11月18日，台灣地方選舉進入最後十天，民調依法封關，這次台北市長選舉卻出現一個耐人尋味的現象。自1994年台灣首次直轄市長民選以來，台灣主流大報《聯合報》每逢四年一次的選舉，均會在法定期限前公布最後一波民調，至上屆2022年已連續八次，然而今年《聯合報》到最後一刻卻不見發布台北市長封關民調，突然中斷這項延續32年的慣例，在選戰高度敏感的時刻，反倒使一份沒有出現的民調，成了台灣政治輿論關注的焦點。



《聯合報》長期被視為政治立場偏藍的媒體，但同時也是台灣少數長年自行投入選舉民調的新聞機構，尤其台北市長選舉向來具有超越地方層次的政治指標意義，《聯合報》的調查自然也經常成為各方觀察選情的參考。今年10月底，《聯合報》曾公布一份引發政治討論的台北市長調查，當時便已讓國民黨陣營的選戰布局受到檢視，如今來到選前最後階段，這家老牌媒體卻突然沒有按照慣例公布封關民調，兩件事放在一起，外界會如何聯想，其實不難理解。

蔣萬安具蔣家血統背景（祖父為蔣經國、曾祖父為蔣中正），在國民黨支持者中擁有天然的「正統性」，因此被寄予厚望，認為他是未來代表國民黨收復中央失地、走向「中興」的核心領袖。（facebook@蔣萬安）

事實上，封關前夕，各家台媒與民調機構紛紛趕在法定期限前發布最後一波調查，不同機構呈現的選情圖像各異，也讓台北市長選舉的政治討論更顯紛雜，各方對調查結果各有解讀，藍綠陣營亦各自按圖索驥，尋找有利於自己位置的政治來敘事，民調士氣儼然成了選戰最後階段的一處戰場。然而，正當各家媒體爭相亮出最後一張牌，向來不缺席的《聯合報》卻異常安靜，這種反差反而使它成為輿論目光的聚焦所在——《聯合報》異常的安安靜靜，反而使其「最安靜而最大聲」。

當然，媒體有權決定是否發布民調，也沒有法律義務必須延續過去的編輯慣例，但編輯自主是一回事，政治社會如何理解這項決定是另一回事，但是當一項慣例已經持續三十多年，突然中斷又缺乏明確解釋，這種資訊上突如其來的空白，自然會被各種政治解讀填滿。尤其《聯合報》長期被視為偏藍、擁有民調傳統的大報，具有指標性，縱然政治屬性不能充分說明不發布的真正原因，卻足以影響外界如何看待這個決定，其發布與不發布之間，很難被社會單純理解為沒有政治意義的編採選擇，這是封關後首日台灣輿論的基本反應，咸信了其例外反映了風向。

當然，若據此斷言《聯合報》刻意「蓋牌」，甚至將其視為台北選情變化的直接證據，仍嫌武斷，但政治與社會現實是，媒體可以決定不公布，卻無法決定外界不去解讀。尤其當《聯合報》過去32年都選擇亮牌，唯獨今年打破慣例，這個「例外」本身就足以引發政治聯想，至於這是否可謂台北選戰的風向標，沒有人能在投票前給出答案，但《聯合報》這次沒有公布民調，卻意外讓自己的沉默，成了選戰最後階段最受矚目的政治訊號之一。