過去僅限11月11日這一天的優惠活動，如今已延長到一個月，但消費者出手卻沒有往年闊綽。

2013年11月11日，在圓通公司廣州一處分揀站，工作人員加緊掃描快件。（新華社）

促銷直播主Fang Jun指出，這兩年雙十一的熱度其實逐漸下降了，但不可否認它還是一個最大的消費節點，只是相對來說更平緩了。由於各種優惠活動增加，包括6月的「六一八」或12月的「雙十二」，內地的消費習慣已經從過去集中在雙十一，分散到平時，甚至是想到有需求就下單購買。

央視市場研究總經理虞堅分析，這就像是各平台之間的軍備競賽，一開始只有一天，接著演變成一個星期，然後戰線被拉得越來越長。然而促銷期雖然拉長，卻不一定能增加消費。目前內地電商平台正透過AI取代傳統演算法，向消費者推薦更符合需求的商品。

目前內地電商平台正透過AI取代傳統演算法，向消費者推薦更符合需求的商品。（YouTube@TVBS NEWS）

直播方式也正在改變，部分時尚品牌正重新思考他們的直播策略，將過去強硬推銷的叫賣方式，轉變為精心設計的時尚伸展台大秀。隨著消費者越來越注重品牌，搶便宜的促銷模式已不再吃香，店家改變商品推銷方式，反而比單純的促銷更能刺激消費。

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