2026年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議於11月18日至19日在深圳舉行。期間，中俄美三國領導人還將舉行歷史性的面對面會晤。在貿易保護主義抬頭、地緣政治競爭加劇的背景下，中俄美三國領導人會晤意味着什麼？亞太經濟、乃至全球經濟合作將走向何方？中國希望通過本屆APEC峰會向世界傳遞怎樣的信號？與此同時，作為中國改革開放的重要窗口，深圳從40多年前的邊陲小鎮發展為具有全球影響力的科技創新和先進製造業中心，其發展經驗對其他亞太經濟體有何啟示？



【文／張維為（國家高端智庫理事會理事，復旦大學中國研究院院長）】

圍繞上述議題，復旦大學中國研究院院長張維為教授向觀察者網分享了他的觀察與思考。

以下為對話實錄：

觀察者網：今年是中國第三次主辦APEC領導人非正式會議，本屆會議的主題是「建設亞太共同體，促進共同繁榮」。在當前國際局勢複雜、貿易保護主義抬頭的背景下，您認為本屆APEC最重要的意義是什麼？中國希望通過這次會議向世界傳遞怎樣的信號？

張維為：這次APEC峰會非常重要。2001年，中國第一次主辦APEC領導人非正式會議，當時會議在上海舉行，中國正準備加入世界貿易組織（WTO），所以我們的主題是「擁抱全球化」。2014年，中國第二次主辦APEC會議，地點在北京。當時中國剛剛提出「一帶一路」倡議，因此特別強調互聯互通。

深圳APEC歡迎宴會上各國領導人合影。（新華社）

而這一次，是在經歷了中美貿易戰、中美科技戰之後舉行的一次重要會議。在我看來，美國發動的中美貿易戰和科技戰都沒有達到其預期目標，全世界都看到了中國已經走到了世界政治、經濟、科技乃至軍事舞台的中央。

本屆會議提出的「建設亞太共同體，促進共同繁榮」，具體體現為三個非常明確的方向：開放、創新與合作。這三個概念本身就體現了深圳精神，也體現了中國改革開放的精神。深圳是非常成功的實踐案例，可以向世界展示。

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說到底，當今世界有一些力量代表着分化，推動泛政治化、泛安全化和地緣政治化，搞脱鈎斷鏈、小院高牆。而中國對這些做法說「不」。我們主張大家一起合作、創新、開放、共贏。中國希望傳遞的訊息非常明確：大家應該一起合作，而不是分裂；一起創新，而不是停滯；一起擁抱一個更加開放的世界。

我們也希望能夠逐步推動亞太自由貿易區建設，這是一個長期目標。

觀察者網：本屆APEC期間，中俄美三國領導人的會晤備受關注。您此前提出過「深圳1.0」這一概念，能否具體解釋一下，它意味着什麼？

張維為：今天的中國和俄羅斯，代表着多極化世界，也代表着全球大多數國家的利益。俄羅斯經常使用「全球多數」這一概念，中國現在也在使用。因此，我認為，這樣一次峰會，中俄是代表着多極化世界和全球多數國家的利益，來同美國進行對話。最終目的是推動建立一個更加公正的國際秩序。

2026年11月19日，中國國家主席習近平（中）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）、與美國總統特朗普（Donald Trump，右）出席在深圳舉行的亞太經合組織會議（APEC）期間，出席了一場三方會談。（Reuters）

我提出「深圳1.0」這個概念，還有一個考慮，就是希望這樣的溝通能夠延續下去。未來在APEC舉行期間，能否形成一個三國領導人的磋商機制？我認為這非常重要。在這個充滿不確定性的世界上，如果中國、俄羅斯和美國三個大國之間不爆發戰爭，基本上就排除了第三次世界大戰的可能。

三個大國的領導人能夠坐下來見面、對話，即使彼此之間存在爭議，也沒有關係。對話總比不對話好。未來如果能夠逐步形成一種機制，在APEC會議期間由三大國領導人就國際問題、國際戰略和大國關係穩定等議題進行交流，這對世界和平與發展都會有很大好處。這和過去少數大國之間劃分勢力範圍，達成秘密協議的外交完全不同。

觀察者網：這次APEC在深圳舉辦。40多年前，深圳還只是一個邊陲小鎮，如今已經成為具有全球影響力的科技創新和先進製造業中心。您曾多次提到深圳的開放、創新與合作。您認為，深圳能夠為世界理解中國的發展道路提供怎樣的樣本？

張維為：深圳是一座非常精彩的城市。當年鄧小平決定設立經濟特區時，我是比較早去過深圳的人之一。如果沒有記錯，1984年，我陪同外交部組織的駐華使節代表團前往深圳特區。當時深圳到處都是工地，可以說是一根根電線上掛着一個個燈泡，下面是很多農民工在工地吃飯、工作，就是這樣一種景象。

而今天，深圳已經發展成為一座人口接近2000萬的國際大都市，無疑處於全球新工業革命的最前沿。

我曾說過，深圳一個粵海街道就足以震撼整個美利堅合眾國。為什麼？因為當年美國發動對華貿易戰科技戰，而華為、中興、大疆等使美國感到震撼的企業都註冊在這個街道。深圳本身就是中國改革開放和中國崛起的一個縮影。

今天，很多外國人來到深圳，最大的感受就是這座城市具有一種強烈的未來感。俄羅斯RT電視台的記者甚至說，到深圳像是進入了23世紀。

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觀察者網：具體來說，深圳的發展經驗中，有哪些值得其他亞太國家和地區借鑑？

