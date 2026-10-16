台灣選舉觀察｜洋流的假面性

距離台灣11月底地方選舉投票不到兩個月，民進黨台北市長參選人沈伯洋掀起的「洋流」，已然成為今年地方選舉最值得觀察的政治現象，從最初不被看好，到如今逼得尋求連任的國民黨台北市長蔣萬安必須嚴陣以待，這股政治熱潮究竟從何而來，又代表什麼？已然不能只是點點人頭、算算造勢場合分貝量膚淺理解，而是需要區辨當中何為真？何為假？又謂何假？



首先必須先承認，洋流在「科學上」確實存在，從泛綠泛藍多家機構各項民調數據來看，沈伯洋的選情確實發生急遽變化，蔣萬安原先看似相當穩固的連任優勢，已經不若幾個月前，這是洋流的真面性，無須否定，自然也不必迴避。

然而，沈伯洋聲勢上升並不代表台北選民突然集體認同他的政治理念，更不能簡化為台派價值獲得全面勝利，這股洋流之所以形成，背後其實有著相當複雜的政治條件。

沈伯洋畢業於加州大學爾灣分校，為犯罪學與法律社會學博士，曾任台北大學犯罪學研究所副教授，現為第11屆民進黨不分區立法委員，具備法律學者與黑熊學院創辦人背景。（Facebook@沈伯洋）

諸如國民黨近來面臨政黨認同與廣面支持度萎縮的壓力，蔣萬安選戰初期的輕敵與被動，市政爭議接連消耗施政形象，加上蔣萬安與沈伯洋在語言表達、媒體應對上的差異，都不同程度改變了選戰節奏。如見沈伯洋能言善道，擅長將政治議題轉化為容易傳播的語言，而蔣萬安則偏向謹慎、制式的官式表達，這種差異放在高度仰賴社群傳播的選舉環境中，沈伯洋自然較容易取得話語優勢。何況，蔣萬安作為現任者，必須為市政成績負責，反觀沈伯洋作為挑戰者，自然可以集中火力檢驗對手，兩者的主客原本就不在相同的位置。

換言之，洋流並非單純來自沈伯洋個人的政治魅力，也有相當部分來自國民黨與蔣萬安自身的失分。

蔣萬安具蔣家血統背景（祖父為蔣經國、曾祖父為蔣中正），在國民黨支持者中擁有天然的「正統性」，因此被寄予厚望，認為他是未來代表國民黨收復中央失地、走向「中興」的核心領袖。（facebook@蔣萬安）

但這些複雜條件，到了民進黨支持者眼中，往往被濃縮成另一套更容易理解的政治敘事，即沈伯洋代表進步，蔣萬安代表保守，更抽象肉麻一點的，或謂洋流的興起，意味著台北正在覺醒，台派終於要迎來翻轉台灣首善之都的機會。

於是，洋流不僅被認為理所當然，還被賦予某種政治上的正當性與光榮感，彷彿只要支持的人越來越多，原先的政治主張便越接近真理。

但問題來了，洋流作為一個短期發酵的政治現象，其就算真實存在，便能等於它所承載的價值必然正當嗎？更扎心一點問，選民支持度的上升，就可以同等候選人的政治本質發生改變？

這便涉及洋流存在的另一面，也就是它的「假面性」。觀察沈伯洋投入台北市長選戰後的形象變化，幾乎可以說是一場頗為成功的「洗人設」。沈伯洋過去與黑熊學院高度連結、在兩岸議題上立場鮮明，乃至大罷免期間充滿政治攻擊性，如今華麗轉身，轉向集合暖男、學者、知性與都會菁英於一身的形象，這種人設自然討受台北市選民的歡迎。

2022年，在聯電前董事長曹興誠（左二）贊助下，台灣「黑熊學院」創辦人沈伯洋（右二）表示，目標要讓20萬人出來上實體課程，並加開線上課程，持續達成三年內訓練出300萬名協助區域防衛的「黑熊勇士」。（Facebook／黑熊學院）

但只要停頓一下來試想，原先那個熱衷高度對抗的政治人物，開始強調溝通、理解與城市願景，出現這樣的轉變，難道不就是其選舉策略的一部分？甚至可以說，沈伯洋就是一名相當稱職的「政治演員」。

所謂政治演員，倒也不是一鍋端，指他所說的一切都是虛假，而是他清楚知道，在不同政治場景中，應該對外向選民呈現什麼樣的自己。一如黑熊學院時期的他需要的是鮮明立場，到了去年大罷免期間，民進黨和他需要的是激烈的政治動員，現如今沈伯洋要爭取台北市長，理性上自然知道需要倚靠降低對抗性，以爭取原本未必認同他的中間選民。可以說，沈伯洋的外在人設，取決於政治腳本的不同，以致角色不同，表演方式自然不同。

但問題是，這究竟要算是政治人物的洗心革面，還是應選舉需要的形象重新包裝？至少到目前為止，沈伯洋的選戰操作證明他懂得改變形象，但還遠不足以證明他的政治思維出現同等程度的轉變。

更值得玩味的，是洋流支持者「小水滴」的心理狀態。社會心理學有一個概念，稱為「天真實在論」（Naïve Realism），意指人們往往相信自己對世界的理解就是客觀現實，並認為只要別人掌握相同資訊，理應得出相同結論，若有人不同意，便容易將原因歸咎於對方的無知、偏見或受到誤導，而這套心理機制，恰好提供了觀察部分洋流支持者的切入角度。

在熱烈的洋流支持者眼中，支持沈伯洋不是一種政治選擇，而是理性、進步與民主價值的自然結果，也因此能輕易做出對立面，如反對沈伯洋就容易被理解為保守、落伍，甚至對台灣的民主與安全缺乏正確認識的一群無知的人。

是以，當一個人把自己的政治判斷視為絕對的客觀事實，那便很難再去認真理解其他選民為什麼會有不同選擇，尤其當造勢現場人潮洶湧、社群平台充斥同溫層的熱烈回應，更容易使人產生一種錯覺，以為自己看見的政治世界，就是整個台灣的政治現實。

然而，台北市長選舉終究不是什麼認同比賽，沈伯洋的支持度持續上升，很難代表其他選民就必須接受他的政治理念，也更不代表那些仍然支持蔣萬安的人，便是尚未覺醒。簡言之，浪起的洋流是事實，但包含沈伯洋與洋流支持者在內的這群人，在對外始終號稱要溫暖時，同時面臨著主將有「政治演員」手持劇本的虛假性、支持者失去檢驗自己所支持政治人物的能力等兩大問題，同時又沾沾自喜地去雄踞道德優越位置輕易貶抑他方，這才是洋流內在最主要的矛盾，或謂溫暖的假面。

當然，沈伯洋確實可以透過選戰去重新塑造自己的形象，選民也有權利接受這樣的改變，但選民必須認識到的，亦要有政治人物的形象縱然能夠重新包裝，也不代表過去的政治言行可以一筆勾銷，也不能將支持度上升，去越位代表證明自己始終正確。

說到底，洋流有其真面性，也有其假面性，前者反映台北選舉的政治現實，後者則反映政治人物與支持者如何理解、詮釋這個現實。如果在一場例行的選舉中，當洋流的「真似假，假是真」，選民連這兩者都分不清楚，那麼洋流究竟是在改變台北，還是只讓一群原本就相信自己正確的人，更加確信自己正確而已，這恐怕才是這場選舉真正值得追問的問題。