Apple攬雙11手機榜前四　iPhone 18 Pro Max奪冠　國產旗艦消失？

11月11日晚，京東手機競速榜出爐，單品累計銷售量TOP10中，前四名均被Apple包攬，第一名是iPhone 18 Pro Max，第四名之後才是靠性價比走量的機型。而中高端主戰場的國產新旗艦，幾乎集體從單品總榜前十消失。有網民分析，萬元機拿下銷量冠軍，原因在於國產旗艦漲價後，Apple反而有了「性價比」。



京東手機競速榜出爐，單品累計銷售量TOP10中，前四名均被Apple包攬，第一名是iPhone 18 Pro Max。（網絡圖片）

京東手機競速榜出爐，單品累計銷售量TOP10中，前四名均被Apple包攬，第一名是iPhone 18 Pro Max。（網絡圖片）

據京東手機競速榜單顯示，前四名分別是iPhone 18 Pro Max、iPhone 17、iPhone 18 Pro、iPhone 17 Pro。第五名輪到國產，為紅米Note 17 Pro，隨後分別是榮耀X80 Pro Max、紅米K100 Pro Max、紅米K90至尊版、榮耀X70煥新版、榮耀暢玩70C。

紅米Note 17 Pro。（鋒潮科技）

Apple官網顯示，iPhone 18 Pro Max起售價為10999元（人民幣，下同），屬於超高端機型。其在銷量總榜上壓過所有千元機和中端機，拿下「銷量冠軍」，令不少網民直呼「離譜」。一名解讀科技行業的網民「大廠熱讀」分析原因指出，在存儲晶片漲價的情況下，Apple反而有了「性價比」。

iPhone 18 Pro系列今日（18日）起發售。（歐陽德浩攝）

「大廠熱讀」分析，國產旗艦起售價推到4499-5499元，Pro Max版本站上6499-6999元，部分機型因突破6000元紅線無緣內地國家補貼。而iPhone 18 Pro系列在「雙11」期間疊加補貼和以舊換新，入手價明顯鬆動。當國產旗艦逼近7000元時，一台補貼後不到萬元的iPhone 18 Pro Max，對原本預算就在6000元以上的用戶來說，成了一個「不需要太多猶豫」的選擇。

2026年9月18日，蘋果新款iPhone 18 Pro 和 iPhone 18 Pro Max 智能手機正式開始銷售，圖為北京一間蘋果專賣店內展示的兩款新手機。（Reuters）。

此外，榜單前四名裏，Apple上一代的標準版機型iPhone 17和iPhone 17 Pro壓過了幾乎所有全新的Android旗艦。「大廠熱讀」指出，Apple將兩條價格線同時「拉滿」：18 Pro系列用補貼守住高端，17系列用降價收割預算敏感的用戶。國產新旗艦被夾在中間，往上有降價後的舊款iPhone，往下有3000元以內的性價比機型，兩頭受壓。

不過，值得注意的是，全品牌銷售額榜單亞軍由華為拿下，小米掉到第四，被OPPO/一加反超。網民分析指出，排名符合兩個品牌的調性，「小米的出貨主力基本上都是入門和中端機型，以量取勝，但單價偏低。而華為打的是中高端局，主要在7000元以上價位段和iPhone硬碰。」