張維為：我認為，還是本屆會議強調的開放、創新與合作，這就是深圳經驗的精髓。

深圳的開放程度非常高。中國早期有一系列新的做法，都是先在深圳進行嘗試。比如，過去中國大陸的土地不能買賣，後來我們探索土地租賃，在土地所有權不變的前提下進行相關制度創新。這些探索在深圳取得經驗之後，逐漸推廣到了全國。

再比如今天非常有名的華強北電子市場。當年那裏還是一個小商販雲集的電子市場，但在當時的中國，這本身就是市場經濟的一種代表性探索。其他地方還沒有這樣做的時候，深圳已經開始嘗試了。

華強北這條僅1.45平方公里的街區，如今已成為深圳乃至全國外籍客商密度最高的賽博地標。（香港01）

深圳通過開放，借鑑外部經驗，再結合本地實際進行創新，最後將很多成功經驗推廣到全國。包括城市大規模改造建設、土地財政，以及早期的「三來一補」等模式，都有其特定的歷史背景和積極作用。通過「兩頭在外」的加工貿易模式，我們引進國外零部件，在國內進行組裝生產，一步步實現了從弱到強的發展。

我們不能忘記深圳當初創業的日子。那時候的創新不僅僅是今天所說的科技創新，也包括大量制度和經濟模式上的探索。

還有一點值得關注，就是深圳政府的作用。這一點得到了很多人的認可：平時政府不會過多干預企業，但在關鍵時刻，企業又能夠找到政府、得到支持。這也是外界對深圳政府作用的一個很好概括。深圳在很多方面都體現出了創新精神。

觀察者網：本屆APEC將開放、創新與合作列為三大優先方向，人工智能、數字經濟以及產業鏈供應鏈合作也是各方關注的焦點。您認為，未來中國應該如何進一步推動亞太區域經濟合作？

張維為：中國事實上已經是世界上最大的經濟體，按照購買力平價計算，中國在2014年就已經成為世界第一大經濟體。同時，中國也是140多個國家最大的貿易伙伴。

所以，今天世界面臨的一個重要選擇，就是合作共贏還是分裂對抗。一些國家代表的是合作共贏，而另一些國家則代表着分裂、封閉和小集團利益，搞小院高牆。兩種不同的發展道路擺在大家面前，未來究竟應該怎麼走，其實已經比較清楚了。

2026年11月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平在中國深圳舉行的亞太經合組織（APEC）峰會非正式領袖會議期間，出席雙邊會晤。（Reuters）

中國希望APEC所有成員經濟體能夠共同努力，最終實現更多開放、更多創新和更多合作，也就是本屆會議提出的三個方向。當然，我們也要實事求是，不排除有些目標無法完全實現的可能。

但即使如此，也沒有關係。這次有這麼多國家領導人和工商界領袖來到深圳，他們親眼看到這座城市的發展，就會進一步加深一個印象：條條大路通中國。你想孤立中國，最後可能反而是自己被孤立，因為中國與世界經濟的聯繫已經非常緊密。

同時，也是條條大路也通深圳。深圳是全球新工業革命的重要中心，也是很多創新的發源地。世界各國的發展離不開中國，也離不開深圳所提供的合作與創新機遇。我相信，很多與會領導人和代表都會帶着這樣的印象返回自己的國家和地區。

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觀察者網：您認為，APEC這一平台在避免陣營對抗、維護區域經濟繁榮方面，能夠發揮怎樣的作用？

張維為：APEC的制度設計很有意思，它沒有法律約束力，強調共識（consensus），而不是通過投票來作出決定。即便如此，它仍然取得了不少進展。

比如，從APEC成立至今，成員經濟體的關稅水平已經從17%下降到了5%。儘管APEC沒有制定具有法律約束力的規定，但通過一系列討論、協商和共識，很多成員經濟體實際上採取了降低關稅的措施，朝着自由貿易區的方向邁出了相當大的步伐。雖然還沒有進入實質性的自由貿易區談判階段，但這一機制本身已經發揮了重要作用。

很多人認為，APEC只是一個清談的平台，沒有達成具有法律約束力的文件，就談不上實際效果。但事實證明，它是有用的。從某種意義上說，這也是一種亞洲智慧。亞洲國家習慣於通過協商形成共識，並不一定需要正式簽署法律協定。只要大家形成了共識，就可以開始行動，在實踐中逐步朝着共同目標努力。

當然，未來也不排除需要形成一些正式的法律文件，但如果要做到這一點，可能就涉及APEC現有章程的調整和修訂。

不過，我認為目前這種機制本身就有很大的積極意義。在一個充滿不確定性的世界上，這麼多國家的領導人、經濟界和行業領袖能夠聚集在一起，見面、交流和對話，本身就是非常重要的事情。

而且，即使有些國家不願意合作，也沒有關係。其他願意合作的國家可以繼續向前走。中國是140多個國家最大的貿易伙伴，我們完全可以與其他國家一道，沿着合作共贏的道路繼續前進。

中國將於11月18日至19日在深圳舉辦第33屆亞太經合組織領導人非正式會議（APEC）（新華社）

觀察者網：最後，您能否談談對本屆APEC會議有什麼期待？

張維為：希望能夠實現更多開放、更多合作、更多創新，讓本屆會議提出的目標真正落地。

但最終能不能達成共識，還存在不確定性。即使達成了文字層面的共識，甚至發表了聯合聲明，有些國家也未必具備真正的執行力。

不過，我認為這個過程本身就很有意義。只要多數國家能夠形成共識，認為我們可以朝着這個方向繼續努力，那麼本屆APEC會議就已經達到了它的目的。我認為，這是完全有可能實現的。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

